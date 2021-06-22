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Новости Фото Дело Семенченко и Шевченко
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"Свободу комбату": У стен Апелляционного суда проходит акция в поддержку Семенченко. ФОТОрепортаж

Возле Апелляционного суда, где сегодня рассматривают апелляцию на арест экс-нардепа Семена Семенченко, подозреваемого в создании незаконного вооруженного формирования, проходит акция протеста.

Об этом соообщает Цензор.НЕТ.

Сегодня суд рассматривает апелляцию на арест Семенченко.

Напомним, 24 марта агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.

Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находится в СИЗО СБУ.

Более подробно о деле НВФ Семенченко и Шевченко читайте в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова "Задержать Виногродского и Семенченко приказал Ермак, чтобы помочь КГБ РБ сфабриковать дела против белорусских патриотов".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если свободные люди не смогут найти общий язык, если победит "хата с краю", то всех передушат по одному, - Семенченко

Свободу комбату: У стен Апелляционного суда проходит акция в поддержку Семенченко 01
Свободу комбату: У стен Апелляционного суда проходит акция в поддержку Семенченко 02
Свободу комбату: У стен Апелляционного суда проходит акция в поддержку Семенченко 03
Свободу комбату: У стен Апелляционного суда проходит акция в поддержку Семенченко 04
Свободу комбату: У стен Апелляционного суда проходит акция в поддержку Семенченко 05
Свободу комбату: У стен Апелляционного суда проходит акция в поддержку Семенченко 06
Свободу комбату: У стен Апелляционного суда проходит акция в поддержку Семенченко 07
Свободу комбату: У стен Апелляционного суда проходит акция в поддержку Семенченко 08

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: 

протест (5858) Апелляционный суд (411) Семенченко Семен (380)


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Топ комментарии
+19
гниды толстомясые в мантиях,
это они сча такие смелые, а в 2014 -м молили Бога , чтоб такие как Семен не допустили фуйла к Киеву, а то кацапы суды поразрушат...чем тогда харчеваться -то...
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22.06.2021 15:04
+16
потужно) щось мало патріотів кинулись у бій за комбата Насіння) видно невисокий прайс(
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22.06.2021 14:51
+16
Семенченко волю!
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22.06.2021 14:52
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Та йо-о-о-о-п...

"Свободу комбату": У стен Апелляционного суда проходит акция в поддержку Семенченко - Цензор.НЕТ 4616
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22.06.2021 14:51 Ответить
потужно) щось мало патріотів кинулись у бій за комбата Насіння) видно невисокий прайс(
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22.06.2021 14:51 Ответить
Злі ви всі.
Вдіньте йому назад балаклаву.
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22.06.2021 14:58 Ответить
Ці фото робились, коли всі мітингарі пішли в приміщення "суду".
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22.06.2021 15:01 Ответить
Та да. А где же великие "боевые побратимы" Семена в борьбе с "кровавым барыгой"? Где все Соболевы\Падалки\Зимины, Сааки, Парасюки, Белецкие и прочие борцуны? Что молчат, аки язык в заднице? Деньжат от Бени ждут?
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22.06.2021 15:09 Ответить
Погоджуюсь на всі 100%. Де поплічники по редутам, пікетам Ради. чому ніхто не ганяється за Зеленським?
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22.06.2021 16:53 Ответить
Ну не те, що ти, сидиш на дивані та повітря псуєш... Де ви бздуни тирнетні були коли Семен воював? Яке ти право маєш воняти на нього?
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22.06.2021 15:23 Ответить
Поки тебе тут не було,-не смерділо.
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22.06.2021 16:11 Ответить
ага двум бомжам денег дали и раскраска закомабата аххахах фейкового
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22.06.2021 21:43 Ответить
Семенченко волю!
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22.06.2021 14:52 Ответить
Ти хотів написати "Семенченка в долю."?
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22.06.2021 16:55 Ответить
Свободу самозванцю!
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22.06.2021 14:52 Ответить
За стільки років служінню Бєні не спромігся на зуби заробити ?
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22.06.2021 15:07 Ответить
Зато на 100 грамм хватало.

"Свободу комбату": У стен Апелляционного суда проходит акция в поддержку Семенченко - Цензор.НЕТ 4722
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22.06.2021 15:11 Ответить
VIP СІЗО ж є. Ол інклюзив.

З безплатний посудом та столовими приборами з дизайнерськими дірками )
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22.06.2021 15:17 Ответить
Підтримую!!
Знайшли крайнього!!
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22.06.2021 14:56 Ответить
Шо мала,запала?

Насіння - є звичайний лузер, невдаха і просто бамажка для витерання жоп типа жопи Бєні.
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22.06.2021 15:00 Ответить
Сашко, та узбагойся вже...
🤣
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22.06.2021 15:07 Ответить
я вибачаюсь, вказуйте таки повне ім'я - валадимир ігарьвалерьич узеленского
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22.06.2021 15:10 Ответить
Крещатик...
Аdieu!
Bye!
🤣
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22.06.2021 15:13 Ответить
Яка тупість! Чи легко вам жити ЗЕбанатам без мізків?
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22.06.2021 15:15 Ответить
зеленский скот
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22.06.2021 14:57 Ответить
гниды толстомясые в мантиях,
это они сча такие смелые, а в 2014 -м молили Бога , чтоб такие как Семен не допустили фуйла к Киеву, а то кацапы суды поразрушат...чем тогда харчеваться -то...
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22.06.2021 15:04 Ответить
Ая яй нехорошо удалять комментарии которые говорят правду об агенте Гришине по кличке Семен Семенченко
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22.06.2021 15:59 Ответить
Красномовна підтримка шахрая Грішина.А куди поділась та босота,що в палатках в 2017-му щось там вимагала ? Погляди поміняла ?
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22.06.2021 16:15 Ответить
Дивно, що не видно протестуючих нацжон)
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22.06.2021 16:36 Ответить
Нехай посидить, йому корисно.
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22.06.2021 16:50 Ответить
Ух тля!!!Оце "акція"!Єто мошчно!
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22.06.2021 16:59 Ответить
 
 