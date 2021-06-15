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Пограничник задержан на Одесчине при получении 1 тыс. долл. взятки за содействие контрабанде. ФОТО

В Одесской области задержан пограничник, который за взятку способствовал незаконному перемещению товаров через границу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Пограничник задержан на Одесчине при получении 1 тыс. долл. взятки за содействие контрабанде 01

Пограничник требовал и получил от гражданина взятку в размере 1000 долларов за содействие в незаконном перемещении через государственную границу из Республики Молдова в Украине автозапчастей.

Военнослужащий отделения пограничной службы "Крутояровка" Белгород-Днестровского отряда был задержан сегодня в с. Староказачье.

Пограничник задержан на Одесчине при получении 1 тыс. долл. взятки за содействие контрабанде 02

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Пограничник задержан на Одесчине при получении 1 тыс. долл. взятки за содействие контрабанде 03

Открыто криминальное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Пограничник, организовавший схему получения взяток за содействие контрабанде, задержан на Одесчине, - СБУ. ФОТО

Автор: 

взятка (6158) Госпогранслужба (6425) Одесская область (3567) пограничники (1573)


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Этот погранец решил закрысить бабло, поэтому повязали. А вот если бы скинулся в общак партии слуга народа, то бы ничего и небыло.
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15.06.2021 19:07 Ответить
Гнида.
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15.06.2021 19:12 Ответить
https://twitter.com/luiza4kaLova_

https://twitter.com/luiza4kaLova_ Луиза Чкалова @luiza4kaLova_

https://twitter.com/luiza4kaLova_ https://twitter.com/luiza4kaLova_



Две недели наши доблестные службы безрезультатно ищут пропавшего замначштаба.
За это время не было ни одного брифинга, ни одного официального заявления кроме "местопребывания неизвестно, ищем"
У чувака родители в Крыму, недвижимость на жене, 15 тыс долгу перед "исчезновением"

Даже не знаю, что хуже - если он найдется в Украине, но по частям, или на рашке, но невредимый
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15.06.2021 19:23 Ответить
Преступно мало брал
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15.06.2021 21:03 Ответить
 
 