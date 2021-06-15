Сотрудники урановых шахт перекрыли трассу на Кировоградщине с требованием выплатить зарплату. ФОТОрепортаж

Отказались спускаться в забой горняки трех урановых шахт в Кировоградской области. Около сотни работников госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" начали бессрочную акцию протеста и перекрыли трассу Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье.

Об этом говорится в материале журналистки Громадського радіо Лилии Кочерги, передает Цензор.НЕТ.

Днем 15 июня около сотни протестующих перекрыли дорогу возле села Бережинка Кропивницкого района в направлении Кривого Рога. Люди молча ходят по "зебре", пропускают только рейсовые автобусы с пассажирами. Из-за акции протеста на трассе возник затор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Открыто уголовное производство по факту невыплаты зарплаты шахтерам на Луганщине, - Нацполиция

Среди требований коллектива "Восточного горно-обогатительного комбината": выплатить задолженность по зарплате - это 169 миллионов гривен, а также решить критическую ситуацию с материально-техническим обеспечением.

Во время акции работникам предприятия поступила на карточки часть задолженности - 25% зарплаты за апрель. Однако люди не разошлись. Планируют протестовать, пока задолженность не ликвидируют полностью.

Журналистка отмечает, что водители, которые вынуждены стоять в пробках из-за забастовки работников шахт, митингующих поддерживают.

Также читайте: Долгов перед шахтерами нет, - Шмыгаль

Если задолженность не ликвидируют сегодня, завтра, 16 июня, активисты будут протестовать в Киеве. Добавим, что "ВостГОК" - единственное в Украине предприятие, которое занимается добычей урановой руды и производством концентрата природного урана. На предприятии работает около пяти тысяч человек.