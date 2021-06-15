"Стены от пола до потолка украшены искусственными джунглями", - в кабинете Зеленского на Банковой сделали ремонт. ФОТО

В Офисе президента на ул. Банковой в Киеве сделали ремонт. Теперь интерьер рабочего кабинета главы государства напоминает сцены из приключенческих фильмов "Остров сокровищ" или "Пираты Карибского моря".

Об этом фотокорреспондент Associated Press Ефрем Лукацкий пишет на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"Все знают, что офис президента Украины располагается на Банковой 11 и был построен в 1936-1939 годах в духе сталинского ампира. Чего только в нем не располагалось. Штаб Киевского военного округа, в годы войны в здании располагался генералкомиссариат, а улицу переименовали в Бисмаркштрассе. Затем в здании находилось ЦК КПУ аж до 1991 года, после чего здание превратилось в администрацию (Офис) Президента Украины.

Начиная с обретения Украиной независимости, я снимал интервью глав государства в этом здании, и мне всегда было интересно рассматривать, как каждый новый глава пытался менять облик, интерьер здания", - отмечет Лукацкий.

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По его словам, во времена Леонида Кравчука АП "украшали" бюсты Ленина, серпы с молотом и другие советские символы в интерьере: "При нем же на этажах стали появляться пустые ниши от бюстов. В кабинетах был партийный дизайн, массивный стол и много телефонов. Гербом страны уже был тризуб, но еще долго советская символика присутствовала в интерьере."

Леонид Кучма радикально изменил дизайн, начиная с этажа, на котором работал, отмечает фотокорреспондет. "Золото - нет не верно, очень много золота пошло на интерьер. Кто-то упрямо хотел превратить бывшее здание Коммунистов в Парижский Версаль. Вместо звезд появлялись лепнина с золоченными лилиями и прочими цветами. Интересно было наблюдать за лицами лидеров иностранных государств, смотрящих на эту цыганскую роскошь в нищей стране. Надо отдать должное: Кучма любил фотографию, и в коридорах было много документальных фото", - отмечает Лукацкий.

"Виктор Ющенко приступил к перестройке интерьера с присущим ему вкусом. Глечики, старинная резная мебель и конечно, бюст Кеннеди украсили его кабинет. В коридорах появились картины с украинским пейзажами и гобелены. Виктор Андреевич унес с собой антикварную мебель, а Виктору Федоровичу Януковичу нравился блеск золота, и он внес свою лепту, а деревенские пейзажи стали заменять музейные экспонаты. Блеск золота мешает нормально снимать, давая засветки от отражения вспышек.

Петр Алексеевич Порошенко давал интервью в кабинете, похожем на кабинет профессора истории. Стены заставлены книжными шкафами с книгами в основном академического содержания. Золото только на корешках книг. Не буду кривить душой, такой интерьер мне нравился.

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Сегодня я с интересом рассматривал кабинет, в котором давал интервью Владимир Зеленский. Стены от пола до потолка украшены искусственными джунглями, я не оговорился. Искусственные папоротники и другие растения тихоокеанского региона напоминали мне сцены театра кукол, постановки Остров сокровищ или Пираты Карибского моря. Только не хватало в кустах черепов и скелетов. Пока журналисты ждали президента, мне все время казалось, что сейчас заиграет музыка, раздадутся выстрелы, и появятся куклы в банданах с саблями и старинными пистолетами.

Единственное, что говорило, что мы не в детском театре, - неоновая надпись как в магазинах, только не реклама Кока-колы, а "Центр дiї Президента". В этот раз лампочки не горели. Теперь коридоры Офиса президента украшают картины, как и в дорогих гостиницах. Каждый раз, рассматривая кабинеты украинских чиновников, я с завистью вспоминал офисы израильских министров, похожие на сборные финские домики, где не было ничего лишнего, ничего похожего на роскошь", - отмечает журналист.