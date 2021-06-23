Волонтер Гай о сборах резервистов 95-й ОДШБр: Я поражен. Идеальные условия. Новые палатки, современные душевые, спортзал, площадки для тренировки, прекрасная столовая. ФОТОрепортаж

Начинаются сборы резервистов 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Силах Украины.

Об этом написал на своей странице в соцсети Фейсбук волонтер, председатель Благотворительного фонда "Мир и КО" Мирослав Гай, информирует Цензор.НЕТ.

"Я приехал на день раньше, чтобы поздороваться с руководством и, как заместитель Председателя Совета Резервистов ВСУ, ознакомиться с условиями проживания в месте прохождения сборов. Сказать, что я поражен - ничего не сказать. Это просто "Вест Поинт". Собрание проходит на полигоне. Я даже не знаю с чего начать. Идеальные условия. Новые палатки, ровные бетонные плиты для передвижения лагерем, пожарные места, американские рукомойники, современные душевые, отдельные цивилизованные туалеты, дополнительные биотуалеты, спортзал, площадки для тренировки, прекрасная столовая, везде есть дополнительные мусорные баки, урны, места для курения, везде есть питание и освещение", - рассказал он.

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"Идеальная чистота. Ни одного пьяного военного. Очень много молодых ребят. Все в здоровой военной атмосфере. Я такого не видел нигде. Со мной пару друзей из других, "элитных" подразделений, так они деморализованы))))) В шутку предлагаю им подумать о подписании контракта с 95ткою. Это просто образцово. Это полный разрыв шаблонов. Я не знаю, как будет дальше, но это невероятно. Резервисты 95ки, Вас ждет бригада!!!" - добавил Гай.



















