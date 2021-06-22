США разворачивают в Польше боевую систему ПРО Aegis Ashore. ФОТО
Соединенные Штаты начали физическое развертывание наземных компонентов современной системы противовоздушной обороны Aegis Ashore на военной базе на севере Польши.
Об этом сообщает Агентство противовоздушной обороны США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Агентство противоракетной обороны (MDA) недавно достигло важных этапов по установлению системы Aegis на объекте в Редзиково, Польша", - говорится в сообщении.
Проектные и строительные работы по установке системы выполняются совместно с подразделениями Инженерного корпуса Армии США (USACE).
Предыдущие работы были начаты еще в феврале этого года, когда система Aegis была снята с хранения и установлена временно в помещении для тестирования. В марте были завершены комплексные функциональные испытания, а в мае инсталлированы на постоянной основе четыре радиолокационные антенные решетки SPY-1D (V) и одна подсветка системы управления огнем (FCS).
Как подчеркнули в MDA, это демонстрирует стремление американской стороны обеспечить баллистическую противоракетную оборону в Европе.
Радиолокатор SPY-1D (V) Aegis Ashore Poland имеет охват на 360 градусов и рассчитан на обеспечение дальней противовоздушной обороны 365 дней в году. Стоимость контракта по установлению наземной системы ПВО в Польше составляет $182 миллиона.
Ожидается, что в 2022 году объект будет полностью принят для обеспечения боевого дежурства.
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Но Украина избрала Януковича...
И полирнула зеленским...
Проблема не в кучмі чи в януковичі, а в тому що за них була більшість виборців.
ПС. Кучмо и я мог на нуль памножить када ано у лоханске скрывалось ат луцика.
А шапкокрад нашаманив собі виграш через цвк і охендовського.
Після чого негайно знищили усю документацію по виборах.
Але ці проекти перетворилися на хій.
А це животворящий варонеж -
а тупорылый барыга-клоун - это временное опьяние "мудрого" нарида от реальных успехов Пороха, им, зебилам, хотелось ещё лучше, "все и одразу", как по телевизору на Г+Г
Так навіть Бог комуняк К. Маркс 22 січня 1867 р. заявляв, дослівно: я питаю вас, що ж змінилося? Зменшилася небезпека з боку Росії? Ні. Тільки те що розумове осліплення панівних класів Європи дійшло до межі. Перш за все, за визнанням її офіційного історика Карамзіна (ординець - Кара - Мурза), незмінною залишається політика Росії. Її методи, її тактика, її прийоми можуть змінюватися, але провідна зірка цієї політики - світове панування, залишається незмінним. Тільки уряд московитів, панівний над масами варварів, може в даний час замишляти подібного роду проекти ..... Отже, для Європи існує тільки одна альтернатива: або очолюване московитами дике азійське варварство обрушиться, як лавина, на її голову, або вона повинна відновити Польщу, захистивши себе таким чином від орди з Азії двадцятьма мільйонами польських героїв, щоб виграти .......
По тексту газети «Glos Wolny», звіреним з текстом, газети «Le Socialisme».
І зараз гостро стоїть це нагальне питання зупинення вже ******** фашистських орд московитів які з 18 століття вже всі як один замаскувалися під нібито росіян, від їх вторгнення в Європу. Але допомагати треба не тільки Польщі але й Україні, захистити таким чином Європу десятками мільйонів героїв українців від страшної кривавої напів- азійської орди москалів кремлівських фашистів )(уйла.-
И нам за это совершенно не стыдно!
Украина при этом даже не просила ни о каких базах