Из лагерей в Сирии возвращаются восемь граждан Украины - женщина с детьми, - СМИ. ВИДЕО

В Украину возвращаются гражданка Украины и семеро ее детей. По меньшей мере с 2019 года они находились в лагере закрытого типа "Родж" на северо-востоке Сирии.

Об этом сообщает корреспондент Радіо Свобода Анжелика Руденко, передает Цензор.НЕТ.

По ее информации, в процесс возвращения женщин и детей включились специалисты Главного управления разведки, Министерства иностранных дел - по поручению Офиса Президента Украины. Это стало возможным, в частности, при поддержке властей Иракского Курдистана, которые фактически обеспечили транзитный коридор для вывоза граждан Украины из-за Ирака.

По возвращении в Украину семье будут восстанавливать документ, их проверят правоохранительные органы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Около 40 украинских женщин и детей удерживают в сирийских лагерях, - Human Rights Watch

"Важной будет адаптация женщины и детей к нормальной жизни", - сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

Это второй этап эвакуации граждан Украины на родину, напоминает издание.

31 декабря 2020 года Украина вернула из Сирии двух крымских татарок и семерых детей. Тогда в СБУ заявляли, что "проверили граждан, находящихся в Сирии, на наличие возможных связей с участниками международной террористической организации "Исламское государство". По результатам длительных проверок контрразведка Службы безопасности тогда указала, что не нашла "фактов причастности указанных украинских граждан к террористической деятельности".

В апреле правозащитная организация Human Rights Watch сообщала, что сирийская региональная власть незаконно удерживает около 40 украинских женщин и детей в лагерях для беженцев. По оценкам активистов, сирийские власти удерживает по подозрению в связях с экстремистской группировкой "Исламское государство" до 43 тысяч иностранцев. По данным правозащитников, ни одной из удерживаемых женщин не выдвинули обвинений в каком-либо преступлении. По данным организации, Украина - одна из 58 стран, среди которых также Франция, Германия, Россия, чьи граждане содержатся в Сирии, Ираке, Ливии и Турции по подозрению в связях с экстремистской группировкой "Исламское государство".

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Как сообщалось, в новогоднюю ночь в Украину эвакуировали 9 украинских граждан, которые находились в лагерях для беженцев на территории северо-восточной Сирии. Это две женщины и семеро детей.