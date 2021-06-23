Угрожали убийством и требовали 50 тыс. долларов: преступная группировка задержана на Прикарпатье. ФОТОрепортаж
Правоохранители разоблачили злоумышленников, которые совершали разбойные нападения на граждан. Члены группировки занимались вымогательством, а к своим жертвам применяли запугивание или физическое насилие. Поймать их удалось "на горячем", когда в очередной раз пошли на преступление.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сектор коммуникации полиции Ивано-Франковской области.
Обезвредить деятельность преступной группировки удалось следователям областного управления полиции совместно с сотрудниками УСБУ в Ивано-Франковской области под процессуальным руководством Ивано-Франковской областной прокуратуры.
"18 июня около 21:00 в квартиру 31-летнего потерпевшего ворвались четверо неизвестных в масках напали на хозяина, нанося удары. Неизвестные угрожали потерпевшему убийством и требовали деньги в сумме 50 тыс. долларов США. Не найдя в доме нужной суммы, злоумышленники завладели более чем 5 тыс. грн, $10, чешскими кронами и дирхамами ОАЭ.
В ходе досудебного расследования следователи установили, что организатор группировки - 36-летний житель Тисменице, ранее судимый. Соучастники - трое франковцев: 19-летний, 23-летний и 30-летний мужчины.
Злоумышленников правоохранители задержали во время совершения преступления в квартире потерпевшего вместе с похищенными средствами, а по месту жительства изъяли незарегистрированное оружие, патроны и психотропные вещества.
По факту разбойного нападения следователями начато уголовное производство по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины. Все члены преступной группы задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, им сообщено о подозрении за разбой, а суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование.
Проверяется причастность группировки к другим преступлениям на территории Ивано-Франковской области и за ее пределами.
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Закон о легализации был принят в Молдове в связи с тем, что правительство не справлялось с массовыми беспорядками, захлестнувшими страну. Уже через год после разрешения ситуации стабилизировалась, уровень преступности упал на 40%.
Закон о легализации оружия принят в 1994 году
Право на владение и ношение оружия гражданин Молдовы получает в 18 лет, но только если нет медицинских противопоказаний. Людям с непогашенной судимостью, нарушавшим общественный порядок или тем, которые ранее потерял оружие, лицензию уже никто не выдаст.
Интересно, что в законе не прописано можно ли носить оружие скрыто или открыто. Так что любой житель Молдовы может совершенно открыто красоваться с пистолетом в кобуре.
Разрешения на оружие выдает МВД республики, вся информация передается в государственный регистр. На каждое новое приобретение необходимо получать новое разрешение. Число таких разрешений законом не ограничено."
"В каждом из 50 штатов США (а также в округе Колумбия) разрешено скрытое
ношение оружия в общественных местах (за исключением особо оговорённых
зон - территории школ, здания суда и тому подобного). Последним штатом,
отменившим данный запрет, стал Иллинойс - в 2013 году (в 2014 году это сделал и округ Колумбия).
В штате Вермонт право как на скрытое, так и на открытое ношение оружия установлено на основе решения Верховного суда,
без специальных законодательных актов."
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"Если говорить в целом и опираться на статистику, то сегодня уровень преступности в США достаточно низкий. Особенно ярко это демонстрирует такой показатель, как количество убийств на 100 тысяч человек: в США он равен 5,35. Конечно, в таких развитых странах Европы, как Германия или Норвегия, показатель будет и того ниже, но если сравнивать Америку, например, с Россией, то разница просто огромна. Так, в РФ совершается целых 10 убийств на 100 тысяч человек."