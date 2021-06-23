Волонтер Гай о сборах резервистов 95-й ОДШБр: Я поражен. Идеальные условия. Новые палатки, современные душевые, спортзал, площадки для тренировки, прекрасная столовая. ФОТОрепортаж
Начинаются сборы резервистов 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Силах Украины.
Об этом написал на своей странице в соцсети Фейсбук волонтер, председатель Благотворительного фонда "Мир и КО" Мирослав Гай, информирует Цензор.НЕТ.
"Я приехал на день раньше, чтобы поздороваться с руководством и, как заместитель Председателя Совета Резервистов ВСУ, ознакомиться с условиями проживания в месте прохождения сборов. Сказать, что я поражен - ничего не сказать. Это просто "Вест Поинт". Собрание проходит на полигоне. Я даже не знаю с чего начать. Идеальные условия. Новые палатки, ровные бетонные плиты для передвижения лагерем, пожарные места, американские рукомойники, современные душевые, отдельные цивилизованные туалеты, дополнительные биотуалеты, спортзал, площадки для тренировки, прекрасная столовая, везде есть дополнительные мусорные баки, урны, места для курения, везде есть питание и освещение", - рассказал он.
"Идеальная чистота. Ни одного пьяного военного. Очень много молодых ребят. Все в здоровой военной атмосфере. Я такого не видел нигде. Со мной пару друзей из других, "элитных" подразделений, так они деморализованы))))) В шутку предлагаю им подумать о подписании контракта с 95ткою. Это просто образцово. Это полный разрыв шаблонов. Я не знаю, как будет дальше, но это невероятно. Резервисты 95ки, Вас ждет бригада!!!" - добавил Гай.
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Тут интересно другое...нахрена лкпить на стену дозатор дидкого мыоа если его там нмкогда не будет....тоде самое с держателем для туалетной бумаги...
Мы слаженным коллективом. Отдельный взвод. Все свое, включая палатки. Размещались скраешку военного городка под сосенками. Я - так гамак себе натягивал между деревьями, и нафиг те палатки ))
Заборгованість перед військовослужбовцями зросла утричі.
Міноборони заборгувало виплат військовослужбовцям на майже 1 млрд грн, про це повідомляє видання "https://mil.co.ua/minoborony-zaborguvalo-vyplat-vijskovym-majzhe-na-milyard-dokument/ Військовий кур'єр ".
Згідно з цією доповіддю заборгованість складала на 1 січня 350,8 млн грн., а на 15 травня вже 950 млн грн, тобто виросла майже утричі!
https://milnavigator.com.ua/zaborhovanist-pered-viiskovosluzhbovtsiamy-zrosla-utrychi/
Міноборони хоче для військового параду придбати три елітні автівки за 73 млн грн, за ці ж кошти можна виплатити матеріальну допомогу 137 735 солдатам на яку начебто немає грошей.
в Міністерстві оборони вже другий рік розповідають, що в них не вистачає коштів для виплати військовослужбовцям матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, тому з 2020 року її рішенням міністра оборони зменшили у 20 разів - якщо раніше вона дорівнювала місячному грошовому забезпеченню (від 10 000 грн), то на 2020-2021 роки розмір допомоги прирівняли до одного окладу за званням (від 530 грн).
https://milnavigator.com.ua/mou-materialnoi-dopomohy-ne-bude-zate-bude-try-avtivky-dlia-paradu/
В шутку предлагаю им подумать о подписании контракта с 95ткою."
Источник: https://censor.net/ru/p3272878
З "Десни" коли репортаж буде?
ЧИ НЕ ПРИ ПОРОХУ ЗБУДУВАЛИ ЦЕЙ ВІЙСЬКОВИЙ ПОЛІГОН
Цікаво за кого голосував Мирослав Гай у 2019.