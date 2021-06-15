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Сотрудники урановых шахт перекрыли трассу на Кировоградщине с требованием выплатить зарплату. ФОТОрепортаж

Отказались спускаться в забой горняки трех урановых шахт в Кировоградской области. Около сотни работников госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" начали бессрочную акцию протеста и перекрыли трассу Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье.

Об этом говорится в материале журналистки Громадського радіо Лилии Кочерги, передает Цензор.НЕТ.

Днем 15 июня около сотни протестующих перекрыли дорогу возле села Бережинка Кропивницкого района в направлении Кривого Рога. Люди молча ходят по "зебре", пропускают только рейсовые автобусы с пассажирами. Из-за акции протеста на трассе возник затор.

Сотрудники урановых шахт перекрыли трассу на Кировоградщине с требованием выплатить зарплату 01

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Среди требований коллектива "Восточного горно-обогатительного комбината": выплатить задолженность по зарплате - это 169 миллионов гривен, а также решить критическую ситуацию с материально-техническим обеспечением.

Сотрудники урановых шахт перекрыли трассу на Кировоградщине с требованием выплатить зарплату 02

Во время акции работникам предприятия поступила на карточки часть задолженности - 25% зарплаты за апрель. Однако люди не разошлись. Планируют протестовать, пока задолженность не ликвидируют полностью.

Журналистка отмечает, что водители, которые вынуждены стоять в пробках из-за забастовки работников шахт, митингующих поддерживают.

Сотрудники урановых шахт перекрыли трассу на Кировоградщине с требованием выплатить зарплату 03

Также читайте: Долгов перед шахтерами нет, - Шмыгаль

Если задолженность не ликвидируют сегодня, завтра, 16 июня, активисты будут протестовать в Киеве. Добавим, что "ВостГОК" - единственное в Украине предприятие, которое занимается добычей урановой руды и производством концентрата природного урана. На предприятии работает около пяти тысяч человек.

Автор: 

протест (5858) уран (86) шахтеры (655) Кировоградская область (630)


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Топ комментарии
+28
Сходили на выборы по-приколу, теперь учитесь работать без зарплаты. Зато смешно. ха-ха
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15.06.2021 19:31
+24
А вы касками постучите по ... голове. Может и поможет.

Сотрудники урановых шахт перекрыли трассу на Кировоградщине с требованием выплатить зарплату - Цензор.НЕТ 4112
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15.06.2021 19:33
+18
уранові шахти - державні, раптом що. Так що заборгованості - саме вина Кабміну Зеленського.
Але ж вони за нього голосували... ага... Нє, не буду їх жаліти. Наголосували - іжте, подавіться
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15.06.2021 19:33
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Обойдетесь,все потрачено на наглядовы рады во всяких зализницах и оборонпромах,без них страна встанет,вас никто не заметит.
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15.06.2021 19:30 Ответить
У ЗЕУБЛЮДКА ДЕНЬГИ ЕСТЬ ДЛЯ ВЫПЛАТЫ в конвертах « ПРИСЛУГЕ « за уничтожение украинского языка и для себя оно ж не лох ! Давите гнид !
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15.06.2021 19:37 Ответить
Сходили на выборы по-приколу, теперь учитесь работать без зарплаты. Зато смешно. ха-ха
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15.06.2021 19:31 Ответить
Где-то так.

Сотрудники урановых шахт перекрыли трассу на Кировоградщине с требованием выплатить зарплату - Цензор.НЕТ 5745
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15.06.2021 19:53 Ответить
Так як отут. В 2019 закликав голосувати за Зеленського, а тепер плаче що почали вкрай погано годувати.
Співробітники уранових шахт перекрили трасу на Кіровоградщині з вимогою виплатити зарплату - Цензор.НЕТ 2681
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15.06.2021 20:00 Ответить
Они правы,дайте ЗЕПЕДу туда спуститься саму,может и будет результат,наконцто...
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15.06.2021 19:33 Ответить
Ща оно туда выезжает с внеочередной рабочей поездкой,Байден подождет...
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15.06.2021 19:37 Ответить
А вы касками постучите по ... голове. Может и поможет.

Сотрудники урановых шахт перекрыли трассу на Кировоградщине с требованием выплатить зарплату - Цензор.НЕТ 4112
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15.06.2021 19:33 Ответить
уранові шахти - державні, раптом що. Так що заборгованості - саме вина Кабміну Зеленського.
Але ж вони за нього голосували... ага... Нє, не буду їх жаліти. Наголосували - іжте, подавіться
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15.06.2021 19:33 Ответить
Сотрудники урановых шахт перекрыли трассу на Кировоградщине с требованием выплатить зарплату - Цензор.НЕТ 7828
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15.06.2021 19:56 Ответить
Сотрудники урановых шахт перекрыли трассу на Кировоградщине с требованием выплатить зарплату - Цензор.НЕТ 3687
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15.06.2021 19:34 Ответить
Сотрудники урановых шахт перекрыли трассу на Кировоградщине с требованием выплатить зарплату - Цензор.НЕТ 7489
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15.06.2021 19:43 Ответить
Я бы, кстати, с удовольствием купил футболку или поло с такой надписью.
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15.06.2021 19:55 Ответить
Зеленой шобле уже давно пора осваивать работу горнопроходчиков...протестующих назначить на том же предприятии вертухаями...они свое внизу уже отработали
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15.06.2021 19:50 Ответить
Ну так это же не судьи - могут и подождать.
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15.06.2021 20:03 Ответить
Точно знаю, что минимум 80% из них голосовали за Зелю !
Ну шо, хуже не стало ?
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15.06.2021 20:08 Ответить
25% зарплаты за апрель ??? Да у нас еще за ИЮНЬ 2020 года зарплату не выдали !
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15.06.2021 20:14 Ответить
И шо, работаете просто так?
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15.06.2021 20:59 Ответить
Завод полгода стоит,бухгалтерия начисляет 2/3 от минималки.Все в надежде...
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15.06.2021 21:11 Ответить
У меня ситуация немного лучше, не получаем ЗП с февраля 2021 года (такого еще никогда не было), интересно в нынешнее время люди работающие на государственные предприятия вообще ее получают?! Даже на биржу не станешь так как нет отчислений налогов от предприятия.
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16.06.2021 09:16 Ответить
Да за такое сослать их на рудники урааа... А. Ну да. Точно.
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15.06.2021 20:18 Ответить
В цій новині упущено те, що цей рудник "здох" ще в 2013-му, т.як промислових запасів на ньому вже фактично немає. І що ще Гройсман збирався його закривати.
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15.06.2021 20:19 Ответить
Может на крыворагульщине?)
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15.06.2021 20:30 Ответить
Всех перекрывателей трасс - за яйца вешать! Почему должны страдать ни в чем не виновные люди?!
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15.06.2021 20:58 Ответить
Вважаю КАТЕГОРИЧНО НЕДОЦІЛЬНИМ перекриття трас. На владу це не впливає , а страждають ті,кому конче потрібно їхати. Така форма протесту недопустима,за неї треба наказувати .Необхідно змінити форму протесту.
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15.06.2021 21:01 Ответить
Не на часі зарплати шахтарів...
Треба сім мільйярдів на зелений універ клованів...
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15.06.2021 21:04 Ответить
КушайТе, одноклеточные...

Регион (Обработано)

За Зеленского

За Порошенко
Кировоградская обл. (100.00%)
80.47%
17.51%
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15.06.2021 21:17 Ответить
Співробітники уранових шахт перекрили трасу на Кіровоградщині з вимогою виплатити зарплату - Цензор.НЕТ 2123
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15.06.2021 22:29 Ответить
5000х0,73=3650. 3650 голосовали за Наркомана. Поздравляю с отличным результатом!
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16.06.2021 08:10 Ответить
 
 