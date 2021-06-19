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Новости Фото ДТП
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В Киеве перебегавшие дорогу пешеходы попали под фуру, оба погибли на месте. ФОТО

В Дарницком районе Киева водитель фуры совершил наезд на мужчину и женщину, которые перебегали дорогу в неустановленном месте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на столичную полицию.

ДТП произошло вечером в пятницу, 18 июня. "На спецлинию 102 от водителя грузовика поступило сообщение о том, что он, двигаясь по проспекту Бажана в направлении метро Харьковская, совершил наезд на двух человек", - сообшают в полиции.

Правоохранители предварительно установили, что пешеходы перебегали проезжую часть в неустановленном для этого месте. Одним из пострадавших оказался мужчина 1986 года рождения, а личность женщины в данный момент устанавливают полицейские.

"В результате полученных травм потерпевшие скончались на месте", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожилая женщина пыталась перебежать восьмиполосную дорогу в Киеве и погибла. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве перебегавшие дорогу пешеходы попали под фуру, оба погибли на месте 01

Следователями полиции Киева начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Продолжается досудебное расследование.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пьяный прохожий толкнул на дорогу: под колесами грузовика на Кольцевой дороге в Киеве погиб велосипедист, - полиция. ФОТОрепортаж

Автор: 

ДТП (7673) Киев (25518) Нацполиция (16459)


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Топ комментарии
+31
Водилу жалко. Ехал себе, никаких правил не нарушал. И тут двое долб...бов бросаются под колеса. Может, и не посадят, может, отделается условным. Но по судам затягают.
Нужно в ПДД серьезно ужесточать наказания таким "пешеходам" за нарушения правил. Особенно на 6-ти рядных дорогах и более.
Бл... Там даже, судя по фото, отбойник по центру. Ну, куда переться? Успели, молодцы.
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19.06.2021 12:03
+23
перебігати проспект Бажана це вершина ідіотизму.
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19.06.2021 12:00
+15
повезло шо в новость попал, а то ведь потягали бы з-за двух дураков шо бежали "бухло стынет же".
тупые ублюдки - ну зачем "экономить" это тридцать секунд то? бампер поломали и мужику проблем доставили.
кстати, за такое водителю надо компенсацию за счет дебилов этих дать - ведь не фак.т шо они бы не бегали перед кортежем Ермака, или кто там у нас президент то?
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19.06.2021 12:01
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Правила форума Совет форумчан
перебігати проспект Бажана це вершина ідіотизму.
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19.06.2021 12:00 Ответить
+ перебегать ВЕЧЕРОМ В ПЯТНИЦУ.
Я, блд, выехать из города по Бажана в пятницу не могу - там лавина в сторону Борисполя.
Проехать невозможно - а бухие кугуты полезли перебегать...
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19.06.2021 12:40 Ответить
до речі, там це вже не перший випадок. років 5 тому загинув школяр років 10-12.
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19.06.2021 12:42 Ответить
В том то и дело что в пятницу вечером. Там тягучка и у некоторых хватает ума типа пропетлять между машин. Пропетляли аж до крайней левой. В обычное время они бы дальше первой не зашли бы.
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19.06.2021 14:07 Ответить
повезло шо в новость попал, а то ведь потягали бы з-за двух дураков шо бежали "бухло стынет же".
тупые ублюдки - ну зачем "экономить" это тридцать секунд то? бампер поломали и мужику проблем доставили.
кстати, за такое водителю надо компенсацию за счет дебилов этих дать - ведь не фак.т шо они бы не бегали перед кортежем Ермака, или кто там у нас президент то?
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19.06.2021 12:01 Ответить
бампер, то таке, а що зверху пожмакало, мабуть голова відлетіла..
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19.06.2021 12:03 Ответить
Вы не поняли, водителя как раз и "потягают", а то что в новость попал это для него плохо, посадить вполне могут, а не сдоить деньгами.
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19.06.2021 12:05 Ответить
но хотя бы тупо не закроют?
с формулировкой- а чо ты там ехал, а если бы у тебя в баке на было соляры, а ядерное топливо - тогда ваще написали шо ты террорист и любишь Кетцалькоатля.

говорю же шо мужику еще повезло и отделается не так если бы это тихо случилось. мусора тоже не любят разглашения.
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19.06.2021 12:13 Ответить
Как раз наоборот: сейчас ему могут пришить и терроризм, например как Кузьменко и др, убийство Шеремета. Например экспертиза движения фуры на видио на что то похоже, как пьяному прохожему на тротуаре, на которого наехал велосипедист, как Дронову, который начал движение на жёлтый свет, а это 100 процентов водителю фуры можно пришить, ведь впереди где то горел жёлтый или даже красный, и тд. Как они любят говорить: был бы человек, а статья найдется. А если б по тихому, то содрали бы деньги, но на публику не садили.
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19.06.2021 13:00 Ответить
может и так - но вот толку то мусорам с Зайцевой то или Дронова, то есть Толстошеева - по тихому именно бы тупо замяли.
тут как раз и надо шоб все знали - ибо что тут "заминать" если два ссущества решили увидеть Аллаха? а вот подоить - мусора всегда готовы
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19.06.2021 19:14 Ответить
Вот именно огласка их и бесит. Еслиб потихому то содрали б денег с невиновновных. А так приходится шить любую глупость, только лишь засадить кого попало, раз денег не получается содрать. А какое отношение Дронов к толстошееву? Или вы новое дело предлагаете ментам пришить кому-то?
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19.06.2021 22:44 Ответить
Побігли на той світ,....
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19.06.2021 12:02 Ответить
Водилу жалко. Ехал себе, никаких правил не нарушал. И тут двое долб...бов бросаются под колеса. Может, и не посадят, может, отделается условным. Но по судам затягают.
Нужно в ПДД серьезно ужесточать наказания таким "пешеходам" за нарушения правил. Особенно на 6-ти рядных дорогах и более.
Бл... Там даже, судя по фото, отбойник по центру. Ну, куда переться? Успели, молодцы.
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19.06.2021 12:03 Ответить
Им наказания уже до лампочки.
А вот моральный ущерб водителя родственники этих " пешеходов " оплатить должны.
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19.06.2021 12:07 Ответить
Может они хотели покончить с жизнью даже, при чем водитель то...
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19.06.2021 13:00 Ответить
Нічого водію не буде. Стрес звісно величезний, як що нерви норм то оговтається.
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19.06.2021 13:04 Ответить
Читай статью до конца:
Следователями полиции Киева начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.Источник: https://censor.net/ru/p3272415
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19.06.2021 13:23 Ответить
Як відкрили так й закриють, за "відсутності складу злочину" .
Завжди відкривають справу на початку розслідувань.
Чи школяри , чи неучі тут пишуть зграями....
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19.06.2021 17:49 Ответить
я тя маляю.. какие суды? Никто никогда дальнобоев по судам за жмуров не таскает. Перебегание в неразрешённом для перехода месте. Крапка.
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19.06.2021 15:24 Ответить
Жалеть не буду. Надоели эти камикадзе.
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19.06.2021 12:03 Ответить
черный сарказм (простите)
***

люди, которые перебегают ночью... в неположенном месте… от вам так принципиально важно, чтоб в вашей смерти обвинили несчастного водителя??
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19.06.2021 12:04 Ответить
еще смешно как дебилы пишут иногда - ой, да бросись патмашину, или - танувасброшусьпатмашину - не думают шо машина не сама по себе едет и из-за бросунов кому-то будет
особенно если это не Техас
то же кстати и с огнестрелом, но это тема для срача) в других новостях то
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19.06.2021 12:17 Ответить
Почему они перебегали? Потому что нет инфраструктуры для безопасного перехода. Либо по еще одной причине,она кстати общая для всех факторов.
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19.06.2021 12:05 Ответить
Все там есть. там станция метро и подземный переход.
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19.06.2021 12:16 Ответить
Чего тебе не сидится молча в своем Урюпинске?
Все там есть, только расчитано не на идиотов.
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19.06.2021 12:31 Ответить
Вчера бабушка перебегала и перебежала на тот свет, сегодня эти клоуны, сколько же идиотов есть…
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19.06.2021 12:06 Ответить
я часто с ужасом наблюдаю, как деменциальные дедушки и бабки, злостно игнорируют пешеходный переход в 30 метрах, экстремально переползают перекресток, нарушая все правила ПДД и здравого смысла..
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19.06.2021 12:07 Ответить
Никто не знает какими мы будет в их возрасте. А Киев не приспособлен к такому движению авто. Про это и про безопасность и пешеходов и водителей должны думать и городские власти и на национальном. Как это делаеться у Эуропе.
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19.06.2021 12:12 Ответить
Все там есть. там станция метро и подземный переход
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19.06.2021 12:17 Ответить
Та то з за прєбріка, їм аби щось "перднуть".
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19.06.2021 13:05 Ответить
вы в их возрасте будете такими же дебилами, в отличие от нас
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19.06.2021 14:29 Ответить
Сэр Чарльз Дарвин.
Внутривидовая борьба.
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19.06.2021 12:09 Ответить
В таких местах нужно заборы устанавливать. Чтобы жизни спасти. А не только жилые коробки тыкать во все свободные дырки.
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19.06.2021 12:10 Ответить
Поверь мне, найдутся персонажи, которые будут лезть и через заборы.
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19.06.2021 12:51 Ответить
В Польщі дружину знайомого на переході в тумані збила машина. Обійшлось без переломів, проте м'язи ноги і плеча пошкоджено, і за реабілітацію (відновлення здоров'я) водій-порушник платить вже четвертий рік. Вартість стягнутих коштів вже як два автомобіля. А здоров'я ще не відновлено.
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19.06.2021 12:12 Ответить
21й век. Летаем на марс уже. Вирусы выпускаем на весь мир. Генно модифицируем живой материал созданный природой в течении сотен миллионов лет. А со светофорами и переходами никак разобраться не можем.
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19.06.2021 12:13 Ответить
« люди, люди - по небу летаем а на земле себя вести так и не научились» классика...( цитата может отличаться от оригинала)
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19.06.2021 12:17 Ответить
интересно, что даже собаки врубаются, что переходить дорогу нужно по пешеходному переходу, но только не восточноевропейске цыгане
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19.06.2021 12:23 Ответить
Зафейлили QTE послідовність.
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19.06.2021 12:26 Ответить
Минус 2 избирателя Зеленскогоили Бойко!. Только не говорите что я клевещу. У избирателей Порошенко есть мозг.
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19.06.2021 12:37 Ответить
+++
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19.06.2021 14:45 Ответить
Пенсы как раз за зелю не очень голосуют. Им ПП импозантней и интересней.
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19.06.2021 14:49 Ответить
Пенсы за Бойко голосоют и прочую рыговскую мразь. Они почемуто думают что олигархи для них совок построять!
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19.06.2021 15:02 Ответить
вони ******* популізм, тому за клоуна голосували
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19.06.2021 17:16 Ответить
А я тоже дуже впертий. Поэтому повторяю - пенсы за зелю не очень-то активно голосовали. Надо статистику поднять чтобы проверить.
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21.06.2021 01:50 Ответить
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19.06.2021 16:41 Ответить
Видать не читали про вчерашнюю бабулю....
А сколько ещё таких...
Жуть, конечно.
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19.06.2021 12:50 Ответить
Водитель не виноват, он даже пострадал, такой стресище, не он же нарушил правила...
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19.06.2021 12:57 Ответить
жалко водителя. менты начинают следственные действия не с поведения погибших а: мог ли водитель уйти от дтп. и начинаеться развод.
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19.06.2021 13:14 Ответить
А кто докажет, что это был именно не СУИЦИД? Решили под фуру, чтоб НАВЕРНЯКА. Как можно предотвартить водиле наезд, если они бросаются под колёса? Жёсткая ситуация, однако...
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19.06.2021 13:25 Ответить
Плохо бежали,видать какие то диабетчики,задыхались как всем известный фабрикант.
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19.06.2021 13:26 Ответить
Кстати, вот тайская https://www.youtube.com/watch?v=_Kmh4BbJPz8 реклама против пьянства .
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19.06.2021 14:51 Ответить
Очень советую многим посмотреть. Очень полезная реклама.
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21.06.2021 01:51 Ответить
**** еще два очередных дебила, что бы их в аду вечно фуры переезжали, ублюдки. Каково теперь водиле жить? Его ж замучают и суды и мусора и ****** "абщественность". Он просто ехал ***** по правилам, скорость не превышал. ****** мусарня, объясните мне пожалуйста момент "ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами)".
Он что должен каждую секунду высматривать неадекватнеых ********* которым "очень нужно на ту сторону" ? И это фура *** а не легковушка, её в разы труднее резко затормозить. **** ненавижу дятлов вроде этих двух дебилов, желание переехать их трупы пару раз в назидание другим долбодятлам.
Мужик водила, держись, ****** страна, ****** законы, дави на ПДД, где чётко и ясно все прописано. Любой суд любой нормальной страны оправдал бы тебя, задави ты хоть целый выводок дебилов перебегающих 6-ти полоску...
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19.06.2021 16:59 Ответить
І нащо те життя
Ці два молодих дебіли це гарно продемонстрували.

Ті хто вірить в теорії Дарвіна отак життя і закінчують у більшості випадків.
Всім горе - і батькам і водію фури.
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19.06.2021 22:06 Ответить
 
 