Выпускники Школы противотанковой артиллерии впервые провели боевые пуски из ПТРК "Джавелин". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На базе 184-го Учебного центра Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного завершились очередные курсы подготовки операторов ПТРК "Джавелин". Впервые операторы, которые учились в Школе противотанковой артиллерии, совершили боевые пуски ракет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

Военнослужащие прошли двухнедельный курс подготовки.

На начальном этапе будущие операторы ознакомились с назначением, строением, тактико-техническими характеристиками, принципом действия, особенностями применения этого противотанкового ракетного комплекса. Затем осуществили многочисленные контрольные упражнения и выполнили пуски на тренажерах. А венцом подготовки стали демонстрационные тренировочно-боевые пуски из ПТРК "Джавелин".

В подготовке украинских военнослужащих участвовали американские коллеги из "многонациональной группы по подготовке - Украина". Они и были в роли консультантов во время практических тренировочно-боевых пусков FGM-148 Javelin.





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Цель было установлена ​​на расстоянии 1900 метров. При максимальной дальности поражения этого комплекса 2500 метров. Курсанты Школы показали максимальный результат -цель была поражена с первого выстрела.





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На этот раз Школа противотанковой артиллерии выпустила более трех десятков "убийц" вражеских танков. Всего же за время подготовки операторов ПТРК "Джавелин" - около 100 таких узкопрофильных специалистов. Все, кто учился на курсах, получили сертификаты соответствующего образца.