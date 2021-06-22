В Израиле успешно завершены первые испытания системы лазерного перехвата беспилотников. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Министерство обороны Израиля в понедельник, 21 июня, уведомило об успешном завершении первой серии испытаний перехвата беспилотных летательных аппаратов с использованием бортовой лазерной системы, установленной на самолете.
Речь идет о системе класса High-Power Laser Weapon System (HPL-WS), разработанной компанией Elbit Systems по заказу израильского оборонного ведомства. Перехват БПЛА в ходе испытаний осуществлялся на различных дальностях и высотах полета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на newsru.co.il.
Серия испытаний проводилась на испытательном полигоне в центре Израиля под руководством управления исследований и разработок министерства обороны Израиля, в тесном сотрудничестве с командованием военно-воздушных сил Израиля и подразделением ЯНАТ (151-е подразделение ракетных испытаний). Были успешно перехвачены и уничтожены все БПЛА, запущенные во время испытаний.
Отмечается, что речь идет о первом этапе многолетней программы по разработке лазерной системы для защиты от различных угроз дальнего действия (исходя из этого, можно предположить, что целью лазерной системы в ходе испытаний были крупноразмерные БПЛА).
Лазерный метод воздушного перехвата имеет множество преимуществ, включая низкую стоимость перехвата, способность эффективно перехватывать летящие объекты на больших высотах независимо от погодных условий и способность защищать обширные территории. Авиационная высокомощная лазерная система дополнит израильскую многоуровневую систему противоракетной обороны, которая включает в себя системы перехвата ракет "Железный купол", "Праща Давида" и "Хец".
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Вашингтон выделит Иерусалиму 38 млрд долларов в течение 10 лет. Аналогичное соглашение истекает в 2018 году. Однако теперь Израиль обязуется тратить эти средства на американские вооружения.
США и Израиль намерены в среду, 14 сентября, подписать многомиллиардное соглашение о предоставлении американской военной помощи израильской стороне. Детали договора не разглашаются, однако в Госдепартаменте США сообщили, что это крупнейшая по объему программа военной помощи другому государству в истории Соединенных Штатов. В прессе фигурирует сумма в 38 млрд долларов (около 34 млрд евро) в течение десяти лет.
КОНТЕКСТ
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Новый договор вступит в силу с 2019 года и придет на смену предыдущему аналогичному соглашению, объем которого составлял 30 млрд долларов. Фактические выплаты за последние десять лет часто превышали обговоренные 3 млрд долларов в год за счет дополнительных субсидий, выделяемых Конгрессом США, отмечает агентство dpa.
Новый договор не предусматривает возможности получения Израилем дополнительных средств военной помощи от Вашингтона помимо ежегодных 3,8 млрд долларов. Кроме того, новый пакет подразумевает поэтапный отказ от специального соглашения, которое позволяло Израилю тратить часть полученных от США средств на собственную оборонную промышленность, а не на американское вооружение.
Для розробок требо мати інженерно-технічну освіту й хист , а то зараз епоха в Україні лідерів "розмовного жанру" . Вже років так 30 в Україні конкурси на інженерні факультети на порядок низчі , ні ж на юрфак й журфак .
Й що для таких "фахівців" залізнично-оборонного жанру як Лєщенко й Найєм двотавр , який вони ледь зможуть відрізнити від "кінотавру" ...
Шановний , механіка завжди працює повільнійше в рази ніж електронний пристрій .
А Ви не уявили собі , що той "аероплан" це лише тестовий (демо) варіант , а не базовий . Й що нема жодного протипоказання до того , що той же лазарний пристрий можно вмонтувати в такий же дрон , а камери винести на наземний пункт керування .
Й тому в повітрі перевагу має той дрон , який в автоматичному режимі здібен виявляти й знищувати інші дрони .
Я непогано знайомий з "Елбіт" й там дуже неохотно витрачають грошові ресурси на проекти , які б не мали комерційний успіх . "Елбіт" це не "Рафаєль" , це переважно приватна контора й там зайвих людей не має .
Потім йще , йще !
Виявилась система - й вона полягала в різниці поколінь управлінчих панелей .
Знищини теорітично можливо й 6-те покоління винищувачів з берданки . Справа в верогідностях . В того , в кого крайща електроника й досконалійший софтвер , в того верогідність зростає на декілька порядків й поки знищать дрон з лазарем , то той дрон знищить 20...50...100 ворожих дронів .
Я особисто почав стикатися в своєму досвіту розробок з дронами (тільки невійськового напрямку) коли в подавньої більшості не було примитивного модему в хаті й мобіли важили кілограми .
Як й з IP камерами .
P.S. Мій батько шахист й чемпіоном Запоріжжя колись був . Завжди стверджував , що мовляв ніколи жоден супер-комп"ютер не буде здібен переграти навіть КМС по шахам .. бо в людини таке є , й таке . Зараз й я як розробник софтвера написав примітивний код , який завжди переграє першеразрядника , бо вийшло , що усе лежить в т.з. "глибині рекурсії" й можливостей процесора+RAM підтримувати певну "глибину" ...
А таємниця в тому , що "перефінія" у людини на багато порядків слабкіша за можливості компа . Простіше кажучи , жоден чоловік не може робити мільон операцій за секунду . Єдина перевага людини , що він вмить відризнить лінкор від гелікоптера , комп буде тупо (але ультрошвидко) перевіряти усі варіанти (в тому числі й варіанти як batman , eagle, fly) !