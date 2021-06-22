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С украинским блогером и писателем, военным парамедиком Святославом Носовым (Gorky Look) простились на Майдане Незалежности в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 22 июня, в Киеве на Майдане Незалежности простились с умершим украинским блогером и писателем, военным парамедиком Святославом Носовым (Волковым), более известным под псевдонимом Горький Лук (Gorky Look).

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Волков был филологом по образованию, преподавал в школе.

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Он стал известным после того, как в 2014 году завел сатирический блог на платформе Живого журнала, где в ироничной форме высмеивал отсталость "русского мира". Всего за несколько месяцев проект вышел в топы блогов, новостей и обзоров, собирая рекордное количество просмотров и комментариев.

В 2015 году вышла книга "Ноука от Горького Лука. Сборник лекций по кацаповедению", написанная на основе постов в ЖЖ. Первый тираж был раскуплен еще до поступления в продажу.

С украинским блогером и писателем, военным парамедиком Святославом Носовым (Gorky Look) простились на Майдане Незалежности в Киеве 01
С украинским блогером и писателем, военным парамедиком Святославом Носовым (Gorky Look) простились на Майдане Незалежности в Киеве 02
С украинским блогером и писателем, военным парамедиком Святославом Носовым (Gorky Look) простились на Майдане Незалежности в Киеве 03
С украинским блогером и писателем, военным парамедиком Святославом Носовым (Gorky Look) простились на Майдане Незалежности в Киеве 04
С украинским блогером и писателем, военным парамедиком Святославом Носовым (Gorky Look) простились на Майдане Незалежности в Киеве 05
С украинским блогером и писателем, военным парамедиком Святославом Носовым (Gorky Look) простились на Майдане Незалежности в Киеве 06
С украинским блогером и писателем, военным парамедиком Святославом Носовым (Gorky Look) простились на Майдане Незалежности в Киеве 07
С украинским блогером и писателем, военным парамедиком Святославом Носовым (Gorky Look) простились на Майдане Незалежности в Киеве 08
С украинским блогером и писателем, военным парамедиком Святославом Носовым (Gorky Look) простились на Майдане Незалежности в Киеве 09
С украинским блогером и писателем, военным парамедиком Святославом Носовым (Gorky Look) простились на Майдане Незалежности в Киеве 10
С украинским блогером и писателем, военным парамедиком Святославом Носовым (Gorky Look) простились на Майдане Незалежности в Киеве 11
С украинским блогером и писателем, военным парамедиком Святославом Носовым (Gorky Look) простились на Майдане Незалежности в Киеве 12
С украинским блогером и писателем, военным парамедиком Святославом Носовым (Gorky Look) простились на Майдане Незалежности в Киеве 13
С украинским блогером и писателем, военным парамедиком Святославом Носовым (Gorky Look) простились на Майдане Незалежности в Киеве 14
С украинским блогером и писателем, военным парамедиком Святославом Носовым (Gorky Look) простились на Майдане Незалежности в Киеве 15
С украинским блогером и писателем, военным парамедиком Святославом Носовым (Gorky Look) простились на Майдане Незалежности в Киеве 16
С украинским блогером и писателем, военным парамедиком Святославом Носовым (Gorky Look) простились на Майдане Незалежности в Киеве 17
С украинским блогером и писателем, военным парамедиком Святославом Носовым (Gorky Look) простились на Майдане Незалежности в Киеве 18
С украинским блогером и писателем, военным парамедиком Святославом Носовым (Gorky Look) простились на Майдане Незалежности в Киеве 19
С украинским блогером и писателем, военным парамедиком Святославом Носовым (Gorky Look) простились на Майдане Незалежности в Киеве 20

С украинским блогером и писателем, военным парамедиком Святославом Носовым (Gorky Look) простились на Майдане Незалежности в Киеве 21
С украинским блогером и писателем, военным парамедиком Святославом Носовым (Gorky Look) простились на Майдане Незалежности в Киеве 22
С украинским блогером и писателем, военным парамедиком Святославом Носовым (Gorky Look) простились на Майдане Незалежности в Киеве 23
С украинским блогером и писателем, военным парамедиком Святославом Носовым (Gorky Look) простились на Майдане Незалежности в Киеве 24
С украинским блогером и писателем, военным парамедиком Святославом Носовым (Gorky Look) простились на Майдане Незалежности в Киеве 25
С украинским блогером и писателем, военным парамедиком Святославом Носовым (Gorky Look) простились на Майдане Незалежности в Киеве 26
С украинским блогером и писателем, военным парамедиком Святославом Носовым (Gorky Look) простились на Майдане Незалежности в Киеве 27
С украинским блогером и писателем, военным парамедиком Святославом Носовым (Gorky Look) простились на Майдане Незалежности в Киеве 28
С украинским блогером и писателем, военным парамедиком Святославом Носовым (Gorky Look) простились на Майдане Незалежности в Киеве 29
С украинским блогером и писателем, военным парамедиком Святославом Носовым (Gorky Look) простились на Майдане Незалежности в Киеве 30
С украинским блогером и писателем, военным парамедиком Святославом Носовым (Gorky Look) простились на Майдане Незалежности в Киеве 31
С украинским блогером и писателем, военным парамедиком Святославом Носовым (Gorky Look) простились на Майдане Незалежности в Киеве 32
С украинским блогером и писателем, военным парамедиком Святославом Носовым (Gorky Look) простились на Майдане Незалежности в Киеве 33
С украинским блогером и писателем, военным парамедиком Святославом Носовым (Gorky Look) простились на Майдане Незалежности в Киеве 34
С украинским блогером и писателем, военным парамедиком Святославом Носовым (Gorky Look) простились на Майдане Незалежности в Киеве 35
С украинским блогером и писателем, военным парамедиком Святославом Носовым (Gorky Look) простились на Майдане Незалежности в Киеве 36
С украинским блогером и писателем, военным парамедиком Святославом Носовым (Gorky Look) простились на Майдане Незалежности в Киеве 37
С украинским блогером и писателем, военным парамедиком Святославом Носовым (Gorky Look) простились на Майдане Незалежности в Киеве 38
С украинским блогером и писателем, военным парамедиком Святославом Носовым (Gorky Look) простились на Майдане Незалежности в Киеве 39
С украинским блогером и писателем, военным парамедиком Святославом Носовым (Gorky Look) простились на Майдане Незалежности в Киеве 40
С украинским блогером и писателем, военным парамедиком Святославом Носовым (Gorky Look) простились на Майдане Незалежности в Киеве 41
С украинским блогером и писателем, военным парамедиком Святославом Носовым (Gorky Look) простились на Майдане Незалежности в Киеве 42
С украинским блогером и писателем, военным парамедиком Святославом Носовым (Gorky Look) простились на Майдане Незалежности в Киеве 43
С украинским блогером и писателем, военным парамедиком Святославом Носовым (Gorky Look) простились на Майдане Незалежности в Киеве 44
С украинским блогером и писателем, военным парамедиком Святославом Носовым (Gorky Look) простились на Майдане Незалежности в Киеве 45
С украинским блогером и писателем, военным парамедиком Святославом Носовым (Gorky Look) простились на Майдане Незалежности в Киеве 46
С украинским блогером и писателем, военным парамедиком Святославом Носовым (Gorky Look) простились на Майдане Незалежности в Киеве 47
С украинским блогером и писателем, военным парамедиком Святославом Носовым (Gorky Look) простились на Майдане Незалежности в Киеве 48
С украинским блогером и писателем, военным парамедиком Святославом Носовым (Gorky Look) простились на Майдане Незалежности в Киеве 49
С украинским блогером и писателем, военным парамедиком Святославом Носовым (Gorky Look) простились на Майдане Незалежности в Киеве 50
С украинским блогером и писателем, военным парамедиком Святославом Носовым (Gorky Look) простились на Майдане Незалежности в Киеве 51
С украинским блогером и писателем, военным парамедиком Святославом Носовым (Gorky Look) простились на Майдане Незалежности в Киеве 52
С украинским блогером и писателем, военным парамедиком Святославом Носовым (Gorky Look) простились на Майдане Незалежности в Киеве 53
С украинским блогером и писателем, военным парамедиком Святославом Носовым (Gorky Look) простились на Майдане Незалежности в Киеве 54
С украинским блогером и писателем, военным парамедиком Святославом Носовым (Gorky Look) простились на Майдане Незалежности в Киеве 55
С украинским блогером и писателем, военным парамедиком Святославом Носовым (Gorky Look) простились на Майдане Незалежности в Киеве 56
С украинским блогером и писателем, военным парамедиком Святославом Носовым (Gorky Look) простились на Майдане Незалежности в Киеве 57
С украинским блогером и писателем, военным парамедиком Святославом Носовым (Gorky Look) простились на Майдане Незалежности в Киеве 58
С украинским блогером и писателем, военным парамедиком Святославом Носовым (Gorky Look) простились на Майдане Незалежности в Киеве 59
С украинским блогером и писателем, военным парамедиком Святославом Носовым (Gorky Look) простились на Майдане Незалежности в Киеве 60
С украинским блогером и писателем, военным парамедиком Святославом Носовым (Gorky Look) простились на Майдане Незалежности в Киеве 61
С украинским блогером и писателем, военным парамедиком Святославом Носовым (Gorky Look) простились на Майдане Незалежности в Киеве 62
С украинским блогером и писателем, военным парамедиком Святославом Носовым (Gorky Look) простились на Майдане Незалежности в Киеве 63
С украинским блогером и писателем, военным парамедиком Святославом Носовым (Gorky Look) простились на Майдане Незалежности в Киеве 64
С украинским блогером и писателем, военным парамедиком Святославом Носовым (Gorky Look) простились на Майдане Незалежности в Киеве 65
С украинским блогером и писателем, военным парамедиком Святославом Носовым (Gorky Look) простились на Майдане Незалежности в Киеве 66
С украинским блогером и писателем, военным парамедиком Святославом Носовым (Gorky Look) простились на Майдане Незалежности в Киеве 67
С украинским блогером и писателем, военным парамедиком Святославом Носовым (Gorky Look) простились на Майдане Незалежности в Киеве 68
С украинским блогером и писателем, военным парамедиком Святославом Носовым (Gorky Look) простились на Майдане Незалежности в Киеве 69
С украинским блогером и писателем, военным парамедиком Святославом Носовым (Gorky Look) простились на Майдане Незалежности в Киеве 70

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

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