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Волонтер Гай о сборах резервистов 95-й ОДШБр: Я поражен. Идеальные условия. Новые палатки, современные душевые, спортзал, площадки для тренировки, прекрасная столовая. ФОТОрепортаж

Начинаются сборы резервистов 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Силах Украины.

Об этом написал на своей странице в соцсети Фейсбук волонтер, председатель Благотворительного фонда "Мир и КО" Мирослав Гай, информирует Цензор.НЕТ.

"Я приехал на день раньше, чтобы поздороваться с руководством и, как заместитель Председателя Совета Резервистов ВСУ, ознакомиться с условиями проживания в месте прохождения сборов. Сказать, что я поражен - ничего не сказать. Это просто "Вест Поинт". Собрание проходит на полигоне. Я даже не знаю с чего начать. Идеальные условия. Новые палатки, ровные бетонные плиты для передвижения лагерем, пожарные места, американские рукомойники, современные душевые, отдельные цивилизованные туалеты, дополнительные биотуалеты, спортзал, площадки для тренировки, прекрасная столовая, везде есть дополнительные мусорные баки, урны, места для курения, везде есть питание и освещение", - рассказал он.

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"Идеальная чистота. Ни одного пьяного военного. Очень много молодых ребят. Все в здоровой военной атмосфере. Я такого не видел нигде. Со мной пару друзей из других, "элитных" подразделений, так они деморализованы))))) В шутку предлагаю им подумать о подписании контракта с 95ткою. Это просто образцово. Это полный разрыв шаблонов. Я не знаю, как будет дальше, но это невероятно. Резервисты 95ки, Вас ждет бригада!!!" - добавил Гай.

Волонтер Гай о сборах резервистов 95-й ОДШБр: Я поражен. Идеальные условия. Новые палатки, современные душевые, спортзал, площадки для тренировки, прекрасная столовая 01
Волонтер Гай о сборах резервистов 95-й ОДШБр: Я поражен. Идеальные условия. Новые палатки, современные душевые, спортзал, площадки для тренировки, прекрасная столовая 02
Волонтер Гай о сборах резервистов 95-й ОДШБр: Я поражен. Идеальные условия. Новые палатки, современные душевые, спортзал, площадки для тренировки, прекрасная столовая 03
Волонтер Гай о сборах резервистов 95-й ОДШБр: Я поражен. Идеальные условия. Новые палатки, современные душевые, спортзал, площадки для тренировки, прекрасная столовая 04
Волонтер Гай о сборах резервистов 95-й ОДШБр: Я поражен. Идеальные условия. Новые палатки, современные душевые, спортзал, площадки для тренировки, прекрасная столовая 05
Волонтер Гай о сборах резервистов 95-й ОДШБр: Я поражен. Идеальные условия. Новые палатки, современные душевые, спортзал, площадки для тренировки, прекрасная столовая 06
Волонтер Гай о сборах резервистов 95-й ОДШБр: Я поражен. Идеальные условия. Новые палатки, современные душевые, спортзал, площадки для тренировки, прекрасная столовая 07
Волонтер Гай о сборах резервистов 95-й ОДШБр: Я поражен. Идеальные условия. Новые палатки, современные душевые, спортзал, площадки для тренировки, прекрасная столовая 08
Волонтер Гай о сборах резервистов 95-й ОДШБр: Я поражен. Идеальные условия. Новые палатки, современные душевые, спортзал, площадки для тренировки, прекрасная столовая 09
Волонтер Гай о сборах резервистов 95-й ОДШБр: Я поражен. Идеальные условия. Новые палатки, современные душевые, спортзал, площадки для тренировки, прекрасная столовая 10

Автор: 

военные учения (3457) 95 отдельная десантно-штурмовая бригада (125) резервисты (61)


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Топ комментарии
+54
Не всі набутки Порошенка ще прохіхікали.
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23.06.2021 08:11
+32
Ну не можуть ЗЄбанарії одразу до всього дотягнутися.

Покищо встигли угробити тільки харчування та програму озброєння ВСУ. Але вони намагаються та докладають всіх зусиль.
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23.06.2021 08:34
+21
Ні, синок!!! Я вже давно вами зарахований до "порохоботів" - десь з 2015-го!!! І горджусь цим!
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23.06.2021 08:34
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Нам мило- господарче- видавали, папір забезпечив наш військомат, як і питну воду.
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23.06.2021 08:40 Ответить
Так и в данном случае все так и будет...
Тут интересно другое...нахрена лкпить на стену дозатор дидкого мыоа если его там нмкогда не будет....тоде самое с держателем для туалетной бумаги...
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23.06.2021 08:43 Ответить
Нальют,когда будут резервисты.
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23.06.2021 08:48 Ответить
Судя по куску хозяйственного мыла...напонят....до краев..😁
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23.06.2021 09:57 Ответить
шо? и нарядов нет?, а плазма где???
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23.06.2021 08:40 Ответить
Согласен. По стандартам НАТО должно быть не три, а две полоски.

Волонтер Гай про збори резервістів 95-ї ОДШБр: Я вражений. Ідеальні умови. Нові намети, сучасні душові, спортзал, майданчики для тренування, прекрасна їдальня - Цензор.НЕТ 6745
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23.06.2021 08:59 Ответить
Сколько раз бывал на таких длинных сборах? Четыре раза - точно. Два в Дивичках, два в Гончаривськом.
Мы слаженным коллективом. Отдельный взвод. Все свое, включая палатки. Размещались скраешку военного городка под сосенками. Я - так гамак себе натягивал между деревьями, и нафиг те палатки ))
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23.06.2021 08:57 Ответить
На етом мєстє мав би бути Петро.. Але довго пилив те, що тра було срочно пилити=)))
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23.06.2021 08:57 Ответить
Зєля справляється, радує путлєра.

Заборгованість перед військовослужбовцями зросла утричі.

Міноборони заборгувало виплат військовослужбовцям на майже 1 млрд грн, про це повідомляє видання "https://mil.co.ua/minoborony-zaborguvalo-vyplat-vijskovym-majzhe-na-milyard-dokument/ Військовий кур'єр ".

Згідно з цією доповіддю заборгованість складала на 1 січня 350,8 млн грн., а на 15 травня вже 950 млн грн, тобто виросла майже утричі!

https://milnavigator.com.ua/zaborhovanist-pered-viiskovosluzhbovtsiamy-zrosla-utrychi/
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23.06.2021 09:04 Ответить
МОУ: Матеріальної допомоги не буде, зате буде три автівки для параду.

Міноборони хоче для військового параду придбати три елітні автівки за 73 млн грн, за ці ж кошти можна виплатити матеріальну допомогу 137 735 солдатам на яку начебто немає грошей.

в Міністерстві оборони вже другий рік розповідають, що в них не вистачає коштів для виплати військовослужбовцям матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, тому з 2020 року її рішенням міністра оборони зменшили у 20 разів - якщо раніше вона дорівнювала місячному грошовому забезпеченню (від 10 000 грн), то на 2020-2021 роки розмір допомоги прирівняли до одного окладу за званням (від 530 грн).

https://milnavigator.com.ua/mou-materialnoi-dopomohy-ne-bude-zate-bude-try-avtivky-dlia-paradu/
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23.06.2021 09:07 Ответить
"Я такого не видел нигде. Со мной пару друзей из других, "элитных" подразделений, так они деморализованы)))))
В шутку предлагаю им подумать о подписании контракта с 95ткою."

Источник: https://censor.net/ru/p3272878

З "Десни" коли репортаж буде?
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23.06.2021 08:59 Ответить
Дивчат багато?это хорошо
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23.06.2021 09:09 Ответить
Раскладухи впритык поставлены, палаток не хватило?
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23.06.2021 09:30 Ответить
а де, ****, їдальня?!! зебіли продовжують годувати воїнів помиями через свою фірму-прокладку, а продажні "волонтери" - вішати локшину на вуха плєбсу.
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23.06.2021 09:39 Ответить
тубзатрест норм
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23.06.2021 11:14 Ответить
"Вест Поинт"

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23.06.2021 11:17 Ответить
Сказать, что я поражен - ничего не сказать. Это просто "Вест Поинт". Собрание проходит на полигоне. Источник: https://censor.net/ru/p3272878

ЧИ НЕ ПРИ ПОРОХУ ЗБУДУВАЛИ ЦЕЙ ВІЙСЬКОВИЙ ПОЛІГОН
Цікаво за кого голосував Мирослав Гай у 2019.
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23.06.2021 13:24 Ответить
Не розумію радість Зе фанатів, як що це побудувалось ще при Пороху то чому тут радіти, може тому що Зе влада не встигла це угробити? )
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23.06.2021 13:29 Ответить
хлипкие раскладушечки, на которые боец должен залазить на карачках, столбы освещения в виде виселиц, кугутские защелки-однодневки на дверях в туалете, всего два (!!!) рукомойника... И об этом ужасе - в такой превосходно-восхищенной форме...
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23.06.2021 13:56 Ответить
А помнится, какие скандалы пару лет назад были с жуткими условиями на полигонах при порошенко: дорожек не было, грязи по щиколотку, вода даже в палатках, домиков не было вообще, питание как для зэков... Так что не надо тут разводить порохоботство...
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23.06.2021 14:08 Ответить
Я выросла в семье офицера, большую часть времени отец отслужил в Находке на Дальнем Востоке. И то, что питаться как зэк, для солдата может быть несбыточной мечтой, когда из еды только свежепойманный ежик - тоже знаю. Но зачем так захлебываться от восторга?
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23.06.2021 14:28 Ответить
дочь охвицера?
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23.06.2021 14:30 Ответить
Тогда восторгайтесь ёжиком в супе.
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27.06.2021 10:32 Ответить
А вы что, хотели чтобы на полигоне для резервистов были условия как в 5-зведочных отелях?
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23.06.2021 14:16 Ответить
Хочу чтобы соблюдались нормы койкомест в палатках, от палатки до бетонной дорожки должно быть твердое покрытие, а не грунтовка, палатки надо устанавливать еще выше над уровнем грунта и заделать стыки плит внутри палаток, фурнитура в санузлах должна быть антивандальная (как в аэропортах).
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23.06.2021 14:43 Ответить
Совершенствованию нет предела.
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27.06.2021 10:33 Ответить
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