Раненому при выполнении боевой задачи на Донбассе комвзвода 54-го ОРБ Борису Бассу нужна помощь в лечении и реабилитации, - волонтер Самойлова. ФОТО

Командир взвода разведывательной роты 54-го отдельного разведывательного батальона Борис Басс был ранен при выполнении боевой задачи в Донецкой области 14 июня. В результате воин получил множество травм, в частности, у него травматическая ампутация левой верхней конечности и перелом 3 пястной кости правой кисти. Волонтеры просят граждан о помощи в лечении и реабилитации украинского воина.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала волонтер 54-го отдельного разведывательного батальона Маргарита Самойлова, передает Цензор.НЕТ.

"В нашей военной семье 14.06.2021 около 12:50 во время выполнения боевой задачи в Донецкой области был тяжело ранен наш боевой побратим, командир взвода разведывательной роты 54-го отдельного разведывательного батальона Басс Борис Константинович 04.11.1998 г.р.

DS: МВТ. ЗЧМТ. СГМ. Множественные непроникающие осколочные ранения мягких тканей головы, лица. Контузия легкой степени, посттравматический конъюнктивит правого глаза. Контузия, проникающее ранение роговицы левого глаза. Акубаротравма. Непроникающее ранение грудной клетки слева. Травматическая ампутация левой верхней конечности на уровне лучезапястного сустава. Огнестрельный перелом 3 пястной кости правой кисти. Обширные проникающие осколочные огнестрельные ранения верхних и нижних конечностей с дефектами мягких тканей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Волонтер из Полтавы Анна Копотун просит помочь на курс химиотерапии

Друзья, Вы не раз уже доказали, что Вместе мы СИЛА !!!!

Прошу присоединиться всех к сбору средств для лечения и последующей реабилитации Бориса.

Карточка для сбора средств:

4149 4971 0061 6137 Басс Борис", - призвала волонтер.





