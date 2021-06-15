На Харьковщине в результате лобового столкновения грузовиков погиб мужчина, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
На дороге "Чугуев - Меловое" возле села Первомайское столкнулись два грузовика. Водитель одного из автомобилей погиб.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Отмечается, что в результате лобового столкновения грузовиков "Газель" и "КАМАЗ" водитель первого погиб на месте. Водитель бензовоза "КамАЗ" получил травмы.
Прибыв на место ДТП, спасатели помогли работникам скорой медицинской помощи транспортировать пострадавшего в медицинскую машину. Тело погибшего оказалось зажатым конструкциями авто. Он будет деблокирован сотрудниками ГСЧС сразу по завершению оперативно-следственных действий.
В данный момент пострадавший с травмами конечностей находится в Купянской центральной районной больнице. Обстоятельства ДТП выясняют правоохранительные органы.
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