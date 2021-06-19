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15-летнюю девочку, которую разыскивали пять дней в Никополе, нашли мертвой. ВИДЕО+ФОТО

В Никополе нашли мертвой 15-летнюю девочку, которую разыскивали пять дней.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Днепропетровской области, все это время ребенка разыскивали правоохранители, спасатели, бойцы Нацгвардии и волонтеры.

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Сегодня за зданием в промышленной зоне города девушка была обнаружена мертвой.

Разыскать тело помог кинолог со служебной собакой - бельгийской овчаркой Бес.

На месте работает следственно-оперативная группа и эксперты-криминалисты.

Сообщение об исчезновении ребенка поступило в полицию 15 июня. Мать девушки рассказала, что накануне вечером дочь пошла гулять и не вернулась.

На розыск ребенка были ориентированы все службы полиции - ювенальные полицейские, кинологи со служебными собаками, превентивные сотрудники и военные. Правоохранители проверили вокзалы, рынки, пляжи, парки, заброшенные здания, а также обследовали лесополосы и другие места, где могла находиться девочка.

После пяти дней поисков её тело обнаружили на пустыре за брошенным зданием.

15-летнюю девочку, которую разыскивали пять дней в Никополе, нашли мертвой 01
15-летнюю девочку, которую разыскивали пять дней в Никополе, нашли мертвой 02
15-летнюю девочку, которую разыскивали пять дней в Никополе, нашли мертвой 03
15-летнюю девочку, которую разыскивали пять дней в Никополе, нашли мертвой 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дети провалились в выгребную яму на Киевщине: девочка 10 лет погибла, четырехлетний мальчик - в реанимации. ФОТО

Автор: 

дети (6492) Нацполиция (16459) смерть (9222) Никополь (1019)


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Топ комментарии
+24
Ну что можно сказать. Родители, если вы не дятлы, обращайте внимание куда ходят "гулять" 15-ти летние девочки в таком задрыщенске как Никополь. Куда, с кем, зачем, почему. Или вам похер? Тогда заслужили, а девочку жалко конечно
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19.06.2021 17:05
+14
У жодному разі не хотів ображати місто. Просто у нас в країні таких богом забутих містечок до біса і трошки. Ви би знали яка херня там твориться...... на жаль
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19.06.2021 17:11
+13
Пес конечно молодец. Но что случилось с девочкой, ее убили?
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19.06.2021 17:07
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Перейти в теме о смерти ребёнка на обсуждение долгожительства собачьих пород - это просто моральное Днище...
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20.06.2021 11:33 Ответить
Так що трапилось то?
Причина смерті яка?
Що за подача новин???
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20.06.2021 03:51 Ответить
Хто так розвалив цю країну?
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20.06.2021 03:59 Ответить
Партия рыгионов разорила восток, другие воры разорили другие регионы...А мы , тупые крепостные, позволили им! Мы тупее индийцев....
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20.06.2021 13:33 Ответить
индейцев
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20.06.2021 13:34 Ответить
ті, хто тут зараз господарює. Як там у римлян? Шукайе, кому вигідно? Ото Ж.
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20.06.2021 16:36 Ответить
национал-предательство и клановая коррупция .
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21.06.2021 11:27 Ответить
фоток апокаплистичных зачем столько.... пацанами примерно по таким же ****** лазили но
девчонки тогда умнее были во дворах играли в куклы классики и скакалки.... родители какбэ
виноваты но на цепь же дитятко не посадишь а если там такой пейзаж по всем городищам в шахматном порядке..... причина смерти банальная - изнасилование/самоубийство/обширяла
сь ну или случай вонючий - оступилась бац головонькой или на арматуру..... печалька кароче
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20.06.2021 04:52 Ответить
В 15 лет шляться где и с кем попало? Девочка? Немецкий бы учила да пирожки пекла бы....
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20.06.2021 13:35 Ответить
Кто сказал, что она там по своей доброй воле в том заброшенном здании оказалась? Может, силой затащили в машину и повезли туда, что бы изнасиловать!
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20.06.2021 16:52 Ответить
Вопрос в том, что родители отпускают гулять куда попало, с кем попало и так воспитывают! Я своих , почти, никуда не пускал...
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20.06.2021 17:18 Ответить
Вопрос в том, что ты просто редкий и образцовый дебил! Обвиняешь в смерти девочки кого угодно, только не убийц и насильников!
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20.06.2021 17:50 Ответить
Если бы родители не были такими же примитивами как ты, то привили бы ей другие интересы , а не интерес к шлянию по улицам...
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20.06.2021 20:44 Ответить
Ты же умный , как большинство , в отличии от меня "редкого дебила" и не понимаешь что такое причина и следствие! Отпускай своих детей гулять с кем попало и где попало, рассказывай ей что от жизни надо брать всё , а потом ищи виновных , что ее изнасиловали и убили! Но ты же примитивная бибизяна , и такие выводы тебе не по мозгам!
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20.06.2021 20:40 Ответить
Ты просто дурик, который ЭХОЛАЛИЕЙ занимается! Сам дурак по простому называется! Иди на х...
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20.06.2021 21:13 Ответить
Всё? Доводы закончились ? Интелект исчерпан? Пошло гавкание?
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20.06.2021 23:14 Ответить
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