"Затолкали в помещение и угрожая пистолетом, завладели 70 тыс. грн", - преступная группа задержана в Сумах. ФОТОрепортаж

Правоохранители установили и задержали преступную группу с признаками организованной, совершившую разбойное нападение на 26-летнюю жительницу Сум.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Сумской области.

С сообщением о преступлении в полицию обратилась 26-летняя жительница Сум. Женщина сообщила, что когда она выходила из квартиры, к ней подбежали неизвестные мужчины, затолкали обратно в помещение и, угрожая пистолетом, завладели 70 тысячами гривен и тремя мобильными телефонами.

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"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, менее чем за сутки, оперативники установили лиц, причастных к совершению преступления. И уже через несколько часов задержали их, - комментирует заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Сумской области Валерий Строкач. - Ими оказались граждане 33, 34 и 38 лет, жители города Ворожба Сумского района. В ходе проведения санкционированных обысков у них изъяты вещественные доказательства, среди которых: деньги, оружие, пакеты с наркотическим веществом, внешне похожим на амфетамин и марихуану. Все изъятое направлено на экспертизу".











Сейчас злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении им о подозрениях.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет. Полиция проверяет злоумышленников на причастность к совершению подобных преступлений на территории г. Сумы и области. Следственные действия продолжаются.