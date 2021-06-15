Экс-директор детского санатория на Киевщине подозревается в растрате 20 млн грн: ему грозит до 12 лет тюрьмы, - ГБР. ФОТО
Следователи Территориального управления ГБР в Киеве сообщили о подозрении бывшему директору государственного санатория "Журавочка" в растрате имущества почти на 20 млн гривен.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГБР.
В течение 2017 - 2020 гг. действующий в то время директор совместно с руководителем частного общества, в аренде которого находился имущественный комплекс ГП "Журавочка", вывезли из санатория мебель и оборудование.
Кроме того, были разобраны на строительные материалы и вывезены корпуса и административные здания санатория.
Государству нанесен ущерб на сумму 19,9 млн гривен.
Экс-директора санатория подозревают в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах, и в служебном подлоге (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).
Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Киевская городская прокуратура, оперативное сопровождение - ГБР и СБУ.
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суддя через ці (помилки) або через нестачу доказів закриває справу а "чесного ВОРА"
ОПРАВДОВУЄ!
всі щасливі і з баблом
ДЕРЖАВА в .....ОПІ.
до речі. сьогодня в ОП сказали що реформа прокуратури успішно закінчилась.
аля комедія!!! сушіть весла.........панове.
А ШОООООО?
А КАКЯ РАЗНИЦА????
https://ibigdan.livejournal.com/26857543.html Місто Маріуполь, проспект Будівельників
З пункту А в пункт Б вийшли назустріч дві бригади з однаковим завданням: велодоріжка праворуч!
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1463544707325955&id=100010113185357 Андрій Клачук
от по червоній стороні прокурор веде до суду корупціонера, щоб він по цій доріжці пішов начебто аж до в,язниці, а суддя робить так що він іде повз в,язницю, прямо додому з чистою совісттю.