Житель Закарпатья пытался нелегально вывезти в ЕС комплектующие к военной технике, - СБУ. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности Украины пресекла на Закарпатье попытку незаконного вывоза из Украины товаров двойного назначения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Среди изъятого: прибор наблюдения для артиллерии, танков и бронетранспортеров, а также устройство для осуществления контроля за результатами поражения воздушных и наземных целей. Все это местный житель хотел скрыто вывезти в одну из стран Евросоюза. Причем пытался сделать это в обход обязательного экспортного контроля", - следует из сообщения.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в пункте пропуска.

Следователи органов безопасности начали уголовное производство по ч.1 ст.333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

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