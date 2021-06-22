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Выпускники Школы противотанковой артиллерии впервые провели боевые пуски из ПТРК "Джавелин". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На базе 184-го Учебного центра Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного завершились очередные курсы подготовки операторов ПТРК "Джавелин". Впервые операторы, которые учились в Школе противотанковой артиллерии, совершили боевые пуски ракет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

Военнослужащие прошли двухнедельный курс подготовки.

Выпускники Школы противотанковой артиллерии впервые провели боевые пуски из ПТРК Джавелин 01

На начальном этапе будущие операторы ознакомились с назначением, строением, тактико-техническими характеристиками, принципом действия, особенностями применения этого противотанкового ракетного комплекса. Затем осуществили многочисленные контрольные упражнения и выполнили пуски на тренажерах. А венцом подготовки стали демонстрационные тренировочно-боевые пуски из ПТРК "Джавелин".

Выпускники Школы противотанковой артиллерии впервые провели боевые пуски из ПТРК Джавелин 02

В подготовке украинских военнослужащих участвовали американские коллеги из "многонациональной группы по подготовке - Украина". Они и были в роли консультантов во время практических тренировочно-боевых пусков FGM-148 Javelin.

Выпускники Школы противотанковой артиллерии впервые провели боевые пуски из ПТРК Джавелин 03
Выпускники Школы противотанковой артиллерии впервые провели боевые пуски из ПТРК Джавелин 04

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Цель было установлена ​​на расстоянии 1900 метров. При максимальной дальности поражения этого комплекса 2500 метров. Курсанты Школы показали максимальный результат -цель была поражена с первого выстрела.

Выпускники Школы противотанковой артиллерии впервые провели боевые пуски из ПТРК Джавелин 05
Выпускники Школы противотанковой артиллерии впервые провели боевые пуски из ПТРК Джавелин 06

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Выпускники Школы противотанковой артиллерии впервые провели боевые пуски из ПТРК Джавелин 07

На этот раз Школа противотанковой артиллерии выпустила более трех десятков "убийц" вражеских танков. Всего же за время подготовки операторов ПТРК "Джавелин" - около 100 таких узкопрофильных специалистов. Все, кто учился на курсах, получили сертификаты соответствующего образца.

Автор: 

испытания (379) оборона (5205) военные учения (3457) ВСУ (6587)


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Топ комментарии
+20
Ай як файно пішов!
(у бурятів навіть є трохи часу, щоб із лементом "ОХ ВЕДЬ ЕПАТЬ МОЙ ТРЕУГОЛЬНЫЙ ЙУХ!!!" вискочити з панцера, гей тоті таргани)
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22.06.2021 20:39
+20
І не кажіть - хлопці голі-босі були, ялини гнилу картоплю та зітхання і від кацапів відстрілювалися ледве не з цибулі. Бо у солдата кривий стовбур зі збитою комашкою та трьома набоями у крамниці, а хутро бригади ледве не злили в казанах 😭😭😭
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22.06.2021 20:50
+11
нужно совмещать приятное с полезным и тренироваться на танках оккупантов
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22.06.2021 20:43
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Ай як файно пішов!
(у бурятів навіть є трохи часу, щоб із лементом "ОХ ВЕДЬ ЕПАТЬ МОЙ ТРЕУГОЛЬНЫЙ ЙУХ!!!" вискочити з панцера, гей тоті таргани)
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22.06.2021 20:39 Ответить
47 джавелінів це дюже вєлікая сіла. На тисячі мокшанських танків та БТРів. Одна надія, на безпілотник Мисливець що розробляє Артем. Дальність 80 км. 5 кг камулятивного заряду у люк танчика напевно вистачить. Певно і дешевше буде ніж одна ракета до джавеліна.
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22.06.2021 20:48 Ответить
припекает? и знатно
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22.06.2021 20:52 Ответить
Ну, якщо кАмулятивного, то мабуть й так . Навіщо щось царапати типу «я дуже розумний», якщо навіть не знаєш як правильно пишеться це слово. Іксперд 70 лвл адназначна!
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22.06.2021 20:54 Ответить
И не иксперд, и не практик.
Я,вот, академиев не кончал, но с армеймкой юности своей
помню, что кумулятивную гранату для семёрочки РПГ "кумой" звали.
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23.06.2021 00:19 Ответить
На этот раз Школа противотанковой артиллерии выпустила более трех десятков "убийц" вражеских танков.
...
Більше 30 із 47 Джавелінів? І залишилось 15 ракет? о_О
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22.06.2021 20:54 Ответить
https://censor.net/ru/user/437088 - "....47 джавелінів це дюже вєлікая сіла. "

Для особливо "розумних" та "обдарованих": Першу партію з 37 комплексів та більше 200 ракет до них, Україна отримала навесні 2018 року.
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22.06.2021 22:04 Ответить
ещё 22 марта 2018 года
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22.06.2021 20:45 Ответить
І не кажіть - хлопці голі-босі були, ялини гнилу картоплю та зітхання і від кацапів відстрілювалися ледве не з цибулі. Бо у солдата кривий стовбур зі збитою комашкою та трьома набоями у крамниці, а хутро бригади ледве не злили в казанах 😭😭😭
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22.06.2021 20:50 Ответить
навіть підлога макартні не сказав би краще!
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22.06.2021 20:54 Ответить
*поросэ*- твой сожитель в теплотрассах чебоксар ,чмырь рашистский
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22.06.2021 21:01 Ответить
Та понятно, это же при Бубочке наверное мы Джавелины получили, хотя..... нет)))
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22.06.2021 21:28 Ответить
При ЗЕ все Джавелины выстреляют на учениях.
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23.06.2021 06:51 Ответить
нужно совмещать приятное с полезным и тренироваться на танках оккупантов
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22.06.2021 20:43 Ответить
такие учения проводить на линии соприкосновения с врагом... и показывать результат.
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22.06.2021 20:45 Ответить
А нічого, що є певні обмеження?
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22.06.2021 20:47 Ответить
Які?
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22.06.2021 22:07 Ответить
Гарна новина.
Тому лайків та коментів буде обмаль.
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22.06.2021 20:46 Ответить
Чисто для інформації: ізраїльтяни застосовують "Залізний купол", який коштує велетенських шекелів, щоб перехопити арабські ракети, зроблені з лайна та хмизу. І ніхто не каже "это таки сплошной цорес и никакого гешефта".
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22.06.2021 21:03 Ответить
+100500
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22.06.2021 22:40 Ответить
Для сраной кацапни ничего не жалко
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22.06.2021 21:03 Ответить
учебные ракеты намного дешевле боевых, так что прорвемся. В крайнем случае позычим на боевые ракеты из ковидного фонда, но коцабчегам железа попалим знатно
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22.06.2021 21:16 Ответить
А интересно, во сколько вам удмуртам обходится ваше *****?
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22.06.2021 21:52 Ответить
Кацаба, во первых вспомни, что вы подарили ненавистным пиндосам Аляску, а там золота столько, что хватит на весь ваш сраный танкопарк. Во вторых результативность доказана в Ираке, где за неделю дней отправили в металлолом не одну тысячу танков, поставленных пуйлорейхом.
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22.06.2021 22:00 Ответить
ну и где же "боевые пуски"? - где подбитые "аналоговнеты"?
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22.06.2021 21:13 Ответить
ТАК А ЦЕЛЬ ГДЕ ПОРАЖЕННАЯ !?
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22.06.2021 21:20 Ответить
каментом ниже
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23.06.2021 01:02 Ответить
"...Цель было установлена ​​на расстоянии 1900 метров..."

Маю надію, що ціллю був москаль з фанерним танком на голові.
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22.06.2021 21:21 Ответить
Выпускники Школы противотанковой артиллерии впервые провели боевые пуски из ПТРК "Джавелин" - Цензор.НЕТ 8871
вы бурят? как я рад
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22.06.2021 21:26 Ответить
Выпускники Школы противотанковой артиллерии впервые провели боевые пуски из ПТРК "Джавелин" - Цензор.НЕТ 3677Выпускники Школы противотанковой артиллерии впервые провели боевые пуски из ПТРК "Джавелин" - Цензор.НЕТ 5361
А это от кабзона перехадящий пачьотный падарак всем бурятам (и не только) которых наши из джавелинов уделают
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22.06.2021 21:31 Ответить
Почему не изпытывают в реале?
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22.06.2021 21:28 Ответить
главное чтобы они с этими знаниями не подорвали на парашку...как недавно погранец из одессы, руководитель обороны с моря и с гостайной....Надеюсь, операторов проверили на наличие родственников в рф, крыму, беларуси...
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22.06.2021 21:32 Ответить
Между прочим родичи в РФ у адекватного чела усиливают ненависть к РФ, так как оные поливают говном Украину.
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22.06.2021 22:05 Ответить
ДЖАВЕЛИН!
Главная задача экипажа российского танка с появлением Джавелинов у Украины теперь кардинально поменялась,

увидев вспышку нужно мгновенно ретироваться из танка и отбежать как можно дальше, экипажи теперь комплектуют из спринтеров в основном.
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22.06.2021 21:56 Ответить
Выпускники Школы противотанковой артиллерии впервые провели боевые пуски из ПТРК "Джавелин" - Цензор.НЕТ 1774
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22.06.2021 22:44 Ответить
За голосовим сигналом ПОЛУНДРА БЛ*!!! екіпаж має за 5 секунд залишити танк )))
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23.06.2021 01:10 Ответить
Эх... Нам бы такие в 14-том.
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22.06.2021 22:37 Ответить
США глядять так на всяк випадок
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22.06.2021 23:16 Ответить
Смажте кацапа-рашисстов хлопці!
Слава Захистникам України! Ш
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23.06.2021 01:06 Ответить
Стріляємо по горобцях, а по кацапам не можна))) ще не всі ракети на полігонах отстріляли???
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23.06.2021 08:56 Ответить
где-то всплакнуло 3 бурятские жоны))))
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23.06.2021 09:42 Ответить
дед рассказывал когда от немцев прилетало что-то непонятное, один спрашивает другого
"что это?"

"Конская з@лупа"
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23.06.2021 10:22 Ответить
 
 