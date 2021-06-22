Четверо работников Киевского СИЗО торговали наркотиками на территории учреждения, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры разоблачена преступная деятельность организованной группы из числа работников ГУ "Киевский следственный изолятор", которые занимались доставкой и сбытом наркотических средств на территории учреждения (ч. 3 ст. 307 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Следствием установлено, что преступную деятельность по сбыту наркотических веществ - метадона и каннабиса, организовали и осуществляли четверо работников Киевского СИЗО.

С целью документирования преступной деятельности правоохранители провели ряд оперативных закупок указанных наркотических средств. Фигуранты уголовного производства задержаны "на горячем" во время очередного сбыта наркотических средств на территории учреждения.

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В настоящее время в отношении работников Киевского СИЗО готовятся сообщения о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.