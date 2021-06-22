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СБУ разоблачила масштабную аферу на "Укрзализныце": 200 млн грн отдали за материалы, не соответствующие требованиям безопасности. ФОТОрепортаж

СБУ разоблачила схему поставок несертифицированной продукции для ГП "Укрзализныця". Предприятие потратило более 200 млн грн на материалы для ремонта интерьера вагонов. В результате, приобретенная за государственные деньги продукция не соответствует требованиям безопасности пассажирских перевозок.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СБ Украины.

По предварительным данным предварительного расследования, сделку в 2016 году организовали представители госпредприятия и нескольких аффилированных коммерческих структур. Согласно условиям договора, победители тендера должны были поставлять железнодорожникам материалы для проведения ремонта пассажирских мест в вагонах подвижного состава.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Группировка, в которую входили правоохранители и работники железной дороги, похищала уголь из грузовых вагонов "Укрзализныци", - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Однако, вместо продукции установленного стандарта, коммерсанты отгружали госпредприятию некачественные товары, в том числе сделанные из легковоспламеняющихся материалов.

СБУ разоблачила масштабную аферу на Укрзализныце: 200 млн грн отдали за материалы, не соответствующие требованиям безопасности 01

Чтобы не допустить чрезвычайных происшествий на железнодорожном транспорте, правоохранители провели обыски по местам работы и проживания участников схемы. Во время следственных действий обнаружено техническую и финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую противоправную деятельность.

СБУ разоблачила масштабную аферу на Укрзализныце: 200 млн грн отдали за материалы, не соответствующие требованиям безопасности 02

Сейчас решается вопрос о сообщение организаторам сделки о подозрениях и избрание мер пресечения.

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Разоблачение правонарушения проводили сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ совместно с Главным следственным управлением Национальной полиции и по процессуального руководства Офиса Генерального прокурора.

СБУ разоблачила масштабную аферу на Укрзализныце: 200 млн грн отдали за материалы, не соответствующие требованиям безопасности 03
СБУ разоблачила масштабную аферу на Укрзализныце: 200 млн грн отдали за материалы, не соответствующие требованиям безопасности 04

СБУ (19898) Укрзализныця (2748)


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Топ комментарии
+6
СБУ уже ж не занимается економическими преступлениями?
Я сам видел как зеленский в видосике обещал.
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22.06.2021 12:13
+5
Вирахувати з відомості лещенків, кравцових та іншого топ-менеджменту УЗ з космічними зарплатами.
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22.06.2021 12:17
+4
А як же Секрьжа Лещенко і вся шаражка членів-спостерігачів - його зарплата ще в плюс виручці з обкрадання?
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22.06.2021 12:19
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СБУ уже ж не занимается економическими преступлениями?
Я сам видел как зеленский в видосике обещал.
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22.06.2021 12:13 Ответить
Це говорить лиш про одне - бла-бла для Заходу, а другу Баканову кращий з кращих піарів...
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22.06.2021 12:20 Ответить
Видно шо без відділу "К", на одних шпійонах, сильно не наваришся
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22.06.2021 12:25 Ответить
Вирахувати з відомості лещенків, кравцових та іншого топ-менеджменту УЗ з космічними зарплатами.
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22.06.2021 12:17 Ответить
А їх-то за што? Ета какой-то фашизм! Нє постесняюсь етава слова - порохоботство какое-то!
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22.06.2021 12:27 Ответить
А як же Секрьжа Лещенко і вся шаражка членів-спостерігачів - його зарплата ще в плюс виручці з обкрадання?
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22.06.2021 12:19 Ответить
за материалы, не соответствующие требованиям безопасности - материалы для интерьера вагонов)))))))))))

СБУ разоблачила масштабную аферу на "Укрзализныце": 200 млн грн отдали за материалы, не соответствующие требованиям безопасности - Цензор.НЕТ 2012
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22.06.2021 12:19 Ответить
Баканов створює дружбану портрет друга- борцуна з корупцією - перед зустріччю з Байденом. Жертвують чимось , не без того , а точепуха- попереду ще тьма тьмуща відкатів - День Незалежності, мільярд дерев та сотні парків з перекладинами для підтягування...
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22.06.2021 12:28 Ответить
Ну всё, теперь госудаство в безопасности - Украина может спать спокойно.
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22.06.2021 12:31 Ответить
Укрхалізниця нічим більше не займається окрім перефарбування старих вагонів по ціні нових. А це відходів виробництва накупили замість меблів. Скільки знлнні Шмигалю й Авакову відстьогнули?
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22.06.2021 12:46 Ответить
мебеля быдлоылиты и для нарида слегка разнятся
сбушники, "добро" в стулья, в стульях ищите
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22.06.2021 12:57 Ответить
Куда пропал лещ???
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22.06.2021 13:11 Ответить
СБУ получили наколку о жирных комерцах. Причем суть наколки была не в контракте с "УЗД", а личное состояние комерцев.
Наехали. Получили отказ, т.к. контракт был выполнен. Обиделись: "Не хотите по-хорошему? Будет по-плохому! Вы же понимаете, что мы по-любому, найдем к чему прицепиться".

Нашли. " ...сделанные из легковоспламеняющихся материалов..." То что в Китае 95% всех материалов "легковоспламеняющиеся" (кстати, еще большой вопрос на счет "легко") ... то такое.

Служба Бабла рулит ...
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22.06.2021 13:16 Ответить
как в Лувре прямо! чем гнидней человек -тем больше хочет походить на короля интерьером
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22.06.2021 14:46 Ответить
на фото будуар мадам де пумпадур и людовика 114 ?)
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22.06.2021 14:50 Ответить
Та не може такого бути,дивина якась...
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22.06.2021 16:18 Ответить
судя по фоткам - для лавок використовувалась проста фанера. брали стару основу, обшивали новим і продавали як нове. Старе було списане, Все просто так само було як до 1991 так і після.
які пожежі ? Ви про що ? а транспортники з СБУ - їли, пили, гуляли разом в тепер ця клята статистика розсварила ОПГ.
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22.06.2021 16:57 Ответить
 
 