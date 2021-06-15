Чиновники ВСУ "зарабатывали" на поставках медицинских масок для военнослужащих: им грозит до 10 лет тюрьмы, - ГБР. ФОТОрепортаж

Главным следственным управлением ГБР завершено расследование коррупционной схемы, которую организовал начальник управления медснабжения Командования Медицинских сил ВС Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Госбюро расследований.

В ходе расследования установлено, что в мае - августе 2020 года полковник медицинской службы в сговоре с командиром медроты одной из бригад ВС Украины и экс-чиновником Госинспекции энергетического надзора получили от предпринимателя "откат" за заключение с его фирмой договора на закупку одноразовых медицинских масок.

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Чиновники не только способствовали заключению Министерством обороны Украины договора с этим предприятием, но и обеспечили принятие товара без необходимых документов и полную оплату его стоимости несмотря на выявленные нарушения и несоблюдение условий договора о своевременности сроков поставки.









Указанные лица обвиняются в получении неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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Процессуальное руководство осуществляла Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Офиса Генерального прокурора, оперативное сопровождение - СБУ.

Дело о посреднике завершено и направлено в суд в прошлом году.