Из лагерей в Сирии возвращаются восемь граждан Украины - женщина с детьми, - СМИ. ВИДЕО
В Украину возвращаются гражданка Украины и семеро ее детей. По меньшей мере с 2019 года они находились в лагере закрытого типа "Родж" на северо-востоке Сирии.
Об этом сообщает корреспондент Радіо Свобода Анжелика Руденко, передает Цензор.НЕТ.
По ее информации, в процесс возвращения женщин и детей включились специалисты Главного управления разведки, Министерства иностранных дел - по поручению Офиса Президента Украины. Это стало возможным, в частности, при поддержке властей Иракского Курдистана, которые фактически обеспечили транзитный коридор для вывоза граждан Украины из-за Ирака.
По возвращении в Украину семье будут восстанавливать документ, их проверят правоохранительные органы.
"Важной будет адаптация женщины и детей к нормальной жизни", - сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.
Это второй этап эвакуации граждан Украины на родину, напоминает издание.
31 декабря 2020 года Украина вернула из Сирии двух крымских татарок и семерых детей. Тогда в СБУ заявляли, что "проверили граждан, находящихся в Сирии, на наличие возможных связей с участниками международной террористической организации "Исламское государство". По результатам длительных проверок контрразведка Службы безопасности тогда указала, что не нашла "фактов причастности указанных украинских граждан к террористической деятельности".
В апреле правозащитная организация Human Rights Watch сообщала, что сирийская региональная власть незаконно удерживает около 40 украинских женщин и детей в лагерях для беженцев. По оценкам активистов, сирийские власти удерживает по подозрению в связях с экстремистской группировкой "Исламское государство" до 43 тысяч иностранцев. По данным правозащитников, ни одной из удерживаемых женщин не выдвинули обвинений в каком-либо преступлении. По данным организации, Украина - одна из 58 стран, среди которых также Франция, Германия, Россия, чьи граждане содержатся в Сирии, Ираке, Ливии и Турции по подозрению в связях с экстремистской группировкой "Исламское государство".
Как сообщалось, в новогоднюю ночь в Украину эвакуировали 9 украинских граждан, которые находились в лагерях для беженцев на территории северо-восточной Сирии. Это две женщины и семеро детей.
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Це ж яким треба бути тупим, щоб наплодити семеро - і де !
Плодитися, як кролі - примітивізм.
А плотник Мустафа, который всю эту компанию настругал??
А "герой"-папанька де ?
И да, чужих детей бывает
Перепрошую.
Мати захищає дітей, а не наражає їх на небезпеку.
І батько - такий самий. Бідні діти.
До безвідповідальних маманьок - цілком підходить.
Вона наразила своїх дітей на небезпеку, тому й безвідповідальна. Раду їм дати не може: рятує держава звідти, куди вона, задерши голову, попхалася. Значить, щось бракує, раз попросила: навряд чи в тих таборах, де їх тримають, чудове життя.
Он там ще одна стаття про її подружок, яким менше пощастило. Теж шукали пригод на окремі частини тіла.
Таких потрібно позбавляти батьківських прав.
Ваші припущення щодо героїні статті та ї моральних принципів (як і моїх) залишаються лише припущеннями.
Якщо Ви зацитуєте, де і як я повчаю цю особу (та інших), як їй =правильно= жити, з цікавістю прочитаю.
Продовжувати далі дискусію, коли Ви перейшли на моє життя, не вважаю доцільним.
Звичайно, одна з семи мільярдів.
Тому коментуйте новину, а не виписуйте свої фантазії про мене і моє життя.
https://wol.jw.org/ru/wol/d/r2/lp-u/1200000195
Через пророка Ісаю Єгова засудив ізраїльтян за їхню негостинність і сказав, що вони постили і схиляли голову надаремно, бо водночас залишали своїх братів без їжі, одягу і даху над головою (Іс 58:3-7).
З біблійних оповідей видно, що люди з інших народів не завжди виявляли гостинність до ізраїльтян, особливо в містах (Сд 19:11, 12). До того ж мешканці міст, імовірно, приймали гостей не так радо, як мешканці віддалених поселень. Все ж у Біблії розповідається, як один левіт разом з наложницею та слугою ввечері сів на ринковій площі в місті Гіва, мабуть, очікуючи, що хтось запропонує їм місце для нічлігу. Це показує, що загалом навіть у містах гостинність була доволі поширеною (Сд 19:15). Зі слів левіта видно, що він мав усе необхідне для себе і своїх тварин (Сд 19:19). Він лише шукав, де заночувати. Але, як стало ясно з подальших подій, це місто виявилося дуже негостинним, бо його мешканці, веніяминівці, були лихими (Сд 19:26-28).
Виявляли ви гостинність коли до вас прийшли Свідки Єгови пропонуючи вiвчати Біблію?
2 Тимофія
3 Тож знай, що в останні дні прийдуть скрутні часи, коли жити буде дуже важко. 2 Бо люди будуть самолюбними, грошолюбними, хвалькуватими, пихатими, сповненими зневаги, неслухняними батькам, невдячними. Вони не виявлятимуть відданості 3 і природної любові, будуть незговірливими, наклепниками, а також позбавленими самовладання і агресивними, не любитимуть великодушності, 4 крім того, будуть зрадниками, свавільними, гордими, вони любитимуть задоволення, а не Бога 5 і матимуть вигляд побожності, але зречуться її сили. Відвертайся від таких.
Наприклад, у V сторіччі до н. е. відомими грецькими вчителями були софісти. Вони вчили, що критерії добра і зла визначаються поглядами загалу. Одному із софістів належить така думка: «Те, що кожному місту уявляється справедливим і прекрасним, те для нього і є таким, доки воно так вважає». Якщо йти за цією логікою, то Джоді, згаданий у попередній статті, повинен був взяти гроші собі, оскільки більшість людей, його «місто», саме так і зробили б.
Іммануїл Кант, знаменитий філософ XVIII сторіччя, дотримувався іншого погляду. В журналі «Питання етики» (англ.) говориться: «Іммануїл Кант та його однодумці... зосереджувались на тому, що кожен має право вирішувати сам для себе». За філософією Канта, якщо Джоді не порушує чиїхось прав, то може зробити, як захоче. Він не повинен дозволяти, щоб думка більшості визначала норми його поведінки.
"Стережіться, щоб вас ніхто не полонив філософією чи оманливими й пустими ідеями, що ґрунтуються на людських традиціях, на принципах, за якими живе цей світ, а не на вченні Христа." (Колоссян 2:8)
Вавилоняни також вірили, що люди мають безсмертну душу, яка живе після смерті тіла і може страждати в пеклі. Але це неправда. Бог передрік, що скоро фальшивій релігії прийде кінець (Об'явлення 18:8).
Чи розумієте ви, чому так важливо вийти з неї? Бог Єгова хоче, щоб ви зробили це, поки ще не пізно "Тоді я почув з неба інший голос: «Вийди з неї, народе мій, якщо не хочеш бути спільником у її гріхах і зазнати кар, посланих на неї." (Об'явлення 18:4)
"Однак я і далі робитиму те, що робив дотепер. Бо так я не даватиму приводу хвалитися тим, хто шукає підстав, аби довести, що вони рівні нам у тому*, чим хваляться. Бо такі чоловіки - лжеапостоли; вони вводять інших в оману та видають себе за апостолів Христа. І не дивно, адже сам Сатана видає себе за ангела світла. Тож немає нічого дивного в тому, що його служителі теж видають себе за служителів праведності. Однак в кінці вони отримають те, що заслужили." (2 Кор. 11:12-15)
"А мати вічне життя означає добре знати тебе, єдиного правдивого Бога, і посланого тобою Ісуса Христа." (Івана 17:3)