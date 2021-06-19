В Киеве перебегавшие дорогу пешеходы попали под фуру, оба погибли на месте. ФОТО

В Дарницком районе Киева водитель фуры совершил наезд на мужчину и женщину, которые перебегали дорогу в неустановленном месте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на столичную полицию.

ДТП произошло вечером в пятницу, 18 июня. "На спецлинию 102 от водителя грузовика поступило сообщение о том, что он, двигаясь по проспекту Бажана в направлении метро Харьковская, совершил наезд на двух человек", - сообшают в полиции.

Правоохранители предварительно установили, что пешеходы перебегали проезжую часть в неустановленном для этого месте. Одним из пострадавших оказался мужчина 1986 года рождения, а личность женщины в данный момент устанавливают полицейские.

"В результате полученных травм потерпевшие скончались на месте", - говорится в сообщении.

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Следователями полиции Киева начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Продолжается досудебное расследование.

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