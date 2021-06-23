Выставка о помощи союзников во Второй мировой открылась в Киеве. ФОТОрепортаж

Ко Дню скорби и почтения памяти жертв войны на Контрактовой площади в Киеве открыли фотодокументальную выставку "Lend-lease - оружие победы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Выставка опровергает тезис советской и современной российской пропаганды о том, что "ленд-лиз" не играл существенной роли в победе Красной армии на Восточном фронте Второй мировой войны.

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"Все мы знаем о том, что 22 июня начали бомбить Киев. Но только со временем мы узнали, что на самом деле война на территории Украины пришла в 1939 году, и только потом, после отступления советских войск, мы узнали, что Крещатик был взорван именно советскими войсками. Эта выставка - напоминание о том, что память тех миллионов жертв, которые, к сожалению, понесла и Украина во время Второй мировой войны, должна быть почтена, в том числе и таким образом, потому что мы должны знать тех героев, которые на самом деле нам помогали. Это напоминание о том, что не только благодаря самоотверженным жертвам советских людей, а всех людей, которые участвовали в этой войне, победа была одержана. Но и благодаря поддержке наших партнеров, в первую очередь США и Великобритании", - сказал на презентации министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

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Он отметил, что также в выставке проведена аналогия с современной помощью западных партнеров нашего государства Вооруженным силам Украины в противостоянии российской агрессии.

"Цель выставки - не только показать сухие цифры, объемы поставок в Советский Союз. Прежде всего мы хотим выразить огромную благодарность странам, которые первыми пришли на помощь Украине в нашей борьбе с нацизмом 80 лет назад и так же помогают Украине в настоящее время в борьбе с российским агрессором", - отметила инициатор выставки, председатель ОО "Корпус справедливости" Валентина Охлопкова.

Выставка "Lend-lease - оружие победы. Что замалчивала советская пропаганда" будет действовать до октября 2021 года.