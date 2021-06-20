"Героі не паміраюць", - беларусы провели в Киеве марш памяти Витольда Ашурка, погибшего в тюрьме. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

20 июня в центре Киева прошла памятная акция в честь Героя Беларуси, который умер в застенках Лукашенко Витольда Ашурка.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

В воскресенье, 20 июня, в Киеве состоялся Марш памяти Героя Беларуси Витольда Ашурка.

21 мая 2021 года один из лидеров белорусской оппозиции в Гродненской области Витольд Ашурак был убит бандитами Лукашенко.

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Фото, видео - Олег Богачук