Пограничник задержан на Одесчине при получении 1 тыс. долл. взятки за содействие контрабанде. ФОТО
В Одесской области задержан пограничник, который за взятку способствовал незаконному перемещению товаров через границу.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Пограничник требовал и получил от гражданина взятку в размере 1000 долларов за содействие в незаконном перемещении через государственную границу из Республики Молдова в Украине автозапчастей.
Военнослужащий отделения пограничной службы "Крутояровка" Белгород-Днестровского отряда был задержан сегодня в с. Староказачье.
Открыто криминальное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.
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