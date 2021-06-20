Украинские ВМС отработали маневры по стандартам НАТО в Черном море. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины в Черном море провели тактические учения корабельной десантной группы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что к учениям были привлечены дивизион надводных кораблей, подразделения морской пехоты, морская авиация и авиация Воздушных сил.

Они проводились в несколько этапов. В частности, отработку организации противокатерной обороны украинские военные осуществляли с выполнением упражнений корабельной десантной группы на полигонах боевой подготовки.











Эпизоды тактических учений по организации маневрирования отрабатывали по сигналам MTP, которые используют страны-члены НАТО.

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Кроме того, украинские моряки осуществляли тактическое маневрирование, передачу грузов на ходу, оказывали помощь аварийному кораблю с высадкой аварийно-спасательной группы, буксировали поврежденный корабль и тому подобное. Также на фоне тактических учений был осуществлен прием курсового задания К2 в МСТР (морской сухогрузный транспорт) "Горловка".

"Тактические эпизоды противокатерной обороны корабельной десантной группы на переходе морем мы осуществляли с фактическим выполнением боевых упражнений по морским целям. К эпизоду приобщались боевые расчеты морской пехоты, которые показали высокую готовность и хороший огневой показатель", - рассказал командир флотилии капитан 1 ранга Юрий Федаш.

К следующему тактическому эпизоду "Бой за высадку" присоединялась бомбоштурмовая авиация Воздушных сил, а также вертолеты огневой поддержки морской авиации. При привлечении корабельно-катерного состава корабельной десантной группы и боевых расчетов морской пехоты, которая выполняла боевые упражнения по коллективному оружию, украинские военные отработали тактический эпизод огневой поддержки войск, действующих на приморском направлении.

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