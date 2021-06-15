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"Стены от пола до потолка украшены искусственными джунглями", - в кабинете Зеленского на Банковой сделали ремонт. ФОТО

В Офисе президента на ул. Банковой в Киеве сделали ремонт. Теперь интерьер рабочего кабинета главы государства напоминает сцены из приключенческих фильмов "Остров сокровищ" или "Пираты Карибского моря".

Об этом фотокорреспондент Associated Press Ефрем Лукацкий пишет на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"Все знают, что офис президента Украины располагается на Банковой 11 и был построен в 1936-1939 годах в духе сталинского ампира. Чего только в нем не располагалось. Штаб Киевского военного округа, в годы войны в здании располагался генералкомиссариат, а улицу переименовали в Бисмаркштрассе. Затем в здании находилось ЦК КПУ аж до 1991 года, после чего здание превратилось в администрацию (Офис) Президента Украины.

Начиная с обретения Украиной независимости, я снимал интервью глав государства в этом здании, и мне всегда было интересно рассматривать, как каждый новый глава пытался менять облик, интерьер здания", - отмечет Лукацкий.

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По его словам, во времена Леонида Кравчука АП "украшали" бюсты Ленина, серпы с молотом и другие советские символы в интерьере: "При нем же на этажах стали появляться пустые ниши от бюстов. В кабинетах был партийный дизайн, массивный стол и много телефонов. Гербом страны уже был тризуб, но еще долго советская символика присутствовала в интерьере."

Леонид Кучма радикально изменил дизайн, начиная с этажа, на котором работал, отмечает фотокорреспондет. "Золото - нет не верно, очень много золота пошло на интерьер. Кто-то упрямо хотел превратить бывшее здание Коммунистов в Парижский Версаль. Вместо звезд появлялись лепнина с золоченными лилиями и прочими цветами. Интересно было наблюдать за лицами лидеров иностранных государств, смотрящих на эту цыганскую роскошь в нищей стране. Надо отдать должное: Кучма любил фотографию, и в коридорах было много документальных фото", - отмечает Лукацкий.

"Виктор Ющенко приступил к перестройке интерьера с присущим ему вкусом. Глечики, старинная резная мебель и конечно, бюст Кеннеди украсили его кабинет. В коридорах появились картины с украинским пейзажами и гобелены. Виктор Андреевич унес с собой антикварную мебель, а Виктору Федоровичу Януковичу нравился блеск золота, и он внес свою лепту, а деревенские пейзажи стали заменять музейные экспонаты. Блеск золота мешает нормально снимать, давая засветки от отражения вспышек.

Петр Алексеевич Порошенко давал интервью в кабинете, похожем на кабинет профессора истории. Стены заставлены книжными шкафами с книгами в основном академического содержания. Золото только на корешках книг. Не буду кривить душой, такой интерьер мне нравился.

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Сегодня я с интересом рассматривал кабинет, в котором давал интервью Владимир Зеленский. Стены от пола до потолка украшены искусственными джунглями, я не оговорился. Искусственные папоротники и другие растения тихоокеанского региона напоминали мне сцены театра кукол, постановки Остров сокровищ или Пираты Карибского моря. Только не хватало в кустах черепов и скелетов. Пока журналисты ждали президента, мне все время казалось, что сейчас заиграет музыка, раздадутся выстрелы, и появятся куклы в банданах с саблями и старинными пистолетами.

Стены от пола до потолка украшены искусственными джунглями, - в кабинете Зеленского на Банковой сделали ремонт 01

Единственное, что говорило, что мы не в детском театре, - неоновая надпись как в магазинах, только не реклама Кока-колы, а "Центр дiї Президента". В этот раз лампочки не горели. Теперь коридоры Офиса президента украшают картины, как и в дорогих гостиницах. Каждый раз, рассматривая кабинеты украинских чиновников, я с завистью вспоминал офисы израильских министров, похожие на сборные финские домики, где не было ничего лишнего, ничего похожего на роскошь", - отмечает журналист.

Стены от пола до потолка украшены искусственными джунглями, - в кабинете Зеленского на Банковой сделали ремонт 02

Зеленский Владимир (20348) ремонт (1180) Офис Президента (1797)


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Топ комментарии
+77
"Стены от пола до потолка украшены искусственными джунглями", - в кабинете Зеленского на Банковой сделали ремонт - Цензор.НЕТ 9563
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15.06.2021 14:34
+69
"Стены от пола до потолка украшены искусственными джунглями", - в кабинете Зеленского на Банковой сделали ремонт - Цензор.НЕТ 3904
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15.06.2021 14:44
+54
"Стены от пола до потолка украшены искусственными джунглями", - в кабинете Зеленского на Банковой сделали ремонт - Цензор.НЕТ 8213
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15.06.2021 14:49
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Страница 2 из 2
Похоже на плантацию конопли, "естесственная среда обитания" так сказать нашего преЗедента.
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15.06.2021 15:40 Ответить
15.‎06.‎2021
Переоформление дизайна пресс-кабинета Зеленского на Банковой, обошлось в 8.451 млн. гривен.

Ось така х**ня малятки... (с)
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15.06.2021 15:41 Ответить
откуда инфа? в гугле такого нет
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15.06.2021 18:32 Ответить
Гугл не все знает

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html пруф >>>
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16.06.2021 13:56 Ответить
Очередной стопитсотый повод для мемов от Вавы
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15.06.2021 15:56 Ответить
Не гармонирует кресло и стол с джунглями. Гамак бы повесил.
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15.06.2021 15:57 Ответить
И подсветка не та...А надо бы"Стіни від підлоги до стелі прикрашені штучними джунглями", - в кабінеті Зеленського на Банковій зробили ремонт - Цензор.НЕТ 348
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15.06.2021 17:24 Ответить
Но, напоминает 😄
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15.06.2021 17:34 Ответить
и гамаки для президентов-визитеров. В одном Вовик качается, а рядом- Байдден,. или Меркель... Красота и полное взаимопонимание
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15.06.2021 16:06 Ответить
Да..мангал и танцы тумба юмба с поеданием неумесных..вот шизофреник полшестого я не могу больничный получить за январь.. не смешно в шапито жить
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15.06.2021 16:16 Ответить
"Стіни від підлоги до стелі прикрашені штучними джунглями", - в кабінеті Зеленського на Банковій зробили ремонт - Цензор.НЕТ 2226" />
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15.06.2021 16:18 Ответить
шим-Пан-ЗЕ
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15.06.2021 16:24 Ответить
Північний маймун
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15.06.2021 20:16 Ответить
маймуна беришвила...
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09.07.2021 07:58 Ответить
шашлыки из солдатского рациона
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15.06.2021 18:19 Ответить
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16.06.2021 09:49 Ответить
Обкуренный Голобородько или просто брат наш меньший?
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16.06.2021 14:19 Ответить
Надоело, что все ругают нашего президента!
Когда мы начнём его пи***ть?!
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15.06.2021 16:19 Ответить
Три корочки хлеба: Зеленский пригласил журналистку из США на завтрак к родителям.
Президент Украины Владимир Зеленский угощал американскую журналистку Холли Вильямс из телеканала CBS хлебом с салом в доме у своих родителей в Кривом Роге.Об этом говорится в репортаже https://www.cbsnews.com/news/biden-putin-summit-ukraine-zelenskyy-warning-war-russia/ CBS .Среди прочего, на столе в небольшой кухне были сашими из лосося, домашнее печенье и бренди.Глава ОП Андрей Ермак также был приглашен на завтрак.https://realist.online/news/tri-korochki-khleba-zelenskij-prihlasil-zhurnalistku-iz-ssha-na-zavtrak-k-roditeljam
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15.06.2021 16:19 Ответить
Мангал, мангал не забудьте. Это очень важно для величайшего))))
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15.06.2021 16:20 Ответить
Обезьяна, осел, или какое-нибудь другое животное намного умнее надоумка вместе с его жОПой, зекодлом и зедебилам вместе взятыми.
Зе-это отдельный вид живых существ, которое должно пройти лабораторные исследования, и помещены на изоляцию, для полного восстановления головного мозга.
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15.06.2021 16:21 Ответить
Вообще-то это рабочее место а не дача. И новый президент должен ограничиваться парой безделушек и фото жены, а не переколбасивать всё нахрен!
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15.06.2021 16:25 Ответить
Т.е. бюстики Ленина надо было оставить?
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16.06.2021 13:13 Ответить
Та хоть и сталина, главное чтобы их ЗЕ запхали в очко
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09.07.2021 08:05 Ответить
Залишилося тільки хвоста в дупу встромити, то схожість з мавпою, не тільки, внутрішня, але і зовнішня, буде разюча.
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15.06.2021 16:29 Ответить
Зе поручил оформить кабинет своему квартальному оформителю сцены - он ведь только своим доверяет. Тот и оформил,чтобы Вовику было приятно. Зе ведь понятия не имел,когда заказывал, что делают в кабинете президента, ну разве что мендельчают с Мендель, а в пальмах это очень и очень...
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15.06.2021 16:29 Ответить
Завидуете?? А между тем ,у нас простой паренек из коренного народа выбрался из трущоб кривого рога и взобрался на кресло президента....Чем вам не реализация "американской мечты"?? И он не первый....Был у нас и исправившийся рецидивист и пономарь-псчеловод ,а сколько еще вариантов ??? Мудрые украинцы непреклонны,пацану одного срока мало!
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15.06.2021 16:32 Ответить
Вы абсолютно правы.Такой уж у нас придурастый и завистливый народ - и сами не живут "со вкусом", на широкую ногу на свои 5000 грн., и президенту не дают спокойно расслабиться на миллиарды бюджетного "общака"....
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16.06.2021 05:47 Ответить
Не хилый кабинет. Теперь осталось только макаку в него заселить...
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15.06.2021 16:33 Ответить
Макака там с весны 19-го
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15.06.2021 17:37 Ответить
Не обижайте макак!!!!
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16.06.2021 05:49 Ответить
Как это? 21го апреля 2019 года Зе-макаку заселили!
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15.06.2021 17:43 Ответить
Байден давно понял, с кем имеет дело
жлоб из Кривого Рога никогда не станет европейцем
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15.06.2021 16:35 Ответить
Никогда не станет украинцем....
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16.06.2021 05:51 Ответить
Жлоб там был с 2010 по 2014, а природа - это вполне по-европейски.
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16.06.2021 13:15 Ответить
Искусственные папоротники и другие растения тихоокеанского региона напоминали мне сцены театра кукол, постановки Остров сокровищ или Пираты Карибского моря. Только не хватало в кустах черепов и скелетов. Пока журналисты ждали президента, мне все время казалось, что сейчас заиграет музыка, раздадутся выстрелы, и появятся куклы в банданах с ******* и старинными пистолетами.Источник: https://censor.net/ru/p3271555
Даже Вася Рыбников так не припечатывал этот кукольный театр Карабаса-Барабаса Бени.
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15.06.2021 16:35 Ответить
Довольно убогая у журналиста фантазия. Конечно кучка академических томов, которые никто не открывает - это конечно круче.
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16.06.2021 13:16 Ответить
Не заводитесь. Ведь никто не спорит что кукольный театр круче.
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16.06.2021 13:46 Ответить
Издали похожи на заросли конопли.... 😂
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15.06.2021 16:36 Ответить
И это объясняет поведение обитателя этих галюциногенных джунглей....
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16.06.2021 05:54 Ответить
"Стіни від підлоги до стелі прикрашені штучними джунглями", - в кабінеті Зеленського на Банковій зробили ремонт - Цензор.НЕТ 8608
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15.06.2021 16:36 Ответить
На ветках не хватает Какаду.
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15.06.2021 16:37 Ответить
Мендель пошла на повышение.... Вы разве не знаете?
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16.06.2021 05:56 Ответить
По дарвину.превращается в обезьянузеля
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15.06.2021 16:39 Ответить
Зеля,ты же диджитализатор на адженте!Откуда такой примитив?!Смотри шире
"Стіни від підлоги до стелі прикрашені штучними джунглями", - в кабінеті Зеленського на Банковій зробили ремонт - Цензор.НЕТ 5266
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15.06.2021 16:40 Ответить
аминь
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15.06.2021 16:40 Ответить
держите наркомана!
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15.06.2021 16:41 Ответить
Снять фотографии героев АТО и повесить это лайно.... да, чувствуется рогоскотский стиль...
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15.06.2021 16:44 Ответить
Джунгли из конопли?
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15.06.2021 16:53 Ответить
Так это же конопля!
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15.06.2021 16:55 Ответить
Во, у меня та же мысль сразу появилась.
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15.06.2021 18:01 Ответить
Зе поручил оформить кабинет своему квартальному оформителю сцены - он ведь только своим доверяет. Тот и оформил,чтобы Вовику было приятно. Зе ведь понятия не имел,когда заказывал, что делают в кабинете президента, ну разве что мендельчают с Мендель, а в пальмах это очень и очень...
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15.06.2021 17:02 Ответить
Интересно что на это скажут психиатры, и психоаналитики
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15.06.2021 18:18 Ответить
Они уже сказали - с таким диагнозом безопаснее работать клоуном.
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16.06.2021 06:15 Ответить
ЧЕКАЄМЛО НОВИНИ ЯК У КАМЕРІ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЗРОБИЛИ РЕМОНТ,

БАГАТО ЛЮДЕЙ ЧЕКАЮТЬ ЦИХ НОВИН
"Стіни від підлоги до стелі прикрашені штучними джунглями", - в кабінеті Зеленського на Банковій зробили ремонт - Цензор.НЕТ 3170
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15.06.2021 18:31 Ответить
Гениально.... И какой позор для мудрого украинского народа....
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16.06.2021 06:17 Ответить
Цікаво а позор Російського "народа" ви вважаєте є чи не має??????
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16.06.2021 13:01 Ответить
Там вся історія суцільний сором і нагла брехня на увесь світ.
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16.06.2021 14:04 Ответить
Та хотілося щоб він відповів...кацап сран ий
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16.06.2021 16:18 Ответить
Позор це дивитись і радіти виступам Квартала 95 які фінансував Коломойський
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16.06.2021 14:06 Ответить
ПапуАс!
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15.06.2021 18:34 Ответить
Лошари оплатять хотєлки цього недоумка своїми налогами.
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15.06.2021 18:47 Ответить
"Стіни від підлоги до стелі прикрашені штучними джунглями", - в кабінеті Зеленського на Банковій зробили ремонт - Цензор.НЕТ 9689
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15.06.2021 18:54 Ответить
Велике Крадівництво, Велике Садівництво, Велике Освітництво, Велике Залізництво ...

тепер Велике ЗЕлеництво.

одним словом, Велике Мудівництво
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15.06.2021 22:03 Ответить
Слуга макак опять что-то обещает понизить.... Скорее всего, уровень жизни широких масс...
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16.06.2021 06:26 Ответить
Лошары в ужасе. что это ничтожество не согласится отсидеть на шее народного бюджета ещё один срок...
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16.06.2021 06:20 Ответить
Подяка фотографу Лукацькому за те, що тримає нас в курсі "пацанскіх" витребеньок "самава народнава прєзідєнта Украіни всєх врємьон".
Можна вивезти коміка з Кривого Рогу, але не можна вивести Кривий Ріг з коміка, навіть на посаді президента.

"Стіни від підлоги до стелі прикрашені штучними джунглями", - в кабінеті Зеленського на Банковій зробили ремонт - Цензор.НЕТ 6721
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15.06.2021 18:59 Ответить
на місці УСІХ політиків вистроїти треба свою майбутню компанію з виборами з білбордів з фотками Буратіни такого штибу й підписати його обіцянками з минулих виборів .
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16.06.2021 11:47 Ответить
Тішить лише одне: Я НЕ ВИБИРАВ ОЦЕ!
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15.06.2021 19:09 Ответить
Зеленый ублюдок в джунглях.
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15.06.2021 19:11 Ответить
А ЛОХАМ це подобається,ну ще і тим а "какая разніца"
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15.06.2021 19:40 Ответить
...а где стенка с коноплей? )))
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15.06.2021 20:18 Ответить
В 80-ті була така усмішка на малий батьківщині гаранта:
"В Кривому Розі проходить озеленення міста - всі паркани фарбують в зелений колір."
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15.06.2021 20:21 Ответить
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15.06.2021 21:36 Ответить
Все правильно, -- де ж може жити макака?
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15.06.2021 20:26 Ответить
Не обижайте макак....Слуге до них ещё развиваться и развиваться....
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16.06.2021 06:23 Ответить
із грязі в князі
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15.06.2021 21:36 Ответить
Теперь интерьер рабочего кабинета главы государства напоминает сцены из Маугли... что вполне отвечает менталу хозяина кабинета
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15.06.2021 21:46 Ответить
зелена мавпа в зарослях каннабісу.
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15.06.2021 22:12 Ответить
Тягне нашу мавпочку до своїх, у джунглі.
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15.06.2021 22:16 Ответить
ідіот
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15.06.2021 23:32 Ответить
То воно вже знову якесь ширпотребне кіно задумало,а за наш рахунок декорації ліпить.Як пенька не ряди,куди не сади,він пеньком залишиться.
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15.06.2021 23:43 Ответить
Мягко говоря,жлобство провинциалов !!!
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16.06.2021 05:48 Ответить
Ось тепер зрозуміло, чому мені не можуть повернути вкрадену за 2 роки пенсію!!! Джунглі воно собі саджає, *****!!!

ЗеленоСуки! Щоб ви повиздихали усі, не дочекавшись!
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16.06.2021 08:00 Ответить
З цього дня всі меседжі з Банкової будуть мати назву "брєд Віслюка у заростях канабісу".
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16.06.2021 09:17 Ответить
Це щоб Бубочка в Тарзана міг бавитись. Коли ніхто не дивиться.
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16.06.2021 09:30 Ответить
А между тем у нас вдома второй месяц нет горячей воды...А Вова(воз) и ныне там - исполняет роль преЗедента.
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16.06.2021 09:34 Ответить
Какая дешевка безвкусицах, но с другой стороны Зеленский привыкает к искусственным «цветам».
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16.06.2021 09:40 Ответить
сніданок для американських журналістів у криворогульській хрущовці батьків з чорного хліба з салом - ЦЕ ВКУСІЦА?
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16.06.2021 11:44 Ответить
Так, як зараз, оговорюється тема штучних кущів, які стирчать зі стіни в кабінеті президента - я і висловлююсь стосовно даної теми. А те, про що написали ви - теж черговий зеленській зашквар.
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16.06.2021 12:01 Ответить
О, я,я ! Бисмаркштрассе дас ист фантастиш!
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16.06.2021 10:16 Ответить
Цей недоумок нас тролить.
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16.06.2021 11:39 Ответить
))) Черговий нікчемний фейк з фейковими "фотографіями".
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16.06.2021 12:28 Ответить
В мене лиш одне питання -- ну і на х@я йому це тре було?...
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16.06.2021 21:29 Ответить
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