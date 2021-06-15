Экс-директор детского санатория на Киевщине подозревается в растрате 20 млн грн: ему грозит до 12 лет тюрьмы, - ГБР. ФОТО

Следователи Территориального управления ГБР в Киеве сообщили о подозрении бывшему директору государственного санатория "Журавочка" в растрате имущества почти на 20 млн гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГБР.

В течение 2017 - 2020 гг. действующий в то время директор совместно с руководителем частного общества, в аренде которого находился имущественный комплекс ГП "Журавочка", вывезли из санатория мебель и оборудование.

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Кроме того, были разобраны на строительные материалы и вывезены корпуса и административные здания санатория.







Государству нанесен ущерб на сумму 19,9 млн гривен.

Экс-директора санатория подозревают в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах, и в служебном подлоге (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

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Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Киевская городская прокуратура, оперативное сопровождение - ГБР и СБУ.