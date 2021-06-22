Выпускники Школы противотанковой артиллерии впервые провели боевые пуски из ПТРК "Джавелин". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
На базе 184-го Учебного центра Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного завершились очередные курсы подготовки операторов ПТРК "Джавелин". Впервые операторы, которые учились в Школе противотанковой артиллерии, совершили боевые пуски ракет.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.
Военнослужащие прошли двухнедельный курс подготовки.
На начальном этапе будущие операторы ознакомились с назначением, строением, тактико-техническими характеристиками, принципом действия, особенностями применения этого противотанкового ракетного комплекса. Затем осуществили многочисленные контрольные упражнения и выполнили пуски на тренажерах. А венцом подготовки стали демонстрационные тренировочно-боевые пуски из ПТРК "Джавелин".
В подготовке украинских военнослужащих участвовали американские коллеги из "многонациональной группы по подготовке - Украина". Они и были в роли консультантов во время практических тренировочно-боевых пусков FGM-148 Javelin.
Цель было установлена на расстоянии 1900 метров. При максимальной дальности поражения этого комплекса 2500 метров. Курсанты Школы показали максимальный результат -цель была поражена с первого выстрела.
На этот раз Школа противотанковой артиллерии выпустила более трех десятков "убийц" вражеских танков. Всего же за время подготовки операторов ПТРК "Джавелин" - около 100 таких узкопрофильных специалистов. Все, кто учился на курсах, получили сертификаты соответствующего образца.
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(у бурятів навіть є трохи часу, щоб із лементом "ОХ ВЕДЬ ЕПАТЬ МОЙ ТРЕУГОЛЬНЫЙ ЙУХ!!!" вискочити з панцера, гей тоті таргани)
Я,вот, академиев не кончал, но с армеймкой юности своей
помню, что кумулятивную гранату для семёрочки РПГ "кумой" звали.
...
Більше 30 із 47 Джавелінів? І залишилось 15 ракет? о_О
Для особливо "розумних" та "обдарованих": Першу партію з 37 комплексів та більше 200 ракет до них, Україна отримала навесні 2018 року.
Тому лайків та коментів буде обмаль.
Маю надію, що ціллю був москаль з фанерним танком на голові.
вы бурят? как я рад
А это от кабзона перехадящий пачьотный падарак всем бурятам (и не только) которых наши из джавелинов уделают
Главная задача экипажа российского танка с появлением Джавелинов у Украины теперь кардинально поменялась,
увидев вспышку нужно мгновенно ретироваться из танка и отбежать как можно дальше, экипажи теперь комплектуют из спринтеров в основном.
Слава Захистникам України! Ш
"что это?"
"Конская з@лупа"