"Свободу комбату": У стен Апелляционного суда проходит акция в поддержку Семенченко. ФОТОрепортаж

Возле Апелляционного суда, где сегодня рассматривают апелляцию на арест экс-нардепа Семена Семенченко, подозреваемого в создании незаконного вооруженного формирования, проходит акция протеста.

Об этом соообщает Цензор.НЕТ.

Сегодня суд рассматривает апелляцию на арест Семенченко.

Напомним, 24 марта агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.

Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находится в СИЗО СБУ.

Более подробно о деле НВФ Семенченко и Шевченко читайте в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова "Задержать Виногродского и Семенченко приказал Ермак, чтобы помочь КГБ РБ сфабриковать дела против белорусских патриотов".

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.