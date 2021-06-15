Дети провалились в выгребную яму на Киевщине: девочка 10 лет погибла, четырехлетний мальчик - в реанимации. ФОТО
Дети попросились в туалет на бывшей базе отдыха, охранник их пустил. Мальчик провалился в отверстие и стал тонуть, а сестра пыталась его спасти.
Трагедия произошла в селе Кийлов Бориспольского района Киевской области. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киевщины.
"Охранник услышал крики детей и бросился на помощь. Вместе с еще одним свидетелем событий они вытащили детей из ямы без сознания и вызвали скорую. Врачи констатировали смерть 10-летней девочки. Мальчика доставили в реанимационное отделение местной больницы", - сказано в сообщении.
Дети - из семейства ромов. Их семья приехала на Киевщину три дня назад из Ужгорода и поселилась в домике соседней базы отдыха.
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+9 Борис Дородный #441572
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+9 Andrew86
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+7 Дмитрий Малыш #487601
показать весь комментарий15.06.2021 20:57
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А у нас в конце улицы жили цыгане, в которой родился ребенок, которой вырос до 15 лет и не сказал ни слова, только гавкал и лаял, как собака. И тоже тратили огромные деньги на врачей, знахарей, но не помог никто. И не мог помочь. Небу все видно.
Или поучиться. Но для поучиться тоже нужны мозги.
А скорость твоего ответа только подтверждает твою сущность гниды.
Передавай привет таким же ублюдкам-троллям, как ты.
Может, охраннику просто понравилась девочка, которая отбивалась так,
что пришлось утопить её в говне ?
А зарплата наверняка 4000-5000 сутки через 2...если не меньше...
Лайно в лайні втопилося, ліл.
Бачив я цих 10-річних і навіть менше, які виносять дози наркоманам із подвір'я, бо якщо навіть попадеться - воно непідсудне. І які крадуть гаманці вже як професіонали.
У ЄС є програми соціалізації ромів, а у нас їх мріють запроторити у концтабори по радянській звичці.