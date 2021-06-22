СБУ разоблачила масштабную аферу на "Укрзализныце": 200 млн грн отдали за материалы, не соответствующие требованиям безопасности. ФОТОрепортаж
СБУ разоблачила схему поставок несертифицированной продукции для ГП "Укрзализныця". Предприятие потратило более 200 млн грн на материалы для ремонта интерьера вагонов. В результате, приобретенная за государственные деньги продукция не соответствует требованиям безопасности пассажирских перевозок.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СБ Украины.
По предварительным данным предварительного расследования, сделку в 2016 году организовали представители госпредприятия и нескольких аффилированных коммерческих структур. Согласно условиям договора, победители тендера должны были поставлять железнодорожникам материалы для проведения ремонта пассажирских мест в вагонах подвижного состава.
Однако, вместо продукции установленного стандарта, коммерсанты отгружали госпредприятию некачественные товары, в том числе сделанные из легковоспламеняющихся материалов.
Чтобы не допустить чрезвычайных происшествий на железнодорожном транспорте, правоохранители провели обыски по местам работы и проживания участников схемы. Во время следственных действий обнаружено техническую и финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую противоправную деятельность.
Сейчас решается вопрос о сообщение организаторам сделки о подозрениях и избрание мер пресечения.
Разоблачение правонарушения проводили сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ совместно с Главным следственным управлением Национальной полиции и по процессуального руководства Офиса Генерального прокурора.
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Я сам видел как зеленский в видосике обещал.
сбушники, "добро" в стулья, в стульях ищите
Наехали. Получили отказ, т.к. контракт был выполнен. Обиделись: "Не хотите по-хорошему? Будет по-плохому! Вы же понимаете, что мы по-любому, найдем к чему прицепиться".
Нашли. " ...сделанные из легковоспламеняющихся материалов..." То что в Китае 95% всех материалов "легковоспламеняющиеся" (кстати, еще большой вопрос на счет "легко") ... то такое.
Служба Бабла рулит ...
які пожежі ? Ви про що ? а транспортники з СБУ - їли, пили, гуляли разом в тепер ця клята статистика розсварила ОПГ.