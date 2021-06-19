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"Затолкали в помещение и угрожая пистолетом, завладели 70 тыс. грн", - преступная группа задержана в Сумах. ФОТОрепортаж

Правоохранители установили и задержали преступную группу с признаками организованной, совершившую разбойное нападение на 26-летнюю жительницу Сум.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Сумской области.

С сообщением о преступлении в полицию обратилась 26-летняя жительница Сум. Женщина сообщила, что когда она выходила из квартиры, к ней подбежали неизвестные мужчины, затолкали обратно в помещение и, угрожая пистолетом, завладели 70 тысячами гривен и тремя мобильными телефонами.

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"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, менее чем за сутки, оперативники установили лиц, причастных к совершению преступления. И уже через несколько часов задержали их, - комментирует заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Сумской области Валерий Строкач. - Ими оказались граждане 33, 34 и 38 лет, жители города Ворожба Сумского района. В ходе проведения санкционированных обысков у них изъяты вещественные доказательства, среди которых: деньги, оружие, пакеты с наркотическим веществом, внешне похожим на амфетамин и марихуану. Все изъятое направлено на экспертизу".

Затолкали в помещение и угрожая пистолетом, завладели 70 тыс. грн, - преступная группа задержана в Сумах 01
Затолкали в помещение и угрожая пистолетом, завладели 70 тыс. грн, - преступная группа задержана в Сумах 02
Затолкали в помещение и угрожая пистолетом, завладели 70 тыс. грн, - преступная группа задержана в Сумах 03
Затолкали в помещение и угрожая пистолетом, завладели 70 тыс. грн, - преступная группа задержана в Сумах 04
Затолкали в помещение и угрожая пистолетом, завладели 70 тыс. грн, - преступная группа задержана в Сумах 05

Сейчас злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении им о подозрениях.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет. Полиция проверяет злоумышленников на причастность к совершению подобных преступлений на территории г. Сумы и области. Следственные действия продолжаются.

задержание (6675) Нацполиция (16459) разбой (287) Сумы (1146)


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Топ комментарии
+6
Ну да, чисто випадково заглянули до дамочки з трьома телефонами і 70 грн кешем.
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19.06.2021 15:08
+1
наводчика ищите..))
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19.06.2021 15:20
+1
ну ладно, пропустим даму с 70к налички и тремя(!) трубами. Бывает, наверное, дочь подруги кума депутата. Вопрос к чувакам - ***** вы на дело берете такое ОГРОМНОЕ количество бздюра и травы? Вы бы еще ведро взяли, ***. Очень криво как-то. Подкидыш?
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19.06.2021 16:42
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Ну да, чисто випадково заглянули до дамочки з трьома телефонами і 70 грн кешем.
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19.06.2021 15:08 Ответить
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19.06.2021 15:15 Ответить
наводчика ищите..))
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19.06.2021 15:20 Ответить
У мого товариша велосипед вкрали в коридорі багатоповерхівки в присутності консьєржа і за наявності відеоспостереження. Знайшли цього урода по фото. Місцевий наркоман. Пікантність ситуації в тому, що під час крадіжки мій товариш, старший офіцер поліції, приймав у гості свого кума прокурора. Злодію ДУЖЕ не пощастило, але настрій зіпсував.
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19.06.2021 15:20 Ответить
старший офіцер поліції, приймав у гості свого кума прокурора...

Ведь это же не коррупция правильно...это просто гости
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20.06.2021 10:52 Ответить
потому что они просто похожи на тех преступников, то есть как бы да, но нет.
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19.06.2021 15:31 Ответить
ну ладно, пропустим даму с 70к налички и тремя(!) трубами. Бывает, наверное, дочь подруги кума депутата. Вопрос к чувакам - ***** вы на дело берете такое ОГРОМНОЕ количество бздюра и травы? Вы бы еще ведро взяли, ***. Очень криво как-то. Подкидыш?
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19.06.2021 16:42 Ответить
Дарк,опять не дочитал...Искали и нашли...На дело они ничего с собой не брали.Чисто по догадкам,женщина валютчица." тысячи евро,это дневной, не снижаемый остаток,как и телефоны по операторах.А приезжие?Так это резко улучшенная раскрываемость...
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20.06.2021 10:45 Ответить
Ну хоч одна добра новина!
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20.06.2021 15:53 Ответить
 
 