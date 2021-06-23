Угрожали убийством и требовали 50 тыс. долларов: преступная группировка задержана на Прикарпатье. ФОТОрепортаж

Правоохранители разоблачили злоумышленников, которые совершали разбойные нападения на граждан. Члены группировки занимались вымогательством, а к своим жертвам применяли запугивание или физическое насилие. Поймать их удалось "на горячем", когда в очередной раз пошли на преступление.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сектор коммуникации полиции Ивано-Франковской области.

Обезвредить деятельность преступной группировки удалось следователям областного управления полиции совместно с сотрудниками УСБУ в Ивано-Франковской области под процессуальным руководством Ивано-Франковской областной прокуратуры.

"18 июня около 21:00 в квартиру 31-летнего потерпевшего ворвались четверо неизвестных в масках напали на хозяина, нанося удары. Неизвестные угрожали потерпевшему убийством и требовали деньги в сумме 50 тыс. долларов США. Не найдя в доме нужной суммы, злоумышленники завладели более чем 5 тыс. грн, $10, чешскими кронами и дирхамами ОАЭ.

В ходе досудебного расследования следователи установили, что организатор группировки - 36-летний житель Тисменице, ранее судимый. Соучастники - трое франковцев: 19-летний, 23-летний и 30-летний мужчины.

Злоумышленников правоохранители задержали во время совершения преступления в квартире потерпевшего вместе с похищенными средствами, а по месту жительства изъяли незарегистрированное оружие, патроны и психотропные вещества.

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По факту разбойного нападения следователями начато уголовное производство по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины. Все члены преступной группы задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, им сообщено о подозрении за разбой, а суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование.

Проверяется причастность группировки к другим преступлениям на территории Ивано-Франковской области и за ее пределами.





Фото: сайт полици