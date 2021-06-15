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Житель Закарпатья пытался нелегально вывезти в ЕС комплектующие к военной технике, - СБУ. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности Украины пресекла на Закарпатье попытку незаконного вывоза из Украины товаров двойного назначения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Среди изъятого: прибор наблюдения для артиллерии, танков и бронетранспортеров, а также устройство для осуществления контроля за результатами поражения воздушных и наземных целей. Все это местный житель хотел скрыто вывезти в одну из стран Евросоюза. Причем пытался сделать это в обход обязательного экспортного контроля", - следует из сообщения.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в пункте пропуска.

Следователи органов безопасности начали уголовное производство по ч.1 ст.333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

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Житель Закарпатья пытался нелегально вывезти в ЕС комплектующие к военной технике, - СБУ 01
Житель Закарпатья пытался нелегально вывезти в ЕС комплектующие к военной технике, - СБУ 02
Житель Закарпатья пытался нелегально вывезти в ЕС комплектующие к военной технике, - СБУ 03

Автор: 

контрабанда (2409) контрразведка (496) СБУ (19893) Евросоюз (17121) Закарпатская область (2584)


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а потом в рашку через третьи страны
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15.06.2021 14:44 Ответить
Такое древнее скорей на eBay. Там этого говна валом продаётся
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15.06.2021 14:51 Ответить
Деталюхи на АН-26. Перекрасят и по новой в рашку, Африку.
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15.06.2021 15:03 Ответить
Рекомендую подивитись на збиті бпла що на озброєнні у військах рф. Комплектуючі старі цифрові фотоапарати та інше що легко купується за кордоном, тому нічого дивного що деякі запчастини потрібні рф навіть настільки моральноустарівші на перший погляд.
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15.06.2021 18:04 Ответить
Древнейшая микросборка залитая эпоксидкой внутри, антиквариат!
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25.06.2021 16:42 Ответить
 
 