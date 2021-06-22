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Четверо работников Киевского СИЗО торговали наркотиками на территории учреждения, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры разоблачена преступная деятельность организованной группы из числа работников ГУ "Киевский следственный изолятор", которые занимались доставкой и сбытом наркотических средств на территории учреждения (ч. 3 ст. 307 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Следствием установлено, что преступную деятельность по сбыту наркотических веществ - метадона и каннабиса, организовали и осуществляли четверо работников Киевского СИЗО.

С целью документирования преступной деятельности правоохранители провели ряд оперативных закупок указанных наркотических средств. Фигуранты уголовного производства задержаны "на горячем" во время очередного сбыта наркотических средств на территории учреждения.

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Четверо работников Киевского СИЗО торговали наркотиками на территории учреждения, - прокуратура 01
Четверо работников Киевского СИЗО торговали наркотиками на территории учреждения, - прокуратура 02
Четверо работников Киевского СИЗО торговали наркотиками на территории учреждения, - прокуратура 03
Четверо работников Киевского СИЗО торговали наркотиками на территории учреждения, - прокуратура 04

В настоящее время в отношении работников Киевского СИЗО готовятся сообщения о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения. 

Автор: 

Киев (25521) наркотики (2144) прокуратура (5013) СИЗО (1362) борьба с наркотиками (135)


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Топ комментарии
+3
если есть камеры повышеного комфорта, то почему не может быть торговли наркотиками и экскорт марухами?
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22.06.2021 15:17
+3
Всего-то четверо? Да ладно )))
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22.06.2021 15:20
+1
не может быть!
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22.06.2021 15:22
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если есть камеры повышеного комфорта, то почему не может быть торговли наркотиками и экскорт марухами?
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22.06.2021 15:17 Ответить
Всего-то четверо? Да ладно )))
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22.06.2021 15:20 Ответить
Уявляю "тюрьму" за 💵💵::..
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22.06.2021 15:21 Ответить
не может быть!
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22.06.2021 15:22 Ответить
Отправят служить с повышением в офис потерпевшего
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22.06.2021 15:24 Ответить
да ну!? это четверо попались только,а торгуют там все и всем.
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22.06.2021 15:25 Ответить
А то ніхто не знає, що торгувати наркотою та ін. в СІЗО - то уже установлений і відпрацьований до деталей бізнес для співробітників? Країна відосіків і показухи.
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22.06.2021 15:45 Ответить
Ну хоть не на территории школы.
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22.06.2021 16:07 Ответить
Дивина якась...
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22.06.2021 16:23 Ответить
Чотирьох піймали . а торгують майже всі.
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22.06.2021 17:26 Ответить
Чотири. це тільки в одну зміну...
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22.06.2021 21:35 Ответить
 
 