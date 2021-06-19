15-летнюю девочку, которую разыскивали пять дней в Никополе, нашли мертвой. ВИДЕО+ФОТО
В Никополе нашли мертвой 15-летнюю девочку, которую разыскивали пять дней.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Днепропетровской области, все это время ребенка разыскивали правоохранители, спасатели, бойцы Нацгвардии и волонтеры.
Сегодня за зданием в промышленной зоне города девушка была обнаружена мертвой.
Разыскать тело помог кинолог со служебной собакой - бельгийской овчаркой Бес.
На месте работает следственно-оперативная группа и эксперты-криминалисты.
Сообщение об исчезновении ребенка поступило в полицию 15 июня. Мать девушки рассказала, что накануне вечером дочь пошла гулять и не вернулась.
На розыск ребенка были ориентированы все службы полиции - ювенальные полицейские, кинологи со служебными собаками, превентивные сотрудники и военные. Правоохранители проверили вокзалы, рынки, пляжи, парки, заброшенные здания, а также обследовали лесополосы и другие места, где могла находиться девочка.
После пяти дней поисков её тело обнаружили на пустыре за брошенным зданием.
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Причина смерті яка?
Що за подача новин???
девчонки тогда умнее были во дворах играли в куклы классики и скакалки.... родители какбэ
виноваты но на цепь же дитятко не посадишь а если там такой пейзаж по всем городищам в шахматном порядке..... причина смерти банальная - изнасилование/самоубийство/обширяла
сь ну или случай вонючий - оступилась бац головонькой или на арматуру..... печалька кароче