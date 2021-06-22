Новый мост через железную дорогу строят в Прилуках, - "Укравтодор". ФОТО

На автодороге Н-07 Киев - Сумы - Юнаковка, которая является частью обходной дороги города Прилуки на Черниговщине, строят новый мост через железную дорогу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает пресс-служба "Укравтодора".

В октябре прошлого года был полностью разобран старый мост. Сейчас уже установлено пролетное строение нового моста.

Отмечается, что подрядчик готовится к устройству слоя гидроизоляции. Параллельно ведутся работы по укреплению высоких откосов мостового сооружения, устанавливаются габионные подпорные стенки.

В ходе реконструкции в рамках преиздентской программы "Большая стройка" путепровод приведут в соответствие с современными требованиями безопасности дорожного движения и транспортной нагрузки.

В "Укравтодоре" сообщили, что подрядчик сделает соединение моста с подходами, устроит слой гидроизоляции, заасфальтирует проезжую часть, проведет антикоррозийную защиту конструкций моста, укрепит откосы земляного полотна, устроит лестницы, водоотвод, отремонтирует подходы к мосту, установит барьерное ограждение и мостовую ограду, а также обустроит дорожную обстановку.

Всего, в этом году на Черниговщине планируют отремонтировать 182 километра дорог государственного значения, 9 мостов обновить капитально и 5 мостов реконструировать.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко сообщил, что планом президентской программы на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

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