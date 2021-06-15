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Экс-директор детского санатория на Киевщине подозревается в растрате 20 млн грн: ему грозит до 12 лет тюрьмы, - ГБР. ФОТО

Следователи Территориального управления ГБР в Киеве сообщили о подозрении бывшему директору государственного санатория "Журавочка" в растрате имущества почти на 20 млн гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГБР.

В течение 2017 - 2020 гг. действующий в то время директор совместно с руководителем частного общества, в аренде которого находился имущественный комплекс ГП "Журавочка", вывезли из санатория мебель и оборудование.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чиновники ВСУ "зарабатывали" на поставках медицинских масок для военнослужащих: им грозит до 10 лет тюрьмы, - ГБР. ФОТОрепортаж

Кроме того, были разобраны на строительные материалы и вывезены корпуса и административные здания санатория.

Экс-директор детского санатория на Киевщине подозревается в растрате 20 млн грн: ему грозит до 12 лет тюрьмы, - ГБР 01
Экс-директор детского санатория на Киевщине подозревается в растрате 20 млн грн: ему грозит до 12 лет тюрьмы, - ГБР 02
Экс-директор детского санатория на Киевщине подозревается в растрате 20 млн грн: ему грозит до 12 лет тюрьмы, - ГБР 03

Государству нанесен ущерб на сумму 19,9 млн  гривен.

Экс-директора санатория подозревают в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах, и в служебном подлоге (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

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Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Киевская городская прокуратура, оперативное сопровождение - ГБР и СБУ.

Киевская область (4132) коррупция (8560) ГБР (2988)


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Топ комментарии
+3
Полна талантами земля Украинская!
https://ibigdan.livejournal.com/26857543.html Місто Маріуполь, проспект Будівельників

З пункту А в пункт Б вийшли назустріч дві бригади з однаковим завданням: велодоріжка праворуч!

Экс-директор детского санатория на Киевщине подозревается в растрате 20 млн грн: ему грозит до 12 лет тюрьмы, - ГБР - Цензор.НЕТ 9733

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1463544707325955&id=100010113185357 Андрій Клачук
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15.06.2021 17:14
+2
Я смотрю -- чуть ли не ежедневно кому-то "грозят" ужасные наказания и большие сроки. Но никого еще не посадили... Или о посадках ЦЕНЗОР не пишет?
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15.06.2021 17:11
+2
это потому, что "грозит срок" в переводе с прокурорского означает: "надо делиться"
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15.06.2021 17:20
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Мелочь это все на фоне "Великого крадивництва" имени Величайшего лидера.
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15.06.2021 16:55 Ответить
за 20 лямов до 12 лет? так сколько жизней должно сидель все наше правительство депутаты судьи прокуроры фискалы простые чиновники и лоббисты? они наносят Украине убыток, минимум на 400 миллиардов.
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15.06.2021 17:04 Ответить
ні цей ні всі інші - не будуть нести ніякої відповідальності...
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15.06.2021 18:36 Ответить
92% підозрюваних яких впіймали на горячому по корупції, хабарах, незаконному збагаченню, справи яких передали до судів, отримали вирок НЕ ВИННИЙ. це все завдяки злагодженій команді (слідчий, прокурор, суддя).спочатку дознавач робить умисні порушення, прокурор їх не бачить.

суддя через ці (помилки) або через нестачу доказів закриває справу а "чесного ВОРА"

ОПРАВДОВУЄ!

всі щасливі і з баблом
ДЕРЖАВА в .....ОПІ.

до речі. сьогодня в ОП сказали що реформа прокуратури успішно закінчилась.
аля комедія!!! сушіть весла.........панове.

А ШОООООО?
А КАКЯ РАЗНИЦА????
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15.06.2021 21:00 Ответить
можливо ми всього цього варті...
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16.06.2021 14:21 Ответить
не можливо. а кожен народ має ту владу на яку заслуговує. не більше і не меньше
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16.06.2021 18:10 Ответить
Я смотрю -- чуть ли не ежедневно кому-то "грозят" ужасные наказания и большие сроки. Но никого еще не посадили... Или о посадках ЦЕНЗОР не пишет?
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15.06.2021 17:11 Ответить
это потому, что "грозит срок" в переводе с прокурорского означает: "надо делиться"
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15.06.2021 17:20 Ответить
він би писав, але їх немааааааа. моня не говорив яка саме весна має прийти, от якраз саме та весна про яку він говорив, ще не прийшла.
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15.06.2021 21:04 Ответить
Полна талантами земля Украинская!
https://ibigdan.livejournal.com/26857543.html Місто Маріуполь, проспект Будівельників

З пункту А в пункт Б вийшли назустріч дві бригади з однаковим завданням: велодоріжка праворуч!

Экс-директор детского санатория на Киевщине подозревается в растрате 20 млн грн: ему грозит до 12 лет тюрьмы, - ГБР - Цензор.НЕТ 9733

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1463544707325955&id=100010113185357 Андрій Клачук
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15.06.2021 17:14 Ответить
це точна копія роботи судді з прокурором. навіть коментувати не треба, але прокоментую. границя, це суд.
от по червоній стороні прокурор веде до суду корупціонера, щоб він по цій доріжці пішов начебто аж до в,язниці, а суддя робить так що він іде повз в,язницю, прямо додому з чистою совісттю.
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15.06.2021 21:15 Ответить
це точная копия долбаков,
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16.06.2021 00:14 Ответить
е метод - розстрілювати ..., із конфіскаціею майна по 3-е покоління ( до внуків) ...., та забороною дітям займати державні посади ....- що , радикально ....- ну тоді таке буде вічно ...
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15.06.2021 18:35 Ответить
ти правий і більшість думає так, поки не дорвемось до корита. і взагалі, так повинно бути. по кожній резонансній справі, вирок повинен робити народ. присяжні, випадково вибрані і бажано аноніми, а то у наших можновладців і алігархів дуже довгі руки
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16.06.2021 18:07 Ответить
 
 