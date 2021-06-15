Пограничник задержан на Одесчине при получении 1 тыс. долл. взятки за содействие контрабанде. ФОТО

В Одесской области задержан пограничник, который за взятку способствовал незаконному перемещению товаров через границу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Пограничник требовал и получил от гражданина взятку в размере 1000 долларов за содействие в незаконном перемещении через государственную границу из Республики Молдова в Украине автозапчастей.

Военнослужащий отделения пограничной службы "Крутояровка" Белгород-Днестровского отряда был задержан сегодня в с. Староказачье.

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Открыто криминальное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

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