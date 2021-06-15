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Из лагерей в Сирии возвращаются восемь граждан Украины - женщина с детьми, - СМИ. ВИДЕО

В Украину возвращаются гражданка Украины и семеро ее детей. По меньшей мере с 2019 года они находились в лагере закрытого типа "Родж" на северо-востоке Сирии.

Об этом сообщает корреспондент Радіо Свобода Анжелика Руденко, передает Цензор.НЕТ.

По ее информации, в процесс возвращения женщин и детей включились специалисты Главного управления разведки, Министерства иностранных дел - по поручению Офиса Президента Украины. Это стало возможным, в частности, при поддержке властей Иракского Курдистана, которые фактически обеспечили транзитный коридор для вывоза граждан Украины из-за Ирака.

По возвращении в Украину семье будут восстанавливать документ, их проверят правоохранительные органы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Около 40 украинских женщин и детей удерживают в сирийских лагерях, - Human Rights Watch

"Важной будет адаптация женщины и детей к нормальной жизни", - сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

Это второй этап эвакуации граждан Украины на родину, напоминает издание.

31 декабря 2020 года Украина вернула из Сирии двух крымских татарок и семерых детей. Тогда в СБУ заявляли, что "проверили граждан, находящихся в Сирии, на наличие возможных связей с участниками международной террористической организации "Исламское государство". По результатам длительных проверок контрразведка Службы безопасности тогда указала, что не нашла "фактов причастности указанных украинских граждан к террористической деятельности".

В апреле правозащитная организация Human Rights Watch сообщала, что сирийская региональная власть незаконно удерживает около 40 украинских женщин и детей в лагерях для беженцев. По оценкам активистов, сирийские власти удерживает по подозрению в связях с экстремистской группировкой "Исламское государство" до 43 тысяч иностранцев. По данным правозащитников, ни одной из удерживаемых женщин не выдвинули обвинений в каком-либо преступлении. По данным организации, Украина - одна из 58 стран, среди которых также Франция, Германия, Россия, чьи граждане содержатся в Сирии, Ираке, Ливии и Турции по подозрению в связях с экстремистской группировкой "Исламское государство".

Также читайте: Вернувшимся из сирийских лагерей украинцам помогут с адаптацией к обычной жизни, - МИД

Как сообщалось, в новогоднюю ночь в Украину эвакуировали 9 украинских граждан, которые находились в лагерях для беженцев на территории северо-восточной Сирии. Это две женщины и семеро детей.

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гражданство (1314) Сирия (3146)


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Топ комментарии
+16
Кошмар.
Це ж яким треба бути тупим, щоб наплодити семеро - і де !
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15.06.2021 22:56
+14
Нах они тут... овцы чернильные.
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15.06.2021 22:58
+10
Из лагерей в Сирии возвращаются восемь граждан Украины - женщина с детьми

А плотник Мустафа, который всю эту компанию настругал??
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15.06.2021 23:00
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Выйти замуж за иностранца.(С)
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15.06.2021 22:56 Ответить
Кошмар.
Це ж яким треба бути тупим, щоб наплодити семеро - і де !
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15.06.2021 22:56 Ответить
"Восток дело тонкое,Петруха" !!!)))
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15.06.2021 22:59 Ответить
Там не предохраняются и аборты не делают. Тупизна ни при чем.
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15.06.2021 23:05 Ответить
Тупизна - найперша причина.
Плодитися, як кролі - примітивізм.
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15.06.2021 23:07 Ответить
А там же контрацептиви не ходять, а чорнозаді звірушки дуже охочі почухати вранці, в обід та ввечері. Зливати в сторону неприучені, гріх...
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16.06.2021 01:03 Ответить
Ти сексистка!
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16.06.2021 01:36 Ответить
Нах они тут... овцы чернильные.
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15.06.2021 22:58 Ответить
Україні власних кремлівських гнид бракує,завезуть ІДІЛівських !!!)))
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15.06.2021 23:01 Ответить
граждане Украины. Ничего не поделаешь.
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16.06.2021 00:53 Ответить
Из лагерей в Сирии возвращаются восемь граждан Украины - женщина с детьми

А плотник Мустафа, который всю эту компанию настругал??
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15.06.2021 23:00 Ответить
Теж хотіла написати.
А "герой"-папанька де ?
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15.06.2021 23:05 Ответить
успокойся, папка ватников мочит в Сириюшке
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16.06.2021 00:25 Ответить
та тут и без него куда не плюнь в мустафу попадёшь .. уже по городу идёшь что по индии ...
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16.06.2021 06:22 Ответить
Да, разведка занялась возвращением гаремов с востока, Восток Украины не в счет.
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15.06.2021 23:07 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=XqK-5toehJ0&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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15.06.2021 23:13 Ответить
полный репортаж Радіо Свобода
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15.06.2021 23:14 Ответить
а алименты он ей будет платить, не?......
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15.06.2021 23:22 Ответить
Ей здесь мать-героиню дадут, и пособие выплачивать будут...
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16.06.2021 00:38 Ответить
Якщо жінка каже,що у 2014 році вона з Криму втекла до Львова,а біля неї стоїть дівчинка років десяти,то не може бути батьком цих дітей кримський татарин?
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15.06.2021 23:23 Ответить
крымский мусульманин. Там не только татары.
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16.06.2021 01:06 Ответить
Ну,та.Кримський мусульманин задовго до війни одружився собі і завів собі сім'ю в тому свому Кримі.Прийшла москалота і сім'ю кримського мусульманина зігнала з насидженого місця.
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16.06.2021 01:36 Ответить
Согнала аж в Сирию? Ого! Не знал, что из окна во Львове можно выпасть в Сирию...Источник: https://censor.net/ru/p3271685
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16.06.2021 04:48 Ответить
Зачем?
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15.06.2021 23:25 Ответить
затем что дети
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15.06.2021 23:38 Ответить
"Нашихдетей" и в Донбабве полно - тоже их сюда всех?
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15.06.2021 23:49 Ответить
Это не НАШИ дети.
И да, чужих детей бывает
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16.06.2021 10:44 Ответить
Якщо подивитися відео уважно,то на перших кадрах можна побачити дівчинку-підлітка.Значить,що до Львова,ця жінка втікала вже одруженою і вже маючи дітей.Виходить,що половину своїх дітей ця жінка вродила в Україні.Вона би і решту вродила би в Україні,якби кацапія не впхалася і не зігнала б її з Криму.
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16.06.2021 00:01 Ответить
Тобто, вона зі Львова виїхала в Сирію ?
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16.06.2021 00:05 Ответить
Vedano,я читала,що кримських татар в Турції живе більше ніж в Україні.А скільки там від Турції до тої Сірії?Ми ж не знаєм,які в них родинні стосунки склалися за весь той час,поки вони були вигнані з Криму?Це народ,який має непросте минуле.Тому,тут складно міряти по чорно-білій шкалі.
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16.06.2021 00:28 Ответить
Вибачте, Оксано, але я ніколи не зрозумію людину, яка з купою дітей переїжджає з батьківщини у чужу країну, в якій ідуть бойові дії, і плодиться там ще.
Перепрошую.
Мати захищає дітей, а не наражає їх на небезпеку.
І батько - такий самий. Бідні діти.
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16.06.2021 00:37 Ответить
Vedano,ось це слово «плодитися»по якому праву Ви вживаєте його по відношенню до жінки?Ви своїх дітей-вродили,а ця жінка-розлодилася?Vedano,перепрошую,а Вам «корона на голову не тисне»?
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16.06.2021 01:04 Ответить
Ні, не тисне.
До безвідповідальних маманьок - цілком підходить.
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16.06.2021 01:06 Ответить
А у чому її безвідповідальність?Діти-гарні,десь під плотом вона їх не родила.Що тим дітям бракує?Вони у Вас куска хліба не просять.То чого Ви до них так вчепилися?
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16.06.2021 01:25 Ответить
Я до дітей не чіпляюся. Де Ви це побачили ? Мені їх жаль. Дуже "щасливе" дитинство. Ну, в Сирії якраз під еквівалентом плоту могла і народити - з ризиком для себе і новонародженої дитини.
Вона наразила своїх дітей на небезпеку, тому й безвідповідальна. Раду їм дати не може: рятує держава звідти, куди вона, задерши голову, попхалася. Значить, щось бракує, раз попросила: навряд чи в тих таборах, де їх тримають, чудове життя.
Он там ще одна стаття про її подружок, яким менше пощастило. Теж шукали пригод на окремі частини тіла.
Таких потрібно позбавляти батьківських прав.
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16.06.2021 01:37 Ответить
Vedano,ну ж не всі ми однакові:хтось любе секс і його наслідки,а хтось баче своє щастя тільки у матеріальній стабільності.Звичайно,що Ви не будете розуміти цю жінку,тому що вона емігрувала у Сирію за свої чоловіком,а Ви у Канаду-щоб покращити своє матеріальне становище.Ви проживаєте своє життя холоднокровно прораховуючи кожен крок наперед,а ця жінка-живе емоціями,для неї,як є-так добре.Цю жінку Ви вважаєте-безвідповідальною,а Ви для цієї жінки-є запрограмованим роботом.Vedano,чого Ви повчаєте інших,як правильно жити?Чого Вам так тяжко зрозуміти,що те що для Вас є життєвонеобхідним,для інших-є другорядним?
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16.06.2021 02:15 Ответить
Оксано, на якій підставі Ви вирішили зробити свої помилкові висновки щодо мене і викласти їх на форум ?
Ваші припущення щодо героїні статті та ї моральних принципів (як і моїх) залишаються лише припущеннями.
Якщо Ви зацитуєте, де і як я повчаю цю особу (та інших), як їй =правильно= жити, з цікавістю прочитаю.
Продовжувати далі дискусію, коли Ви перейшли на моє життя, не вважаю доцільним.
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16.06.2021 03:33 Ответить
А це,Vedano,називається:»не суди і несудимою будеш».»Мої припущення щодо героїні статті та її моральних принципів-є лише моїми припущеннями?»А Ви,хочете сказати,що знаєте її особисто,раз з такою впевненістю собі дозвоволяєте її критикувати?Ви знаєте напевно,яких моральних принципів дотримується ця жінка,чи те,що вона «тупа,плодиться,безвідповідальна»-це плід Вашої фантазії?А «плодитися,як кролі-це примітивізм».Кому це кинуто?Ви на якому праві собі дозволяєте визначати хто родить,а хто плодиться?Ви чимось за цю жінку є ліпша?То її можна критикувати,а Вас-нє?Vedano,зніміть» корону з голови»і «не суди інших..»І ще,мені Ваше життя буде цікавим тільки тоді,коли про нього напишуть в енциклопедії.А до того часу,поки це не сталося,Ви для мене-одна з семи мільярдів.
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16.06.2021 05:52 Ответить
Я роблю висновки з фактів. І я їх обгрунтувала.
Звичайно, одна з семи мільярдів.
Тому коментуйте новину, а не виписуйте свої фантазії про мене і моє життя.
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16.06.2021 06:11 Ответить
Vedano,та які висновки Ви там робили?Побачили жінку,на мусунманський лад одіту,почули,що в неї семеро дітей і накинулись на неї,як бик на червону тряпку.І «коментувати новину»,так я новину і коментувала,а Ви,у свої надцять коментах,де одні «тупа»,»безвідповідальна»,»плодиться»-не новину коментуєте,а людину обзиваєте,Вас за життя в цивілізованій Канаді,не навчили,що навішувати «ярлики» іншій людині є,як мінімум,невиховано.Є така добра українська приказка:»з села вибігла-до міста не добігла».Вона про Вас.
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16.06.2021 10:54 Ответить
Ви не праві. Всі ці "байстрята" повиснуть на бюджеті бо прогодувати їх тупі омусульманені вівці в Україні не здатні.
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16.06.2021 02:04 Ответить
НБ,будьмо реалістоми,Ви видаєте своїм чиновникам мільярди з бюджету на зарплату,при тому,що цим чиновникам нічого крім мітли в руки довірити не можна і Вам шкода кілька тисяч для цих дітей?
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16.06.2021 02:36 Ответить
Вы не циганка случаем?
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16.06.2021 04:53 Ответить
😂не,не случаєм😂😂😂 я не циганка і не ромка,і не сінті.
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16.06.2021 06:04 Ответить
Оксана, вы молодец, упорно отстаивает базовые ценности Добра и человеколюбия.
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16.06.2021 08:06 Ответить
Ха! Та я гіперреаліст! - закрив всі рахунки в банках ще в 2008. З того часу плачу лише 20% ПДВ як бомж, живу у внутрішній еміграції і зовсім не звертаюсь до будь яких державних структур. Який сенс платити податки там де вони "не повертаються" загальним добробутом а натомість розтягуються, розкрадаються і роздаються ледачим халявщикам?
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16.06.2021 22:49 Ответить
Жінко,не знаю,що у твоєму сленгу означає бути «чорнильницею,але на всяк випадок тобі скажу,що я є білошкірою,православною українкою,своїх дітей я вродила від білошкірого,православного українця,хрестила в православній церкві,де вся моя величезна,білошкіра,православна родина хреститься,сповідується,одружуєтьс і відспівується.
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16.06.2021 15:51 Ответить
эта женщина не татарка. Скорее, славянка, принявшая ислам.
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16.06.2021 01:08 Ответить
Вийти заміж за мусульманина і виїхати до ісламської країни може винятково тупа вівця. Навіщо таких повертати?
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16.06.2021 02:02 Ответить
Так мы не знаем сколько обошелся бюджету этот самый возврат одной мамаши. Озвучте цифры и откаты.
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16.06.2021 04:55 Ответить
В Христианских Греческих Писаниях обращается особое внимание на то, что христианин должен проявлять любовь к незнакомцам (греч. ксе́нос [ед. ч.]). Апостол Павел писал: «Не забывайте о гостеприимстве [греч. филоксени́ас, озн. «любовь к незнакомцам»], потому что через него некоторые, сами того не зная, приняли у себя ангелов» (Евр 13:2). Иисус показал, что гостеприимство, оказанное его братьям, которые порой могут быть незнакомыми («странниками»), он воспринимает как оказанное лично ему (Мф 25:34-46). Апостол Иоанн хвалил Гаия за его добрые дела по отношению к незнакомым ему христианам, посланным в его собрание, и осуждал Диотрефа, который не проявлял к ним уважения (3Ин 5-10; 1Тм 5:10).
https://wol.jw.org/ru/wol/d/r2/lp-u/1200000195
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16.06.2021 04:39 Ответить
Ну і що з себе сьогодні являє ******* "гостинна" Греція?
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16.06.2021 22:52 Ответить
Мова йде не про Грецiю, а про християске гостиннiсть https://wol.jw.org/uk/wol/d/r15/lp-k/1200002091
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17.06.2021 00:23 Ответить
Не знаю жодного народу (етносу) який би не пишався власною гостинністю...
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17.06.2021 01:25 Ответить
Оскільки аммонітяни і моавітяни не виявили гостинності до ізраїльтян, коли ті йшли в Обіцяний край (причому моавітяни навіть найняли Валаама, щоб він прокляв Ізраїль), Єгова постановив, що ніхто з цих народів не зможе приєднатися до збору Ізраїля (Пв 23:3, 4). Аммонітяни й моавітяни повелися негостинно - і навіть вороже - не тому, що їм бракувало гостинності взагалі, а тому, що ними керувала ненависть до Бога і його народу.
Через пророка Ісаю Єгова засудив ізраїльтян за їхню негостинність і сказав, що вони постили і схиляли голову надаремно, бо водночас залишали своїх братів без їжі, одягу і даху над головою (Іс 58:3-7).
З біблійних оповідей видно, що люди з інших народів не завжди виявляли гостинність до ізраїльтян, особливо в містах (Сд 19:11, 12). До того ж мешканці міст, імовірно, приймали гостей не так радо, як мешканці віддалених поселень. Все ж у Біблії розповідається, як один левіт разом з наложницею та слугою ввечері сів на ринковій площі в місті Гіва, мабуть, очікуючи, що хтось запропонує їм місце для нічлігу. Це показує, що загалом навіть у містах гостинність була доволі поширеною (Сд 19:15). Зі слів левіта видно, що він мав усе необхідне для себе і своїх тварин (Сд 19:19). Він лише шукав, де заночувати. Але, як стало ясно з подальших подій, це місто виявилося дуже негостинним, бо його мешканці, веніяминівці, були лихими (Сд 19:26-28).
Виявляли ви гостинність коли до вас прийшли Свідки Єгови пропонуючи вiвчати Біблію?
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17.06.2021 03:51 Ответить
Ні. Коли я наймав квартиру в Лондоні лендлорд наполегливо радив не пускати на поріг соціальних працівників, свідків Єгови, негрів та брудних тварин. Але мені не вистачало розмовної практики і тому з чисто практичних міркувань пустив свідків. Отримав безкоштовний річний курс розмовної англійської на "навколобіблійну" тематику. Чистий прагматизм. Самі "!свідки" виявились також дуже раціональними "заробітчанами" і постійно документували для звітності свою роботу з пострадянським студентом. Зрозуміло що після філософського факультету в Києві аргументація свідків виглядала, мягко кажучи, непереконливою. Вони це розуміли але ... звітність і врешті решт кожен отримував те що йому необхідно - проповідники вуха в я мову.
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17.06.2021 05:58 Ответить
Отожбо! На жаль ви не оригінальні в негостинності, і таких людей більшість в цьому сатанинському світі.
2 Тимофія
3 Тож знай, що в останні дні прийдуть скрутні часи, коли жити буде дуже важко. 2 Бо люди будуть самолюбними, грошолюбними, хвалькуватими, пихатими, сповненими зневаги, неслухняними батькам, невдячними. Вони не виявлятимуть відданості 3 і природної любові, будуть незговірливими, наклепниками, а також позбавленими самовладання і агресивними, не любитимуть великодушності, 4 крім того, будуть зрадниками, свавільними, гордими, вони любитимуть задоволення, а не Бога 5 і матимуть вигляд побожності, але зречуться її сили. Відвертайся від таких.
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17.06.2021 06:29 Ответить
Християнські основи комуністичної ідеології ******* комуністи визнають цілком і повністю. Заклики до альтруїзму створили в в Японії камікадзе, в Римі "святу інквізицію" а в ********** обожествління Сталіна і знищення мільйонів співгромадян. І все в імя "грядущого благодєнствія"...Під час Світових війн християни знищували таких самих християн мільйонами... Справедливість це коли людина живе тим що заробляє і обмінюється з іншими людьми взаємовигідними послугами. Іноді "гостинність" взаємовигідна, але як правило її вимагають і зловживають нею ледарі, зрадники, ізгої власного народу (біженці) і всілякі паразитичні невдахи... Буде час почитайте хоча б "Титан розправив плечі"...
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17.06.2021 16:47 Ответить
У «Британській енциклопедії» робиться огляд вчень провідних мислителів людства, який завершується таким висновком: з часів грецького філософа Сократа і аж до XX сторіччя тривають «постійні суперечки стосовно визначення поняття доброчесності та критеріїв добра і зла».

Наприклад, у V сторіччі до н. е. відомими грецькими вчителями були софісти. Вони вчили, що критерії добра і зла визначаються поглядами загалу. Одному із софістів належить така думка: «Те, що кожному місту уявляється справедливим і прекрасним, те для нього і є таким, доки воно так вважає». Якщо йти за цією логікою, то Джоді, згаданий у попередній статті, повинен був взяти гроші собі, оскільки більшість людей, його «місто», саме так і зробили б.
Іммануїл Кант, знаменитий філософ XVIII сторіччя, дотримувався іншого погляду. В журналі «Питання етики» (англ.) говориться: «Іммануїл Кант та його однодумці... зосереджувались на тому, що кожен має право вирішувати сам для себе». За філософією Канта, якщо Джоді не порушує чиїхось прав, то може зробити, як захоче. Він не повинен дозволяти, щоб думка більшості визначала норми його поведінки.
"Стережіться, щоб вас ніхто не полонив філософією чи оманливими й пустими ідеями, що ґрунтуються на людських традиціях, на принципах, за якими живе цей світ, а не на вченні Христа." (Колоссян 2:8)
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17.06.2021 18:38 Ответить
Все простіше. Зокрема є таке поняття як "моральний кодекс людства". Впроваджене французьким антропологом наприкінці 20 років минулого століття. Він досліджував моральні засади життя різних племен та народів по всій планеті. Дійшов висновку що заслуга творців Біблії полягає в тому що вони першим ці засади сформулювали але керовані прагненням влади додали до них три релігійні вимоги. Таким чином 7 з 10 заповідей Старого Заповіту містять моральний код людства і будь яка релігія або ідеологія яка їх не містить та намагається замінити на щось інше або протилежне занепадає. Саме "моральний код людства", тобто слідування "7 заповідям", забезпечує будь якій спільноті виживання та процвітання. А релігія це так - в навантаження. Як кістки до мяса в совковому магазині, які дозволяють касті жерців-паразитів проголошувати себе "хранителями моралі" і вимагати за це матеріальних благ та високого соціального статусу для себе та членів своїх родин... Розумні люди це розуміють і виконують вимоги моралі без примусу і страху покарання "на тому світі". А дурні несуть "десятину" попам, цілують їм руки, купують індульгенції і щохвилинно грішать в своїх думках... Кожному своє - розумним життя, дурним страждання та "страх божий"...
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17.06.2021 19:03 Ответить
Біблія називає всі фальшиві релігії «Вавилоном Великим» (Об'явлення 17:5). Чому? Після Потопу, що стався за днів Ноя, у місті Вавилон зародилось багато фальшивих релігійних вчень, і звідти ці вчення поширились по цілій землі. Наприклад, вавилоняни поклонялися трійцям богів. У наш час багато релігій теж навчають, що Бог є Трійцею. Але Біблія чітко вчить, що існує лише один правдивий Бог, Єгова, і що Ісус Христос - це його Син (Івана 17:3).
Вавилоняни також вірили, що люди мають безсмертну душу, яка живе після смерті тіла і може страждати в пеклі. Але це неправда. Бог передрік, що скоро фальшивій релігії прийде кінець (Об'явлення 18:8).

Чи розумієте ви, чому так важливо вийти з неї? Бог Єгова хоче, щоб ви зробили це, поки ще не пізно "Тоді я почув з неба інший голос: «Вийди з неї, народе мій, якщо не хочеш бути спільником у її гріхах і зазнати кар, посланих на неї." (Об'явлення 18:4)

"Однак я і далі робитиму те, що робив дотепер. Бо так я не даватиму приводу хвалитися тим, хто шукає підстав, аби довести, що вони рівні нам у тому*, чим хваляться. Бо такі чоловіки - лжеапостоли; вони вводять інших в оману та видають себе за апостолів Христа. І не дивно, адже сам Сатана видає себе за ангела світла. Тож немає нічого дивного в тому, що його служителі теж видають себе за служителів праведності. Однак в кінці вони отримають те, що заслужили." (2 Кор. 11:12-15)

"А мати вічне життя означає добре знати тебе, єдиного правдивого Бога, і посланого тобою Ісуса Христа." (Івана 17:3)
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17.06.2021 21:11 Ответить
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17.06.2021 00:25 Ответить
 
 