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Чиновники ВСУ "зарабатывали" на поставках медицинских масок для военнослужащих: им грозит до 10 лет тюрьмы, - ГБР. ФОТОрепортаж

Главным следственным управлением ГБР завершено расследование коррупционной схемы, которую организовал начальник управления медснабжения Командования Медицинских сил ВС Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Госбюро расследований. 

В ходе расследования установлено, что в мае - августе 2020 года полковник медицинской службы в сговоре с командиром медроты одной из бригад ВС Украины и экс-чиновником Госинспекции энергетического надзора получили от предпринимателя "откат" за заключение с его фирмой договора на закупку одноразовых медицинских масок.

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Чиновники не только способствовали заключению Министерством обороны Украины договора с этим предприятием, но и обеспечили принятие товара без необходимых документов и полную оплату его стоимости несмотря на выявленные нарушения и несоблюдение условий договора о своевременности сроков поставки.

Чиновники ВСУ зарабатывали на поставках медицинских масок для военнослужащих: им грозит до 10 лет тюрьмы, - ГБР 01
Чиновники ВСУ зарабатывали на поставках медицинских масок для военнослужащих: им грозит до 10 лет тюрьмы, - ГБР 02
Чиновники ВСУ зарабатывали на поставках медицинских масок для военнослужащих: им грозит до 10 лет тюрьмы, - ГБР 03
Чиновники ВСУ зарабатывали на поставках медицинских масок для военнослужащих: им грозит до 10 лет тюрьмы, - ГБР 04

Указанные лица обвиняются в получении неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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Процессуальное руководство осуществляла Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Офиса Генерального прокурора, оперативное сопровождение - СБУ.

Дело о посреднике завершено и направлено в суд в прошлом году.

коррупция (8560) Минобороны (9327) ВСУ (6587) ГБР (2988)


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ГБР ещё могло бы разобраться как в больницы покупали маски для кислорода ( от которых преет кожа) вместо канюлей в нос . Цена масок в 20 раз дороже канюлей
Вот так и прокакивают народные деньги
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15.06.2021 16:30 Ответить
- Интересно, какая зараза Хмырёнку этому на Хмыря накапала?
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15.06.2021 16:34 Ответить
Борьба с коррупцией противоречит Конституции Украины - решение КСУ
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15.06.2021 16:35 Ответить
Гнидо-мародери...
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15.06.2021 20:45 Ответить
 
 