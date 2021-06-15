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Джунгли в Офисе президента, пираты 21-го века, точный удар по Путину. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
Джунгли зовут
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Обязательный атрибут
... и никаких реформ
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Гости из прошлого
Оригинал и подделка
Ну, с почином...
Точный удар
Боль и радость
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+52 Павло ШОвте
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страну вам называть?!.. и это не юмор
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Ну,мечтать не вредно.
https://twitter.com/OksuMeD Лисуня @OksuMeD
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А можна просто стовпчики, на яких при зчитуванні QR-кода можна буде побачити, як гойдаються на вітрі члени партії слуг наріду, опзжезників та інших українофобів?
Ну, что ж, третий проинформированный источник подтвердил информацию и теперь с высокой вероятностью можно утверждать, что у нас будут внеочередные выборы. И похоже, что уже в этом году. А теперь подробности.
В Офисе президента есть разные люди - мерзавцы, лицемеры, коррупционеры, предатели, дураки и лжецы, но все они люди трезвомыслящие и понимающие, что с концом власти Зеленского наступит конец и их роста благосостояния, а сладкая жизнь может быстро смениться на уголовное преследование за все в чем они замешены. Да и сам Владимир Александрович совсем не хочет покидать госдачу и реализовывать свое будущее согласно истории сериала "Слуга народа". А в сериале прототип Зеленского сел за решётку. Только в отличие от персонажа сериала Зеленский уже начудил на реальный срок. И доказательную базу он сам обеспечил, подав в ВР законопроект по КСУ, чем явно превысил полномочия, которые прописаны в Конституции Украины. Поэтому вопрос номер один для них всех - это то, как продлить власть Зеленского.
Моделирование ситуации и прогнозы показывают, что после очередного поднятия цен на газ для населения и роста коммунальных тарифов, а так же целой череды событий поздней осенью и зимой этого года рейтинг Зеленского будет интенсивно падать, а на Кабмин и ВР не удастся переложить весь негатив. И это говорит о том, что все мечты Зеленского о втором сроке накрываются медным тазом. И на горизонте начинает появляться очень грустный финал для шестого президента. Поэтому оценив актуальные рейтинги Зеленского и высокую вероятность его переизбрания, на Банковой решили идти на внеочередные выборы президента. Они посчитали, что 2+5 привлекательнее, чем 5 лет в лучшем случае или же грустное досрочное окончание каденции. Так что либо 24 августа, либо сразу после него ждём видосик со словами о том, что Зеленский "решил подтвердить свою легитимность и правильность избранному курсу", а значит идёт на перевыборы. К этому расскажут красивую сказку, что за власть он не держится, что хочет идти дорогой мира и деолигархизации. В общем нас ждёт эпоха популизма и обещаний. И доверчивые люди опять с радостью прыгнуть на эти грабли. Хобби у нашего избирателя такое.
Самое интересное дальше. На мой вопрос, а где будут брать деньги, ведь это десятки миллионов долларов, мне ответили, что во-первых "За два роки нацарювали трохи", а во-вторых есть немало тех, кто богатеет при Зеленском. И это не только олигархи и контрабандисты, но младолигархи, которые понимают, что их история в Украине может закончится с окончанием правления Зеленского, как закончилась история обогащения Курченко в Украине после изгнания Януковича. Так что деньги у них есть и проблему они видят в другом. Дело в том, что Зеленский хочет перегрузки не только президентства, но и ...ВР, а с ним и Кабмина. И это очень плохая новость для большинства https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3?__eep__=6&__cft__[0]=AZX02gJWN62bmv-Y9SSwjrbS4F8uSMIRIjr1miWKZ9iEJRBbJsrjzZQOE9t3hDqtjd4h3nbSAVMAsNWeFdlPOEjQ91vzTJps7ehBQ4e0ISw4txjR0dglJm-iDi8B8mZKXLPeUK6FR94CDwcSu6hUPs3v8nYJvhmEtFh16-R4AWBqeOcEzyb5MP7M1Vsft-HfmMAYjs11RI3crKYsmUz2VkBp&__tn__=*NK-y-R #слуг . Да, моносброд, вы отработанный хлам от которого хотят избавиться по нескольким причинам. Во-первых, чтоб скинуть всем мусор скандалов и негатива. Во-вторых, чтоб можно было посадить хоть некоторых из своей бывшей фракции и показать людям, что президент не только преследует оппозиции и бурно имитирует борьбу с коррупцией, но безжалостно карает своих. Кого именно карать "из своих" выберут по принципу "кого не жалко", тем более, что практически по всем есть за что их наказывать. Из старого состава решили брать лишь порядка двадцать человек. Остальных... В политический утиль. И вот тут самое интересное.
Мои источники признают, что Зеленскому не нужны те, кто сейчас в https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%85?__eep__=6&__cft__[0]=AZX02gJWN62bmv-Y9SSwjrbS4F8uSMIRIjr1miWKZ9iEJRBbJsrjzZQOE9t3hDqtjd4h3nbSAVMAsNWeFdlPOEjQ91vzTJps7ehBQ4e0ISw4txjR0dglJm-iDi8B8mZKXLPeUK6FR94CDwcSu6hUPs3v8nYJvhmEtFh16-R4AWBqeOcEzyb5MP7M1Vsft-HfmMAYjs11RI3crKYsmUz2VkBp&__tn__=*NK-y-R #слугах . Они гири на ногах. Надо удовлетворять их хотелки или хотелки их хозяев. Негатив скандалов и факапов цепляет президента. А кроме того из этого состава лишь единицы смогли проявить себя, как политики. Остальные - это тупой и алчный сброд. И это не моё определение. Но вот где брать других, более умных и достойных, и как их держать под контролем, кроме как выплачивая бабло в конвертах, на Банковой не знают. Все источники подтверждают, что Зеленский не понимает, что у него нет людей, а донести это до него не удаётся. Ну, не может понять Зеленский, что после всего, что он начудил не хотят и не будут работать с ним дорожащие репутацией компетентные политики. Мотивацией для похода на выборы под знаменем Зеленского может быть только корысть или банальный карьеризм. Никакого иного мотива нет. Поэтому где брать людей, чтоб не привести в ВР новых Юрченко, Богуцкую, Иванисова, Яременко и других подобных персонажей, на Банковой не знают, но не хотят создавать https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4?__eep__=6&__cft__[0]=AZX02gJWN62bmv-Y9SSwjrbS4F8uSMIRIjr1miWKZ9iEJRBbJsrjzZQOE9t3hDqtjd4h3nbSAVMAsNWeFdlPOEjQ91vzTJps7ehBQ4e0ISw4txjR0dglJm-iDi8B8mZKXLPeUK6FR94CDwcSu6hUPs3v8nYJvhmEtFh16-R4AWBqeOcEzyb5MP7M1Vsft-HfmMAYjs11RI3crKYsmUz2VkBp&__tn__=*NK-y-R #моносброд 2.0. И это для них проблема. А Зеленский считает, что как-то само собой эта проблема решится.
В любом случае ждать осталось недолго. И операция "Спасти нерядового Зеленского" выходит на финишную прямую. Значит нас ждут впереди бурные события, в которых я пока не вижу позитива для Украины в актуальных условиях. И попкорн у многих в горле встанет. Поэтому я считаю, что надо не допустить перевыборы президента в этом году. А вот после отопительного сезона, новой волны кризиса в Украине и ещё череды провалов Зеленского, пусть проводят выборы. Весной следующего года. Но тогда сам Зеленский не захочет.
PS Рекомендую "позитивным блогерам Подоляка" и агрессивным ботам Банковой не сильно напрягаться в комментариях. Не поможет. А если учесть, что информация моих источников всегда подтверждалась, то мнение людей на зряплате ОП меня не беспокоит и не интересует. ))
он мине сказал примерно то же самое - начинается драчка. причем очень сильная.
Я не знаю в какое правовое поле может лечь "я подаю в отставку в связи с...", ЦВК назначает внеочередньіе вьіборьі и подавший в отставку идет регистрироваться кандидатом.
Ето должно бьіть решение ВР с назначением внеочередньіх вьіборов.
Пойдет ли на ето зелебобическое большинство - большой вопрос. Они сейчас нормально так пристроились, а новьій през найти причину отправить их на свалку и распустить ВР при желании за месяц управится
Оно УЖЕ себе срок выписало,вопрос когда каденция плавно перетечет в реальный срок.
Сразу вопрос: а что изменится если перевьіборьі осенью? Он перестанет бьіть тем, кем есть? Рассосется само собой подозрение в госизмене? Поднимутся зарплатьі и пенсии, а тарифьі снизятся?
Не изменится ровньім счетом ничего и улица также его начнет просить на вьіход.
А посему, если такой сценарий и рассматиивается, то не ради перевьіборов, а для чего-то более серьезного, возможно повторения 2014-го года.
А вот вам еще счастье в ленту.
"Редкий" борцун с олигархами списывает им сумашедшие миллиарды долгов перед страной. Угадайте, с кого слупят это бабло? Вопрос- к мудрому нариду
16.06.2021
Верховная Рада приняла за основу проект закона "О мерах, направленных на преодоление кризисных явлений и обеспечение финансовой стабильности на рынке природного газа".За принятие соответствующего законопроекта №3508-д в первом чтении проголосовал 301 народный депутат.
Общая сумма регулируемых претензий - 98.64 млрд. гривен.
При этом под прямое списание претензий попадает 54,74 млрд. гривен.
При этом задолженность населения состоянием на 01.04.2021 составляет 28.1 млрд. гривен.
Главное экспертное управление Верховной Рады отмечает, что в законе о госбюджете на 2021 год не предусмотрены средства на вышеуказанные цели, а соответствующие изменения в бюджет не подготовлены.
Фактически это решение приведет к повышению цен на услуги теплоснабжения на 18-45% и принудительному взысканию с населения долгов полного объема.
В Раду он уже не заведёт никакой свой моносброд, своей многочисленной фракции у него не будет, а все остальные депутаты и его, и весь офис с их хотелками будут посылать куда подальше.
Так что он будет как английская королева, а может и до импичмента доведут.
Ну поскольку он имеет поверхностное мышление, не способен к анализу и не может просчитать последствия своих действий даже на шаг вперёд,он может этих простых истин и не понимать.
Вова в джунглях ....😀😀😀
Гнида 😂