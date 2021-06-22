США разворачивают в Польше боевую систему ПРО Aegis Ashore. ФОТО

Соединенные Штаты начали физическое развертывание наземных компонентов современной системы противовоздушной обороны Aegis Ashore на военной базе на севере Польши.

Об этом сообщает Агентство противовоздушной обороны США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Агентство противоракетной обороны (MDA) недавно достигло важных этапов по установлению системы Aegis на объекте в Редзиково, Польша", - говорится в сообщении.

Проектные и строительные работы по установке системы выполняются совместно с подразделениями Инженерного корпуса Армии США (USACE).

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Предыдущие работы были начаты еще в феврале этого года, когда система Aegis была снята с хранения и установлена ​​временно в помещении для тестирования. В марте были завершены комплексные функциональные испытания, а в мае инсталлированы на постоянной основе четыре радиолокационные антенные решетки SPY-1D (V) и одна подсветка системы управления огнем (FCS).

Как подчеркнули в MDA, это демонстрирует стремление американской стороны обеспечить баллистическую противоракетную оборону в Европе.

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Радиолокатор SPY-1D (V) Aegis Ashore Poland имеет охват на 360 градусов и рассчитан на обеспечение дальней противовоздушной обороны 365 дней в году. Стоимость контракта по установлению наземной системы ПВО в Польше составляет $182 миллиона.

Ожидается, что в 2022 году объект будет полностью принят для обеспечения боевого дежурства.