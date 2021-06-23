Выставка о помощи союзников во Второй мировой открылась в Киеве. ФОТОрепортаж
Ко Дню скорби и почтения памяти жертв войны на Контрактовой площади в Киеве открыли фотодокументальную выставку "Lend-lease - оружие победы.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".
Выставка опровергает тезис советской и современной российской пропаганды о том, что "ленд-лиз" не играл существенной роли в победе Красной армии на Восточном фронте Второй мировой войны.
"Все мы знаем о том, что 22 июня начали бомбить Киев. Но только со временем мы узнали, что на самом деле война на территории Украины пришла в 1939 году, и только потом, после отступления советских войск, мы узнали, что Крещатик был взорван именно советскими войсками. Эта выставка - напоминание о том, что память тех миллионов жертв, которые, к сожалению, понесла и Украина во время Второй мировой войны, должна быть почтена, в том числе и таким образом, потому что мы должны знать тех героев, которые на самом деле нам помогали. Это напоминание о том, что не только благодаря самоотверженным жертвам советских людей, а всех людей, которые участвовали в этой войне, победа была одержана. Но и благодаря поддержке наших партнеров, в первую очередь США и Великобритании", - сказал на презентации министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
Он отметил, что также в выставке проведена аналогия с современной помощью западных партнеров нашего государства Вооруженным силам Украины в противостоянии российской агрессии.
"Цель выставки - не только показать сухие цифры, объемы поставок в Советский Союз. Прежде всего мы хотим выразить огромную благодарность странам, которые первыми пришли на помощь Украине в нашей борьбе с нацизмом 80 лет назад и так же помогают Украине в настоящее время в борьбе с российским агрессором", - отметила инициатор выставки, председатель ОО "Корпус справедливости" Валентина Охлопкова.
Выставка "Lend-lease - оружие победы. Что замалчивала советская пропаганда" будет действовать до октября 2021 года.
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Нынче похоронен на военном кладбище в Киеве рядом с некой Зеровой.
Частина 1. "Літаки"
https://www.youtube.com/watch?v=aXso3wx3pHE&fbclid=IwAR0S4EVUGrSYSP_m0JfctcohiJ_YmZvqe_tfmA0FREEu3E4iCHXU1ftUEnw https://www.youtube.com/watch?v=aXso3wx3pHE
Частина 2. "Автомобілі"
https://www.youtube.com/watch?v=GIOOvfGYEI8&fbclid=IwAR0PzK5JReMKKQFB2LZ1801QnbhzDMS75C_kxNESSp5XRCKbPK67hUJG0NU https://www.youtube.com/watch?v=GIOOvfGYEI8
Частина 3. "Танки"
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DCRB4OgYGTjo%26fbclid%3DIwAR21XGJrQFav76pObJVKjnHR0Vdh8MtxRHfPTRfzpy3E6HlZjnU2TiI9HHo&h=AT0_hstGY7vtnsT1jtZColAvaCIGgtJo-7Ys9iXLsDd6n4ZZk3US-CD5XVYX2BwVFKWdyAC_j5iTE22oLCvg6Fh4RZABobMQknS4AdoKKxPgvlt7Zw05gjpHqMdrCdV92mY&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0AfG5Lw7tDHtyoxZYgYPPzPySw3NIwVvPSl8rTNsAWmczQKJCS5UbosvIOx_m2l-N5tvnA8pvGImOYrRyKWYafJRXsxo9TEpbSdiMHaXJqjkWvnUqgckXIVNoZcT1CQzbbCMo7J6rXVbKwEms7xr6zmQ https://www.youtube.com/watch?v=CRB4OgYGTjo
Частина 4. "Кораблі"
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dc2lIwRiPc9k%26fbclid%3DIwAR0wA4yVsU8haKsqKL0HBUSglFNTc3DGlu3g0WiejVdfS1Sc2I-zbutH0rE&h=AT0DdoLAUEOicTfYx5FS5Nkstz07OPlXwz0C2-4TIrZjGPW7RKXDq_KlV79vCQHWJXsoGHxd-IMoCwLwOYNxBxhEWfHEBg2zjTwlXouxrmIBiGbzyaapqskNtoacz9BYbg8&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0AfG5Lw7tDHtyoxZYgYPPzPySw3NIwVvPSl8rTNsAWmczQKJCS5UbosvIOx_m2l-N5tvnA8pvGImOYrRyKWYafJRXsxo9TEpbSdiMHaXJqjkWvnUqgckXIVNoZcT1CQzbbCMo7J6rXVbKwEms7xr6zmQ https://www.youtube.com/watch?v=c2lIwRiPc9k
Частина 5. "Продукти та ліки"
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DFPHmWyBrRJ4%26fbclid%3DIwAR2SxlnZVQsh0yTg-xKxsXLDLu57V02sWm0Vq3SuCfIEBMSqFNkFlKr9SRM&h=AT3RM6W-y8CIaG5rG7i2ThC7VElQge_zOfTI7Z1p_Ir2Ws_595f_5Y-ID1wKUIasdgupPDUod0l4ZaQTmk11CwrixxMgRgbdvljY0Wit7lWTVidhXB3JqePm8nPg7JqiJ88&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0AfG5Lw7tDHtyoxZYgYPPzPySw3NIwVvPSl8rTNsAWmczQKJCS5UbosvIOx_m2l-N5tvnA8pvGImOYrRyKWYafJRXsxo9TEpbSdiMHaXJqjkWvnUqgckXIVNoZcT1CQzbbCMo7J6rXVbKwEms7xr6zmQ https://www.youtube.com/watch?v=FPHmWyBrRJ4 В своїх мемуарах навіть "браконьєр русского народа Жуков" (с) писав, взявши тільки один факт, що без поставок з США вибухових речовин і сировни для їх виготовлення, війну СССР виграти не міг. Ватним кацапам треба лише уважно читати написане їхніми ідолами.
Треба більше робити таких заходів ,щоб люди знали правду по ту війну і тим більш ,хто насправді почав ту бойню.
укомплектованные американскими танками. Да и производство советских без
ленд-лиза было если не невозможным, то было бы меньше в разы.Простые примеры:в
отличии от немецких танков советские имели штампованную башню, что сильно
удешевляло производство танка. Штамповались башни на американских прессах. У
немцев их просто не было таких. Броня танков - это или штатовская бронесталь
или бронесталь советская со штатовскими легирующими присадками. Двигатели
советских танков и самолетов - это дюраль. А единственный на тот момент
советский завод по производству алюминия - остался на Украине. Поэтому больше
половины всего использованного в войну Союзом алюминия - получено по ленд-лизу.
Советкий автомат ППШ был выбран в производство только потому, что мог
использовать штатовский порох. Ни по каким иным причинам, вся беспроводная
связь - это штатовские рации, медь, для связи проводной - тоже на половину из
США, 2/3 "Катюш" - это штатовские Студебеккеры. На настоящий момент
нетни одного памятника, ни одного экземпляра "Катюши" на советском
шасси. Абсолютное большинство вагонов и локомотивов, автотраспорта, практически
вся мясная пища для армии - все это и многое другое - это все ленд-лиз
https://gorky-look.livejournal.com/114772.html
Некоторые вещи написаны с крепким словцом, но это только усиливает эффект