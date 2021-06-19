В Киеве перебегавшие дорогу пешеходы попали под фуру, оба погибли на месте. ФОТО
В Дарницком районе Киева водитель фуры совершил наезд на мужчину и женщину, которые перебегали дорогу в неустановленном месте.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на столичную полицию.
ДТП произошло вечером в пятницу, 18 июня. "На спецлинию 102 от водителя грузовика поступило сообщение о том, что он, двигаясь по проспекту Бажана в направлении метро Харьковская, совершил наезд на двух человек", - сообшают в полиции.
Правоохранители предварительно установили, что пешеходы перебегали проезжую часть в неустановленном для этого месте. Одним из пострадавших оказался мужчина 1986 года рождения, а личность женщины в данный момент устанавливают полицейские.
"В результате полученных травм потерпевшие скончались на месте", - говорится в сообщении.
Следователями полиции Киева начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
Продолжается досудебное расследование.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Я, блд, выехать из города по Бажана в пятницу не могу - там лавина в сторону Борисполя.
Проехать невозможно - а бухие кугуты полезли перебегать...
тупые ублюдки - ну зачем "экономить" это тридцать секунд то? бампер поломали и мужику проблем доставили.
кстати, за такое водителю надо компенсацию за счет дебилов этих дать - ведь не фак.т шо они бы не бегали перед кортежем Ермака, или кто там у нас президент то?
с формулировкой- а чо ты там ехал, а если бы у тебя в баке на было соляры, а ядерное топливо - тогда ваще написали шо ты террорист и любишь Кетцалькоатля.
говорю же шо мужику еще повезло и отделается не так если бы это тихо случилось. мусора тоже не любят разглашения.
тут как раз и надо шоб все знали - ибо что тут "заминать" если два ссущества решили увидеть Аллаха? а вот подоить - мусора всегда готовы
Нужно в ПДД серьезно ужесточать наказания таким "пешеходам" за нарушения правил. Особенно на 6-ти рядных дорогах и более.
Бл... Там даже, судя по фото, отбойник по центру. Ну, куда переться? Успели, молодцы.
А вот моральный ущерб водителя родственники этих " пешеходов " оплатить должны.
Следователями полиции Киева начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.Источник: https://censor.net/ru/p3272415
Завжди відкривають справу на початку розслідувань.
Чи школяри , чи неучі тут пишуть зграями....
***
люди, которые перебегают ночью... в неположенном месте… от вам так принципиально важно, чтоб в вашей смерти обвинили несчастного водителя??
особенно если это не Техас
то же кстати и с огнестрелом, но это тема для срача) в других новостях то
Все там есть, только расчитано не на идиотов.
Внутривидовая борьба.
А сколько ещё таких...
Жуть, конечно.
Он что должен каждую секунду высматривать неадекватнеых ********* которым "очень нужно на ту сторону" ? И это фура *** а не легковушка, её в разы труднее резко затормозить. **** ненавижу дятлов вроде этих двух дебилов, желание переехать их трупы пару раз в назидание другим долбодятлам.
Мужик водила, держись, ****** страна, ****** законы, дави на ПДД, где чётко и ясно все прописано. Любой суд любой нормальной страны оправдал бы тебя, задави ты хоть целый выводок дебилов перебегающих 6-ти полоску...
Ці два молодих дебіли це гарно продемонстрували.
Ті хто вірить в теорії Дарвіна отак життя і закінчують у більшості випадків.
Всім горе - і батькам і водію фури.