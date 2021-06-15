Житель Закарпатья пытался нелегально вывезти в ЕС комплектующие к военной технике, - СБУ. ФОТО
Контрразведка Службы безопасности Украины пресекла на Закарпатье попытку незаконного вывоза из Украины товаров двойного назначения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Среди изъятого: прибор наблюдения для артиллерии, танков и бронетранспортеров, а также устройство для осуществления контроля за результатами поражения воздушных и наземных целей. Все это местный житель хотел скрыто вывезти в одну из стран Евросоюза. Причем пытался сделать это в обход обязательного экспортного контроля", - следует из сообщения.
Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в пункте пропуска.
Следователи органов безопасности начали уголовное производство по ч.1 ст.333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.
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