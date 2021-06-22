С украинским блогером и писателем, военным парамедиком Святославом Носовым (Gorky Look) простились на Майдане Незалежности в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 22 июня, в Киеве на Майдане Незалежности простились с умершим украинским блогером и писателем, военным парамедиком Святославом Носовым (Волковым), более известным под псевдонимом Горький Лук (Gorky Look).

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Волков был филологом по образованию, преподавал в школе.

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Он стал известным после того, как в 2014 году завел сатирический блог на платформе Живого журнала, где в ироничной форме высмеивал отсталость "русского мира". Всего за несколько месяцев проект вышел в топы блогов, новостей и обзоров, собирая рекордное количество просмотров и комментариев.

В 2015 году вышла книга "Ноука от Горького Лука. Сборник лекций по кацаповедению", написанная на основе постов в ЖЖ. Первый тираж был раскуплен еще до поступления в продажу.













































































































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ