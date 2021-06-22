"Свободу комбату": У стен Апелляционного суда проходит акция в поддержку Семенченко. ФОТОрепортаж
Возле Апелляционного суда, где сегодня рассматривают апелляцию на арест экс-нардепа Семена Семенченко, подозреваемого в создании незаконного вооруженного формирования, проходит акция протеста.
Об этом соообщает Цензор.НЕТ.
Сегодня суд рассматривает апелляцию на арест Семенченко.
Напомним, 24 марта агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.
По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.
Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находится в СИЗО СБУ.
Более подробно о деле НВФ Семенченко и Шевченко читайте в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова "Задержать Виногродского и Семенченко приказал Ермак, чтобы помочь КГБ РБ сфабриковать дела против белорусских патриотов".
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Вдіньте йому назад балаклаву.
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Знайшли крайнього!!
Насіння - є звичайний лузер, невдаха і просто бамажка для витерання жоп типа жопи Бєні.
🤣
Аdieu!
Bye!
🤣
это они сча такие смелые, а в 2014 -м молили Бога , чтоб такие как Семен не допустили фуйла к Киеву, а то кацапы суды поразрушат...чем тогда харчеваться -то...