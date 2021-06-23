РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11269 посетителей онлайн
Новости Фото
7 746 112

Выставка о помощи союзников во Второй мировой открылась в Киеве. ФОТОрепортаж

Ко Дню скорби и почтения памяти жертв войны на Контрактовой площади в Киеве открыли фотодокументальную выставку "Lend-lease - оружие победы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Выставка опровергает тезис советской и современной российской пропаганды о том, что "ленд-лиз" не играл существенной роли в победе Красной армии на Восточном фронте Второй мировой войны.

Смотрите: Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне: Благодарим за жизнь и возможность строить новую Украину. ФОТО

Выставка о помощи союзников во Второй мировой открылась в Киеве 01Выставка о помощи союзников во Второй мировой открылась в Киеве 02

"Все мы знаем о том, что 22 июня начали бомбить Киев. Но только со временем мы узнали, что на самом деле война на территории Украины пришла в 1939 году, и только потом, после отступления советских войск, мы узнали, что Крещатик был взорван именно советскими войсками. Эта выставка - напоминание о том, что память тех миллионов жертв, которые, к сожалению, понесла и Украина во время Второй мировой войны, должна быть почтена, в том числе и таким образом, потому что мы должны знать тех героев, которые на самом деле нам помогали. Это напоминание о том, что не только благодаря самоотверженным жертвам советских людей, а всех людей, которые участвовали в этой войне, победа была одержана. Но и благодаря поддержке наших партнеров, в первую очередь США и Великобритании", - сказал на презентации министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Также читайте: Готовность защищать родину - черта всех поколений украинцев. Как и наши прадеды, мы взяли оружие и начали борьбу за независимость государства, - Хомчак

Выставка о помощи союзников во Второй мировой открылась в Киеве 03

Он отметил, что также в выставке проведена аналогия с современной помощью западных партнеров нашего государства Вооруженным силам Украины в противостоянии российской агрессии.

"Цель выставки - не только показать сухие цифры, объемы поставок в Советский Союз. Прежде всего мы хотим выразить огромную благодарность странам, которые первыми пришли на помощь Украине в нашей борьбе с нацизмом 80 лет назад и так же помогают Украине в настоящее время в борьбе с российским агрессором", - отметила инициатор выставки, председатель ОО "Корпус справедливости" Валентина Охлопкова.

Выставка "Lend-lease - оружие победы. Что замалчивала советская пропаганда" будет действовать до октября 2021 года.

Выставка о помощи союзников во Второй мировой открылась в Киеве 04Выставка о помощи союзников во Второй мировой открылась в Киеве 05

Автор: 

Вторая мировая война (418) выставка (449) история (2017) Ткаченко Александр (429)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+12
Это потому что американцы не мутили вместе с Гитлером совместные оккупации чужих стран.Карма настигла СССР
показать весь комментарий
23.06.2021 02:38
+8
Именно что на коленях как на картине Айвазовского,но вначале русне нужно слезть с бутылок
показать весь комментарий
23.06.2021 02:18
+6
Московит, ты получеловек ? Так почему не понимаешь , что они жизни тоже отдали и этими консервами и алюминием ещё и много этих жизней спасли
показать весь комментарий
23.06.2021 02:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Танки Тигр и Пантера появились только в 1943 году,когда Гитлер перевел экономику Германии на военные рельсы...
показать весь комментарий
23.06.2021 07:12 Ответить
паБЕДУ ССср в войне с братом Риббентропом Путлер засекретил до 2040 года,а сотрудничество НКВД и ГЕСТАПО до 2045 года...пабедители блин..
показать весь комментарий
23.06.2021 07:37 Ответить
Скажу больше, полковник МГБ псевдо Петров, на самом деле, якобы рассиреляный на Соловках неоклассик, был ьургомистром Житомира, а также сдал гестапо Телигу и Ольжича.
Нынче похоронен на военном кладбище в Киеве рядом с некой Зеровой.
показать весь комментарий
23.06.2021 09:34 Ответить
Выставка о помощи союзников во Второй мировой открылась в Киеве - Цензор.НЕТ 3500
показать весь комментарий
23.06.2021 07:40 Ответить
На карте разгром Западного фронта генерала армии Павлова в Белоруссии за неделю
показать весь комментарий
23.06.2021 07:41 Ответить
Згадав мінісеріал Ніколая Курносова, відомого відеоблогера, викладений на Ютубі. Пропоную подивитись і самим зробити висновки, чи міг тоталітарно-комуняцький СССР самостійно, без допомоги західних союзників, перемогти тоталітарно-нацистський ІІІ Райх, чи не міг.

Частина 1. "Літаки"
https://www.youtube.com/watch?v=aXso3wx3pHE&fbclid=IwAR0S4EVUGrSYSP_m0JfctcohiJ_YmZvqe_tfmA0FREEu3E4iCHXU1ftUEnw https://www.youtube.com/watch?v=aXso3wx3pHE
Частина 2. "Автомобілі"
https://www.youtube.com/watch?v=GIOOvfGYEI8&fbclid=IwAR0PzK5JReMKKQFB2LZ1801QnbhzDMS75C_kxNESSp5XRCKbPK67hUJG0NU https://www.youtube.com/watch?v=GIOOvfGYEI8
Частина 3. "Танки"
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DCRB4OgYGTjo%26fbclid%3DIwAR21XGJrQFav76pObJVKjnHR0Vdh8MtxRHfPTRfzpy3E6HlZjnU2TiI9HHo&h=AT0_hstGY7vtnsT1jtZColAvaCIGgtJo-7Ys9iXLsDd6n4ZZk3US-CD5XVYX2BwVFKWdyAC_j5iTE22oLCvg6Fh4RZABobMQknS4AdoKKxPgvlt7Zw05gjpHqMdrCdV92mY&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0AfG5Lw7tDHtyoxZYgYPPzPySw3NIwVvPSl8rTNsAWmczQKJCS5UbosvIOx_m2l-N5tvnA8pvGImOYrRyKWYafJRXsxo9TEpbSdiMHaXJqjkWvnUqgckXIVNoZcT1CQzbbCMo7J6rXVbKwEms7xr6zmQ https://www.youtube.com/watch?v=CRB4OgYGTjo
Частина 4. "Кораблі"
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dc2lIwRiPc9k%26fbclid%3DIwAR0wA4yVsU8haKsqKL0HBUSglFNTc3DGlu3g0WiejVdfS1Sc2I-zbutH0rE&h=AT0DdoLAUEOicTfYx5FS5Nkstz07OPlXwz0C2-4TIrZjGPW7RKXDq_KlV79vCQHWJXsoGHxd-IMoCwLwOYNxBxhEWfHEBg2zjTwlXouxrmIBiGbzyaapqskNtoacz9BYbg8&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0AfG5Lw7tDHtyoxZYgYPPzPySw3NIwVvPSl8rTNsAWmczQKJCS5UbosvIOx_m2l-N5tvnA8pvGImOYrRyKWYafJRXsxo9TEpbSdiMHaXJqjkWvnUqgckXIVNoZcT1CQzbbCMo7J6rXVbKwEms7xr6zmQ https://www.youtube.com/watch?v=c2lIwRiPc9k
Частина 5. "Продукти та ліки"
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DFPHmWyBrRJ4%26fbclid%3DIwAR2SxlnZVQsh0yTg-xKxsXLDLu57V02sWm0Vq3SuCfIEBMSqFNkFlKr9SRM&h=AT3RM6W-y8CIaG5rG7i2ThC7VElQge_zOfTI7Z1p_Ir2Ws_595f_5Y-ID1wKUIasdgupPDUod0l4ZaQTmk11CwrixxMgRgbdvljY0Wit7lWTVidhXB3JqePm8nPg7JqiJ88&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0AfG5Lw7tDHtyoxZYgYPPzPySw3NIwVvPSl8rTNsAWmczQKJCS5UbosvIOx_m2l-N5tvnA8pvGImOYrRyKWYafJRXsxo9TEpbSdiMHaXJqjkWvnUqgckXIVNoZcT1CQzbbCMo7J6rXVbKwEms7xr6zmQ https://www.youtube.com/watch?v=FPHmWyBrRJ4 В своїх мемуарах навіть "браконьєр русского народа Жуков" (с) писав, взявши тільки один факт, що без поставок з США вибухових речовин і сировни для їх виготовлення, війну СССР виграти не міг. Ватним кацапам треба лише уважно читати написане їхніми ідолами.
показать весь комментарий
23.06.2021 08:35 Ответить
Вот за эти ссылки тебе огромное спасибо!!! От меня и, думаю, не только от меня, но и от всех адекватных и критично мыслящих украинцев на Цензоре.

Виставка про допомогу союзників у Другій світовій відкрилася в Києві - Цензор.НЕТ 3101
показать весь комментарий
23.06.2021 09:31 Ответить
Ця виставка підпалила ватні дупи,бо вдарила по "мокшанским скрепам".
Треба більше робити таких заходів ,щоб люди знали правду по ту війну і тим більш ,хто насправді почав ту бойню.
показать весь комментарий
23.06.2021 09:26 Ответить
Чудова експозиція, такі експозиції потрібно робити у всіх обласних і районних центрах, щоб темний народ розумів, без Ленд-Лізу перемогда гітлеровську Німеччину було неможливо... без поставок Ленд-Лізу совок би впав максимум до літа 42 року... але ще й негативна сторона Ленд-Лізу... совок би впав... Америка й Британія все рівно би знищили Гітлера і ми могли б бути вільними й незалежними ще з 40-х років... Америка не присвоїла собі ні метра зі звільнених нею територій.
показать весь комментарий
23.06.2021 09:54 Ответить
На той же Курской дуге были целые части,
укомплектованные американскими танками. Да и производство советских без
ленд-лиза было если не невозможным, то было бы меньше в разы.Простые примеры:в
отличии от немецких танков советские имели штампованную башню, что сильно
удешевляло производство танка. Штамповались башни на американских прессах. У
немцев их просто не было таких. Броня танков - это или штатовская бронесталь
или бронесталь советская со штатовскими легирующими присадками. Двигатели
советских танков и самолетов - это дюраль. А единственный на тот момент
советский завод по производству алюминия - остался на Украине. Поэтому больше
половины всего использованного в войну Союзом алюминия - получено по ленд-лизу.
Советкий автомат ППШ был выбран в производство только потому, что мог
использовать штатовский порох. Ни по каким иным причинам, вся беспроводная
связь - это штатовские рации, медь, для связи проводной - тоже на половину из
США, 2/3 "Катюш" - это штатовские Студебеккеры. На настоящий момент
нетни одного памятника, ни одного экземпляра "Катюши" на советском
шасси. Абсолютное большинство вагонов и локомотивов, автотраспорта, практически
вся мясная пища для армии - все это и многое другое - это все ленд-лиз
показать весь комментарий
23.06.2021 10:33 Ответить
Бог войны - самолеты... без американских и английских самолетов и горючего для них, полнейшее господство в воздухе было бы за немцами, Покрышкин достигал результатов на американском самолете, против совковых фанерных планеров немцы тренировали свое мастерсво, сбивая их как вробьев - сотнями на одного немецкого асса... совок выстоял только из за америкаско-британской помощи. зато вместо благодарности Ленд-Лизу - забвение или полное хаянье...
показать весь комментарий
23.06.2021 12:15 Ответить
Особо упоротым долбо_бам рекомендуйте к прочтению замечательную статью Святослава Носова (светлой памяти...), творившего под псевдонимом Gorky Look:
https://gorky-look.livejournal.com/114772.html

Некоторые вещи написаны с крепким словцом, но это только усиливает эффект
показать весь комментарий
23.06.2021 15:22 Ответить
Страница 2 из 2
 
 