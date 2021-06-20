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Украинские ВМС отработали маневры по стандартам НАТО в Черном море. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины в Черном море провели тактические учения корабельной десантной группы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что к учениям были привлечены дивизион надводных кораблей, подразделения морской пехоты, морская авиация и авиация Воздушных сил.

Они проводились в несколько этапов. В частности, отработку организации противокатерной обороны украинские военные осуществляли с выполнением упражнений корабельной десантной группы на полигонах боевой подготовки.

Украинские ВМС отработали маневры по стандартам НАТО в Черном море 01



Эпизоды тактических учений по организации маневрирования отрабатывали по сигналам MTP, которые используют страны-члены НАТО.

Украинские ВМС отработали маневры по стандартам НАТО в Черном море 02

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Кроме того, украинские моряки осуществляли тактическое маневрирование, передачу грузов на ходу, оказывали помощь аварийному кораблю с высадкой аварийно-спасательной группы, буксировали поврежденный корабль и тому подобное. Также на фоне тактических учений был осуществлен прием курсового задания К2 в МСТР (морской сухогрузный транспорт) "Горловка".

Украинские ВМС отработали маневры по стандартам НАТО в Черном море 03

"Тактические эпизоды противокатерной обороны корабельной десантной группы на переходе морем мы осуществляли с фактическим выполнением боевых упражнений по морским целям. К эпизоду приобщались боевые расчеты морской пехоты, которые показали высокую готовность и хороший огневой показатель", - рассказал командир флотилии капитан 1 ранга Юрий Федаш.

Украинские ВМС отработали маневры по стандартам НАТО в Черном море 04

К следующему тактическому эпизоду "Бой за высадку" присоединялась бомбоштурмовая авиация Воздушных сил, а также вертолеты огневой поддержки морской авиации. При привлечении корабельно-катерного состава корабельной десантной группы и боевых расчетов морской пехоты, которая выполняла боевые упражнения по коллективному оружию, украинские военные отработали тактический эпизод огневой поддержки войск, действующих на приморском направлении.

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Автор: 

ВМС (1467) Минобороны (9329) оборона (5205) военные учения (3457)


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Топ комментарии
+11
Бийте, хлопці, кацапсячу сволоту навіть в такий святий День! Слава Україні! Героям Слава!
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20.06.2021 16:11
+9
https://www.economics-prorok.com/2021/06/%d1%8f%d1%80%d0%be%d1%88-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d1%81%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d1%83.html Ярош: реализация Минских соглашений уничтожит государственность Украины 20 июня, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/06/%d1%8f%d1%80%d0%be%d1%88-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d1%81%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d1%83.html#comments Комментарии: 1 https://www.economics-prorok.com/2021/06/%d1%8f%d1%80%d0%be%d1%88-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d1%81%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d1%83.html Українські ВМС відпрацювали маневри за стандартами НАТО в Чорному морі - Цензор.НЕТ 2917 Повторюсь в сотый раз: реализация так называемых Минских соглашений - это разгромный проигрыш в российско-украинской войне и уничтожение государственности Украины.https://www.economics-prorok.com/2021/06/%d1%8f%d1%80%d0%be%d1%88-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d1%81%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d1%83.html#more-135365 Читать далее
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20.06.2021 16:36
+7
Стара техніка 70-80 -х років.
У 21 сторіччі на подібній техніці війну можна виграти проти якогось бандустану, але у жодному разі не проти росії з її шавками.
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20.06.2021 20:04
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Украинские ВМС отработали маневры по стандартам НАТО

Это как же, вашу мать. извиняюсь, понимать?
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20.06.2021 16:10 Ответить
Бийте, хлопці, кацапсячу сволоту навіть в такий святий День! Слава Україні! Героям Слава!
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20.06.2021 16:11 Ответить
Политический комментатор телеканала Fox News Грэг Джаррет и издание The Daily Beast утверждают, что заместитель министра государственной безопасности Китая Дун Цзинвэй cбежал в США, прихватив с собой сведения об Уханьской лаборатории.

The Daily Beast сообщает, что побег Дун Цзинвэя состоялся еще в феврале, когда чиновник прибыл в США со своей дочерью.

Предполагается, что Цзинвэй предоставил Соединенным Штатам информацию об Уханьском институте вирусологии, «которые изменили позицию администрации Байдена в отношении происхождения пандемии COVID-19». Дун долгое время работал в Министерстве государственной безопасности Китая, известном как Гоанбу.

Если слухи о дезертирстве окажутся правдой, то Дун окажется самым высокопоставленным перебежчиком в истории Китая. В общедоступной биографии Дуна говорится, что в ведомстве он «отвечает за контрразведку на территории КНР»

Как пишет издание Red State, по словам доктора Хань Лянчао, бывшего сотрудника министерства иностранных дел Китая, вопрос о беглеце поднимался китайской стороной во время китайско-американского саммита на Аляске весной этого года.

В своем твите Хан со ссылкой на неназванный источник заявил, что министр иностранных дел Китая Ван И и ответственный в КПК за международные дела Ян Цзечи потребовали, чтобы американцы вернули Дуна, но госсекретарь США Энтони Блинкен им отказал.

Бывший эксперт Пентагона, Госдепартамента и ЦРУ Николас Эфтимиадес, автор книги «Китайский шпионаж: операции и тактика», назвал эти сообщения «слухами» и отметил, то такое происходит постоянно в информационной войне между Пекином и китайскими антикоммунистами за границей.

Молли Салтског, старший аналитик в The Soufan Group, также призвала к осторожности, заявив, что слухи о дезертирстве появляются регулярно.

«Хотя это важно и, безусловно, полезно для нашей разведки, одно бегство на высоком уровне не изменит радикально нашего понимания или подхода к Китаю. Короче говоря, если это правда, это потенциально важно, но не меняет правила игры», - добавила она.

Госдепартамент США не ответил на запросы СМИ о комментарии и обычно в ведомстве не комментируют тему перебежчиков. Полдюжины экспертов по китайской разведке, опрошенных изданием SpyTalk, также заявили, что у них нет информации о предполагаемом бегстве Дуна.

Как сообщает Red State, в материалах китайскоязычной прессы также утверждается, что дочь Дуна Ян - якобы являющаяся женой высокопоставленного руководителя Alibaba Цзян Фаня, бежала вместе с ним из Гонконга 10 февраля.

Источники говорят, что уровень доверия к информации перебежчика - это то, что привело к внезапному кризису доверия к доктору Энтони Фаучи, добавив, что персонал Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США (USAMRIID), направленный в DIA, подтвердил технические детали информации, которая предоставлена перебежчиком, - утверждается в публикации

Между тем, на официальной веб-странице Государственного совета Китая, на которой перечислены высшие должностные лица Министерства государственной безопасности, больше не указаны заместители министров, работающие под руководством министра МГБ Чэнь Вэньцина.

В разделе «Развитие персонала» отмечается расследование коррупции в отношении другого бывшего вице-министра Ма Цзяня, приговоренного к пожизненному заключению в 2018 году. Раздел «Вице-министр» остается пустым.

Как заявил Байден на пресс-конференции по завершении саммита G7, который состоялся 11-13 июня, власти КНР должны открыть для мирового сообщества доступ к Уханьскому институту вирусологии, чтобы выяснить, при каких обстоятельствах начал распространяться новый коронавирус. Байден подтвердил, что власти США пока не пришли из-за блокирования Китаем к однозначному выводу относительно происхождения этой инфекции и продолжают расследовать возможную утечку.

Миссия ВОЗ провела расследование происхождения коронавируса, совершив поездку в Китай, но не смогла точно установить, где же именно возник COVID-19.

На днях американские СМИ, ссылаясь на секретный документ Национальной лаборатории правительства США, сообщили о том, что коронавирус мог просочиться из китайской лаборатории в Ухане.

Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
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20.06.2021 16:15 Ответить
Можно и поверить конечно. Но америкосы очень изощрённые хлопцы. Врядли бы так рано всё в сми вылезло. Они бы всё прозвонили со своей точки зрения и интересов только для себя---а уже потом исходя из такой выгодной им конфигурации сначала бы продёрнули китаёсов и только тогда утечку в сми бы организовали от частного лица. Они это великолепно делают и будут делать. Или же великолепно провоцируют, блефуют. кое что раскопав. Но одно ясно---такой изощрённой дряни как ковид не было. Косит в разных местах и по разному и по времени не зная границ между даже континентами.
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20.06.2021 16:25 Ответить
Имхо, наградить человечество ТАКОЙ мерзостью могут только коммунисты, - или раися, или кетай, остальные - типа кореи или кубы - их сателлиты...
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20.06.2021 16:56 Ответить
Куба в целом съехала с той дури что зачитал им 60 лет назад федька костров окаянный. Бедность осталась невероятная. Пришлось побывать там в совковые времена, всё песни они пели и таскали портрет провокатора войны че гевары. Многие по сей день с ним таскаются. Латиносы горячие по сути, сразу заводятся--но и забывают быстро. До очередного раза. Нам похоже тоже дорога длинная нужна. Короткой не сложилось.
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20.06.2021 17:35 Ответить
https://www.economics-prorok.com/2021/06/%d1%8f%d1%80%d0%be%d1%88-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d1%81%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d1%83.html Ярош: реализация Минских соглашений уничтожит государственность Украины 20 июня, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/06/%d1%8f%d1%80%d0%be%d1%88-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d1%81%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d1%83.html#comments Комментарии: 1 https://www.economics-prorok.com/2021/06/%d1%8f%d1%80%d0%be%d1%88-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d1%81%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d1%83.html Українські ВМС відпрацювали маневри за стандартами НАТО в Чорному морі - Цензор.НЕТ 2917 Повторюсь в сотый раз: реализация так называемых Минских соглашений - это разгромный проигрыш в российско-украинской войне и уничтожение государственности Украины.https://www.economics-prorok.com/2021/06/%d1%8f%d1%80%d0%be%d1%88-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d1%81%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d1%83.html#more-135365 Читать далее
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20.06.2021 16:36 Ответить
А яка наволоч їх підписала?
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20.06.2021 20:01 Ответить
Тыц , и нет свино-собаки => https://censor.net/ru/user/489142
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20.06.2021 17:57 Ответить
Під час війни навчань багато не буває...
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20.06.2021 18:13 Ответить
Позор а не учения, посудини некчемные. Вместо поддержания на плаву этого говна и других упоротых расходов на армию, вкладывали бы деньги в разработку ядерного оружия.
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20.06.2021 19:59 Ответить
не реально от слова вообще, кравчук говорил полноценную ядерную бомбу сделать с нуля это от 50 до 100 млрд баксов, в харьковском институте считали что только чтоб начать делать плутоний надо вложить 15 млрд баксов, я уж за санкции молчу, и то что средств доставки нету. а да и по времени это займет сильно от 10 лет
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21.06.2021 00:52 Ответить
Стара техніка 70-80 -х років.
У 21 сторіччі на подібній техніці війну можна виграти проти якогось бандустану, але у жодному разі не проти росії з її шавками.
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20.06.2021 20:04 Ответить
Литаки летять, будем всех бомбить.

https://youtu.be/hkEpaavcn3A
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21.06.2021 06:12 Ответить
 
 