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Группировка на Днепропетровщине занималась контрабандой наркотиков в страны ЕС, - СБУ. ФОТОрепортаж

Группировка на Днепропетровщине организовала контрабанду наркотиков в страны ЕС и постсоветского пространства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По предварительной версии следствия, контрабанду организовал житель Днепропетровщины.

Наркотические средства и психотропные вещества он получал по почте, из других регионов Украины. Затем злоумышленник искал клиентов через Интернет. Его "целевой аудиторией" были жители европейских и постсоветских стран. Действуя на запрос клиентов, фигурант делил оптовые партии наркотиков и психотропных на маленькие порции и отправлял их по почте.

В ассортимент контрабандистов входили метадон, PVP (одна из разновидностей синтетических психостимуляторов), амфетамин и другие запрещенные вещества.

Отмечается, что контрабандный канал функционировал в течение 2020-2021 годов, а ежемесячный доход злоумышленников достигал более 100 тыс. грн.

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Во время проведения санкционированных обысков правоохранители изъяли:

- около 1 кг запрещенных веществ, готовых к отправке;
- весы и упаковочную тару;
- средства связи и сим-карты,
- деньги, черновые записи и другие доказательства противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства следователи СБУ сообщили организатору контрабандного канала о подозрении по ч.3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) и ч.1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Судом злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Устанавливаются другие лица, причастные к противоправной деятельности.

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Группировка на Днепропетровщине занималась контрабандой наркотиков в страны ЕС, - СБУ 01
Группировка на Днепропетровщине занималась контрабандой наркотиков в страны ЕС, - СБУ 02
Группировка на Днепропетровщине занималась контрабандой наркотиков в страны ЕС, - СБУ 03
Группировка на Днепропетровщине занималась контрабандой наркотиков в страны ЕС, - СБУ 04
Группировка на Днепропетровщине занималась контрабандой наркотиков в страны ЕС, - СБУ 05

Автор: 

наркотики (2144) СБУ (19898) борьба с наркотиками (135) Днепропетровская область (3948)


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получается что почтой переправляют что угодно, и никто это не пресекает?
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23.06.2021 10:27 Ответить
Нова пошта. Доставка майбутнього
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23.06.2021 10:32 Ответить
Угруповання на Дніпропетровщині займалося контрабандою наркотиків до країн ЄС, - СБУ - Цензор.НЕТ 3860
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23.06.2021 12:43 Ответить
 
 