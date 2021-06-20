С пляжа Азовского моря вытащили 20 автомобилей, которые застряли в песке. ФОТОрепортаж

На побережье Азовского моря в Запорожской области из-за поднятия уровня воды подтопило 20 автомобилей, которые в результате застряли.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ГСЧС в Запорожской области.

По информации спасателей, 19 июня на побережье Азовского моря из-за порывов ветра до 24 м/с и высоты волн 13-15 дм образовалась нагонная волна на берег и поднятие уровня воды. В Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на общественном пляже между с. Приморский Посад и с. Новоконстантиновка, в результате больших волн возникло подтопление.

"В ловушке оказались 20 автомобилей, в которых находились 45 взрослых и 6 детей в возрасте от 4 до 6 лет. Спасатели с помощью спецавтомобиля и буксировочного троса отбуксировали машины на твердое покрытие. Жизни и здоровью спасенных ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

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Кроме того, в 23:34 на Обиточной косе в г. Приморск также понадобилась помощь спасателей. 9 взрослых и 4 детей в возрасте от 7 до 15 лет не могли самостоятельно покинуть место пребывания.

Бойцы ГСЧС на спецавтомобили переправили всех пострадавших в безопасное место. 20 июня в 1:20 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что между с. Степок и о. Бирючий застрял автомобиль и самостоятельно не в состоянии продолжить движение. Спасатели с помощью спецавтомобиля и буксировочного троса отбуксировали машину на твердое покрытие.

Всего на ликвидацию последствий неблагоприятных погодных условий от ГУ ГСЧС привлекались 3 единицы техники и 11 человек личного состава.

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