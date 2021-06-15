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Новости Фото ДТП
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На Харьковщине в результате лобового столкновения грузовиков погиб мужчина, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

На дороге "Чугуев - Меловое" возле села Первомайское столкнулись два грузовика. Водитель одного из автомобилей погиб.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Отмечается, что в результате лобового столкновения грузовиков "Газель" и "КАМАЗ" водитель первого погиб на месте. Водитель бензовоза "КамАЗ" получил травмы.

Прибыв на место ДТП, спасатели помогли работникам скорой медицинской помощи транспортировать пострадавшего в медицинскую машину. Тело погибшего оказалось зажатым конструкциями авто. Он будет деблокирован сотрудниками ГСЧС сразу по завершению оперативно-следственных действий.

В данный момент пострадавший с травмами конечностей находится в Купянской центральной районной больнице. Обстоятельства ДТП выясняют правоохранительные органы.

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На Харьковщине в результате лобового столкновения грузовиков погиб мужчина, - ГСЧС 01
На Харьковщине в результате лобового столкновения грузовиков погиб мужчина, - ГСЧС 02
На Харьковщине в результате лобового столкновения грузовиков погиб мужчина, - ГСЧС 03

Автор: 

ДТП (7673) Харьковщина (5577) ГСЧС (4966)


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Топ комментарии
+2
Особенно когда буряки везут по узким дорогам...выбирают неразбитую часть и прут занимая все пространство...
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15.06.2021 17:24
+1
...а де тут фура?
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15.06.2021 17:19
+1
Ну дві вантажівки. Різниця невелика, що там що там за кермом дауни.
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15.06.2021 17:21
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Фури взагалі охрініли. Мене сьогодні ледь не розмазали, поворот, суцільна, він пре 120, обганяє, тікає від зустрічної і мене спихає у відбійник. Не знаю як втримався, ховали б разом із мотоциклом.
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15.06.2021 17:16 Ответить
...а де тут фура?
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15.06.2021 17:19 Ответить
Ну дві вантажівки. Різниця невелика, що там що там за кермом дауни.
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15.06.2021 17:21 Ответить
Особенно когда буряки везут по узким дорогам...выбирают неразбитую часть и прут занимая все пространство...
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15.06.2021 17:24 Ответить
Я конечно выбачаюсь,но как вы ехали на мотоцикле что фура при обгоне выезжала на встречную,тут или мотоцикл с коляской,или как в США,мотоциклисты едут в притык к раделительной.
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16.06.2021 04:50 Ответить
Дорога- дві автівки в тому місці ледь розминаються.
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16.06.2021 12:00 Ответить
Значит в таких местах долженбыть знак 40,а вообще наглецов сейчас везде хватает,некоторым плевать на правила.
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16.06.2021 15:07 Ответить
Была бы плохая дорога,вряд ли они бы столкнулись.Главный недостаток хороших дорог.Бдительность-ниже плинтуса.
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15.06.2021 17:43 Ответить
скорее ************* клиническое, и школярство. люди не выросли из подросткового периода, вот и гоняют.
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15.06.2021 18:38 Ответить
не бывает плохих дорог, бывает мало водки
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15.06.2021 19:28 Ответить
За использование путинского хлама нужно штрафовать и наказывать.
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15.06.2021 18:21 Ответить
 
 