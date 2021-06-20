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С пляжа Азовского моря вытащили 20 автомобилей, которые застряли в песке. ФОТОрепортаж

На побережье Азовского моря в Запорожской области из-за поднятия уровня воды подтопило 20 автомобилей, которые в результате застряли.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ГСЧС в Запорожской области.

По информации спасателей, 19 июня на побережье Азовского моря из-за порывов ветра до 24 м/с и высоты волн 13-15 дм образовалась нагонная волна на берег и поднятие уровня воды. В Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на общественном пляже между с. Приморский Посад и с. Новоконстантиновка, в результате больших волн возникло подтопление.

"В ловушке оказались 20 автомобилей, в которых находились 45 взрослых и 6 детей в возрасте от 4 до 6 лет. Спасатели с помощью спецавтомобиля и буксировочного троса отбуксировали машины на твердое покрытие. Жизни и здоровью спасенных ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

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Кроме того, в 23:34 на Обиточной косе в г. Приморск также понадобилась помощь спасателей. 9 взрослых и 4 детей в возрасте от 7 до 15 лет не могли самостоятельно покинуть место пребывания.

Бойцы ГСЧС на спецавтомобили переправили всех пострадавших в безопасное место. 20 июня в 1:20 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что между с. Степок и о. Бирючий застрял автомобиль и самостоятельно не в состоянии продолжить движение. Спасатели с помощью спецавтомобиля и буксировочного троса отбуксировали машину на твердое покрытие.

Всего на ликвидацию последствий неблагоприятных погодных условий от ГУ ГСЧС привлекались 3 единицы техники и 11 человек личного состава.

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С пляжа Азовского моря вытащили 20 автомобилей, которые застряли в песке 01
С пляжа Азовского моря вытащили 20 автомобилей, которые застряли в песке 02
С пляжа Азовского моря вытащили 20 автомобилей, которые застряли в песке 03
С пляжа Азовского моря вытащили 20 автомобилей, которые застряли в песке 04
С пляжа Азовского моря вытащили 20 автомобилей, которые застряли в песке 05
С пляжа Азовского моря вытащили 20 автомобилей, которые застряли в песке 06

Автор: 

Азовское море (1604) подтопление (156) ГСЧС (4966)


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Топ комментарии
+27
Ну что тут сказать- чем круче джип, тем дальше топать за трактором.
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20.06.2021 15:42
+21
Треба було прямо до моря під'їзджати?
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20.06.2021 15:39
+14
Нічого по пляжам роз'їжджати. Вони не для того призначені. Потрібно було злупити стільки, щоб очі повилазили.
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20.06.2021 16:06
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одно дело, - иномарки...но хваленая волга и не может самостоятельно выбраться на пляже...
какой позор...а каково ей в русских ******?
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20.06.2021 15:39 Ответить
Хваленная Волга ? Який дебіл хвалить це відро з гайками ?
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20.06.2021 16:34 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=PQ_8F9zoiyM
Волга обзор
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20.06.2021 20:14 Ответить
Треба було прямо до моря під'їзджати?
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20.06.2021 15:39 Ответить
В.
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20.06.2021 15:43 Ответить
Это распространенная ошибка людей, видевших только берега рек. Увидев широкий пляж заезжают прямо на него не думая, что он такой широкий за счет штормов.
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20.06.2021 15:45 Ответить
Так они и так постарались по максимуму как раз прилив и накрыл.
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21.06.2021 15:01 Ответить
Ну что тут сказать- чем круче джип, тем дальше топать за трактором.
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20.06.2021 15:42 Ответить
У нас один, в подобных условиях, на Сиваше, так заперся, что я метров за 100 ближе на МТЗ подьехать не смог))) Столько троса то нашли, но вытянуть так и не смог) Не помню уже чем его вытянули, но простоял он там был несколько дней)))
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20.06.2021 17:55 Ответить
.да там, к слову, но одного толкового именно!! внедорожника, и не было- одно хайло пузотерочное....((
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20.06.2021 18:53 Ответить
а так хотелось по ближе к морю... на-те !
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20.06.2021 15:46 Ответить
купив відро з гайками і вже ліньки в туалет пішки сходити.
Чому автівки біля моря ? Тупий народ...
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20.06.2021 16:10 Ответить
там коса - смыться наххх некуда просто..)
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20.06.2021 18:54 Ответить
А шо случилось ?
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20.06.2021 15:56 Ответить
репортаж.... особой важности.... оккупанты таскаю из моря своё утонувшее железо.....
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21.06.2021 16:08 Ответить
Нічого по пляжам роз'їжджати. Вони не для того призначені. Потрібно було злупити стільки, щоб очі повилазили.
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20.06.2021 16:06 Ответить
Противнішого за пісок під колесами нічого немає, тільки пробуксував то або трактор треба, або лебідку!
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20.06.2021 16:18 Ответить
Хєра ви туди виперлись на машинах взагалі, довбні?
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20.06.2021 16:26 Ответить
Пансионат (село ) на косе, чтобы туда добраться косу нужно пересечь её по низине. Вот и всё - ловушка захлопнулась.
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20.06.2021 17:06 Ответить
Машини якраз занесло не не косі, тут просто дві новини в одній. Машини "занесло між с. Приморський Посад та с. Новоконстянтинівка Джерело: https://censor.net/ua/p3272515", а це від коси далеченько.
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20.06.2021 17:28 Ответить
Я по фотографиям ориентировался в каком месте машины стоят. Мне такие места известны.
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20.06.2021 17:38 Ответить
Это коса, как ни крутись, а даже при небольшом нагоне воды окажешься в море. Даже парковка может не уберечь от подтопления, не оставайтесь во время шторма в машине, особенно с детьми.
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20.06.2021 17:01 Ответить
Це ще повезло, що на українському узбкрежжі немає припливів та відпливів, бо хто з цим не стикався, не уявляють, як в деяких місцях все швидко може мінятися без штормів та ураганів.
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20.06.2021 17:24 Ответить
матиз и волг отличные колымаги можно скрестить и будет мутант )
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20.06.2021 17:29 Ответить
надеюсь, всех штрафанули по полной?
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20.06.2021 17:40 Ответить
Я в 1975 году сходил из Примпосада в Новоконстантиновку за сигаретами и винчишком. Назад шел в полной темноте (вырубился свет) и по грудь в воде. Главное было не уйти в море. Помню всю жизнь, как может погода поменяться, пока ты пиво попьешь...
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20.06.2021 17:50 Ответить
а шо там на Арабатке?
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20.06.2021 18:47 Ответить
кракадилы где идьёты ???
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20.06.2021 19:18 Ответить
З пляжу Азовського моря витягли 20 автомобілів, які застрягли в піску - Цензор.НЕТ 9849
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20.06.2021 20:15 Ответить
жлоб платит дважды..(
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20.06.2021 20:52 Ответить
Ну вот вопрос, а нахрена было машинами заезжать на самый пляж? Ведь пляж создан для людей, а не для машин, или водилам всё это пофик? Мало их подтопило, надо было побольше, чтоб в следующий раз думали, где надо парковать свои машины.
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20.06.2021 20:56 Ответить
Драндулеты и развалюхи, куда они лезут? Мой Вранглер там пройдёт как по асфальту.
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20.06.2021 21:57 Ответить
возрадуемся братия проводочке полюбэ кранты..... так шо можно на запчасти.....
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21.06.2021 14:11 Ответить
 
 