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США разворачивают в Польше боевую систему ПРО Aegis Ashore. ФОТО

Соединенные Штаты начали физическое развертывание наземных компонентов современной системы противовоздушной обороны Aegis Ashore на военной базе на севере Польши.

Об этом сообщает Агентство противовоздушной обороны США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Агентство противоракетной обороны (MDA) недавно достигло важных этапов по установлению системы Aegis на объекте в Редзиково, Польша", - говорится в сообщении.

Проектные и строительные работы по установке системы выполняются совместно с подразделениями Инженерного корпуса Армии США (USACE).

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США разворачивают в Польше боевую систему ПРО Aegis Ashore 01

Предыдущие работы были начаты еще в феврале этого года, когда система Aegis была снята с хранения и установлена ​​временно в помещении для тестирования. В марте были завершены комплексные функциональные испытания, а в мае инсталлированы на постоянной основе четыре радиолокационные антенные решетки SPY-1D (V) и одна подсветка системы управления огнем (FCS).

Как подчеркнули в MDA, это демонстрирует стремление американской стороны обеспечить баллистическую противоракетную оборону в Европе.

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Радиолокатор SPY-1D (V) Aegis Ashore Poland имеет охват на 360 градусов и рассчитан на обеспечение дальней противовоздушной обороны 365 дней в году. Стоимость контракта по установлению наземной системы ПВО в Польше составляет $182 миллиона.

Ожидается, что в 2022 году объект будет полностью принят для обеспечения боевого дежурства.

США разворачивают в Польше боевую систему ПРО Aegis Ashore 02

Автор: 

оборона (5205) Польша (8410) ПРО (282) США (26652)


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Топ комментарии
+65
не русофобию ли они затевают?
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22.06.2021 21:01
+55
США разворачивают в Польше боевую систему ПРО Aegis Ashore - Цензор.НЕТ 7557
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22.06.2021 21:01
+40
Заздрю полякам, молоці своєчасно позбулися расєї і обрали вірну модель розвитку, Україні треба брати приклад з Польщі а не озиратися на усілякі білорасєї...
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22.06.2021 21:10
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не русофобию ли они затевают?
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22.06.2021 21:01 Ответить
кстати вспомнил, что вроде мем начался с польши, когда они не пропустили коцорылых... так держать! )
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22.06.2021 21:08 Ответить
как раз именно то.
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22.06.2021 21:19 Ответить
Представляю каков был бы "вой лаптей" при установке такой РЛС в наших Карпатах.
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22.06.2021 21:22 Ответить
зачем же Карпаты?, на харьковщине)
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22.06.2021 21:24 Ответить
В Керчи)
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22.06.2021 22:33 Ответить
А в Польше от кого? От НАТО что ли?
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23.06.2021 07:12 Ответить
И не только от от названной вами группировки, она не одна.
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23.06.2021 09:08 Ответить
яка фобія? крім огиди як до стерва, вони нічого не викликають.
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22.06.2021 21:52 Ответить
пропал воронеж
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23.06.2021 08:37 Ответить
похоже, еще какую
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23.06.2021 15:39 Ответить
США разворачивают в Польше боевую систему ПРО Aegis Ashore - Цензор.НЕТ 7557
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22.06.2021 21:01 Ответить
ШедеврААААльно!
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22.06.2021 21:24 Ответить
щас коцапы вылезут, что только они могут концентрировать войска на границе и вонять не ваше дело
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22.06.2021 21:02 Ответить
Да, три полевых лагеря под Воронежем приговорены как достойный ответ. Но как-то и почему-то вату не жалко. А как их можно жалеть, если их матери молчат в тряпочку. И так скрепненько "да и не было у нас никакого сына".
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22.06.2021 21:14 Ответить
Классная новость
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22.06.2021 21:03 Ответить
На их месте должна была быть Украина.
Но Украина избрала Януковича...
И полирнула зеленским...
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22.06.2021 21:04 Ответить
Тоді давайте вже з головного героя цієї історії, Кучми, саме він винний в тому що Україна перетворилась в олігархічно-феодальну позаблокову територію.
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22.06.2021 21:08 Ответить
Всі президенти були обрані чесними виборами.
Проблема не в кучмі чи в януковичі, а в тому що за них була більшість виборців.
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22.06.2021 21:12 Ответить
"Чесні" треба брати в лапки. фальсифікації шаленні були і при кучмо2, і при кр. хозяйственнику.
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22.06.2021 21:26 Ответить
Кучмо2 в 1999 выбрали кстати вполне честно. Выбор был между плохо (кучма) и очень плохо (симоненко комуняка).
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22.06.2021 22:58 Ответить
брехня. Вибір був між кучмою і Чорноволом.
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22.06.2021 23:29 Ответить
Серьезно? А какого числа были выборы в 99-м?
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23.06.2021 01:32 Ответить
Черновол к тому времени погиб в ДТП и в выборах не участвовал.
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23.06.2021 11:46 Ответить
И кто ж его замочил? Не друзья ли кучмы из кгб?
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24.06.2021 16:34 Ответить
За 3 ляма гринов камунаглисту, уполне чесна.
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23.06.2021 11:25 Ответить
Не знаю, сколько лямов получил главный комуняка, но его второе место в первом туре выборов вроде никто не оспаривал.
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23.06.2021 11:51 Ответить
За 3 ляма гринов сдался, а первый раз кучму вбросы на даунбассе помогли против лоха кравчукчи.
ПС. Кучмо и я мог на нуль памножить када ано у лоханске скрывалось ат луцика.
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23.06.2021 11:58 Ответить
Немало народу, которые того Кучму реально ненавидели, проголосовали за него во втором туре. По принципу - хоть чорт лысый, абы не комуняка.
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23.06.2021 12:23 Ответить
Кучмо, с мардовскава клоун, не разу не выбрали: 1 раз вбросили на лохандоне и у даунбасяков, 2 раз дали денех камунаглисту. Это всё шо нада знать про кучмо.
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23.06.2021 11:27 Ответить
ну почему эн только Кучма? Там еще парламент был.
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23.06.2021 15:40 Ответить
Україна в 2010-му вибрала Юльку.
А шапкокрад нашаманив собі виграш через цвк і охендовського.
Після чого негайно знищили усю документацію по виборах.
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23.06.2021 10:20 Ответить
Караван идёт , а собака гавкает . )) Вот и вся встреча Байдена с путиным .
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22.06.2021 21:05 Ответить
Заздрю полякам, молоці своєчасно позбулися расєї і обрали вірну модель розвитку, Україні треба брати приклад з Польщі а не озиратися на усілякі білорасєї...
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22.06.2021 21:10 Ответить
іскандери курять пісю
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22.06.2021 21:10 Ответить
Где-то под Рязанью горько заплакал ржавый Искандер...
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22.06.2021 21:15 Ответить
Сдутый, там нечего ржаветь.
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22.06.2021 21:24 Ответить
Щось подібне було про "пожар мировой пролетарской ливарюции" та "комунизизьму на всей планете". Мао взагалі хотів встановити комунізізьму шляхом термоядерної війни.
Але ці проекти перетворилися на хій.
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22.06.2021 21:27 Ответить
Не ссы в труссы, чебураха,Госдеп решение принял и додавит ресурсную ********* до полного банкротства и краха
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22.06.2021 21:33 Ответить
посмотрим. но очень не хотелось бы
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23.06.2021 15:42 Ответить
шикардос. Радар с АФАР наземного исполнения. Могу себе представить его эффективность, когда нет ограничений на размеры и энергопотребение, в отличие от авиационного
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22.06.2021 21:23 Ответить
Я сам охренел. В детстве изучал фазированные решетки. Проблема была с обработкой информации по скорости сканирования.
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22.06.2021 21:28 Ответить
С нынешним развитием информационных технологий эта проблема вообще не актуальна.
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22.06.2021 23:00 Ответить
и правильно делают! по тому как активизировались черви коцапы, они могут пальнуть ракетой малой или средней дальности, и никто даже чирикнуть не успеет, это вам не большая дальность, где есть время одуматься и запустить самоуничтожение...
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22.06.2021 21:27 Ответить
Куди там вони "пальнуть" .... хіба по Воронежу... криворукі кацапи...
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22.06.2021 23:48 Ответить
Поляки молодці, що тут скажеш
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22.06.2021 21:40 Ответить
Украине больше нужны ПРО и ПВО, чем Польше. США гонят беса! Украину вооружайте, а не Польшу, которой ничего не угрожает.
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22.06.2021 21:50 Ответить
Зачем??? Народ выбрали Зе, теперь правит Ермаки Татаровы Портнова.Росийские агенты под прикрытием куклы клоуна.
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22.06.2021 23:41 Ответить
Ну вот во что на обошлось правление гитариста с большого заводу в 90гг. Когда президент Польши неоднократно приезжал с визитом и не раз предлагал совместно проводить реформы в странах и вместе вступить в ЕС и НАТО. Что в реале врядли бы вместе, но следом потом запросто почти. Тем более у братов весёлый ещё правил и война шла вторая внутри страны---не до нас было там. Успели бы вырваться. Теперь там ракеты, а у нас клоун.
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22.06.2021 22:00 Ответить
а ведь вместо них могли быть солдаты НАТО
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22.06.2021 22:13 Ответить
у нас на такие-же деньги сотню-две км.дороги на зеленой большой стройке на откатах делают...
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22.06.2021 22:45 Ответить
Aegis - самая совершенная система ПВО (ПРО) на этой планете.
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22.06.2021 23:05 Ответить
такая штука нужна где-нибудь под Сумами, Черниговом, Харьковом. самое то было бы.
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22.06.2021 23:08 Ответить
У нас такое в Чернобыле гниет.
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23.06.2021 11:31 Ответить
Во дядя Сем витворяє, а раха глибше в сраку зі своїми дарьялами і варонєжами провалюється. В янкі такі рлс на складах стоять і збираються за 6 місяців, а в рукожопих дарьял це майже обласний центр з довгобудом - "При проектировании станции были заложены строгие строительные нормативы: например, верх приёмного сооружения высотой 100 м при ветре 50 м/с не должен отклоняться более чем на 10 см. Мощность водо- и энергоснабжения эквивалентна городу с населением 100 тысяч человекhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-pervov-2 [2] . Передающая и приёмная позиция разнесены на 900 м."
США розгортають у Польщі бойову систему ПРО Aegis Ashore - Цензор.НЕТ 9000
США розгортають у Польщі бойову систему ПРО Aegis Ashore - Цензор.НЕТ 5257

А це животворящий варонеж -
США розгортають у Польщі бойову систему ПРО Aegis Ashore - Цензор.НЕТ 3621
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22.06.2021 23:08 Ответить
в Полтаве, например, было бы лучше..
а тупорылый барыга-клоун - это временное опьяние "мудрого" нарида от реальных успехов Пороха, им, зебилам, хотелось ещё лучше, "все и одразу", как по телевизору на Г+Г
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22.06.2021 23:20 Ответить
О ЦЕ ТОБІ БАЙДЕН
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22.06.2021 23:28 Ответить
Такие станции должны стоять на Востоке Украины. И несколько военных баз США-это будет лучше любого НАТО(где любая страна по указке Рашки,например Венгрия-может заблокировать любое решение)
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23.06.2021 00:05 Ответить
Да чтоб при реальном движе..сразу их прое..ть? такое должно стоять в центре Украины и на западе.
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23.06.2021 01:08 Ответить
Мы тоже под этим зонтиком.
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23.06.2021 00:15 Ответить

Так навіть Бог комуняк К. Маркс 22 січня 1867 р. заявляв, дослівно: я питаю вас, що ж змінилося? Зменшилася небезпека з боку Росії? Ні. Тільки те що розумове осліплення панівних класів Європи дійшло до межі. Перш за все, за визнанням її офіційного історика Карамзіна (ординець - Кара - Мурза), незмінною залишається політика Росії. Її методи, її тактика, її прийоми можуть змінюватися, але провідна зірка цієї політики - світове панування, залишається незмінним. Тільки уряд московитів, панівний над масами варварів, може в даний час замишляти подібного роду проекти ..... Отже, для Європи існує тільки одна альтернатива: або очолюване московитами дике азійське варварство обрушиться, як лавина, на її голову, або вона повинна відновити Польщу, захистивши себе таким чином від орди з Азії двадцятьма мільйонами польських героїв, щоб виграти .......
По тексту газети «Glos Wolny», звіреним з текстом, газети «Le Socialisme».
І зараз гостро стоїть це нагальне питання зупинення вже ******** фашистських орд московитів які з 18 століття вже всі як один замаскувалися під нібито росіян, від їх вторгнення в Європу. Але допомагати треба не тільки Польщі але й Україні, захистити таким чином Європу десятками мільйонів героїв українців від страшної кривавої напів- азійської орди москалів кремлівських фашистів )(уйла.-
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23.06.2021 06:36 Ответить
Шановне товариство! Про що ми зараз говоримо? На мій погляд та глибоке переконання для того, щоб в Україні був такий комплекс треба по-перше і головне, щоб на троні в Києві на Банковій не було такого ідіота, якому "какая разница", "я не лох" та все тягне його заглянути в очі(ніби то) *уйлу - кремлівському педофілу. Треба, щоб президентом України був УКРАЇНЕЦЬ, заточений на управління державою та на захист її інтересів та інтересів Українців, а не маланець-новорос.
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23.06.2021 06:43 Ответить
Да, это русофобия!
И нам за это совершенно не стыдно!
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23.06.2021 06:52 Ответить
Мне так точно
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23.06.2021 07:41 Ответить
В Польше развернуто практически всё, что поляки заказали Трампу.
Украина при этом даже не просила ни о каких базах
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23.06.2021 16:04 Ответить
 
 