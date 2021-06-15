Дети провалились в выгребную яму на Киевщине: девочка 10 лет погибла, четырехлетний мальчик - в реанимации. ФОТО

Дети попросились в туалет на бывшей базе отдыха, охранник их пустил. Мальчик провалился в отверстие и стал тонуть, а сестра пыталась его спасти.

Трагедия произошла в селе Кийлов Бориспольского района Киевской области. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киевщины.

"Охранник услышал крики детей и бросился на помощь. Вместе с еще одним свидетелем событий они вытащили детей из ямы без сознания и вызвали скорую. Врачи констатировали смерть 10-летней девочки. Мальчика доставили в реанимационное отделение местной больницы", - сказано в сообщении.

Дети - из семейства ромов. Их семья приехала на Киевщину три дня назад из Ужгорода и поселилась в домике соседней базы отдыха.

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