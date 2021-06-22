Возле базы отдыха на Одесчине произошел оползень, спасатели проводят поиски возможных пострадавших, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

На берегу моря в Одесской области произошел оползень. Спасатели начали поиски возможных пострадавших на месте происшествия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

22 июня в 14:34 в службу спасения 101 поступило сообщение от дежурного полиции, что на берегу моря возле села Лебедевка произошел оползень, рядом с базой отдыха. По предварительной информации под почвой возможно находятся люди.

Было установлено, что произошел обвал грунта высотой 15 м, на площади около 150 кв.м. К поисковым работам привлечены спасатели, военнослужащие и местные жители. На месте происшествия обнаружены вещи отдыхающих. Информация о возможных пострадавших проверяется.

Всего к поисковым работам привлечены 7 единиц техники 40 человек.

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