Воины ССО совместно с коллегами из Великобритании и США провели учения по взятию судна на абордаж. ФОТОрепортаж

Силы Специальных Операций Украины, Великобритании и США провели совместные учения на британском эсминце ее величества Королевы Великобритании "Defender" Королевского Военно-морского флота Великобритании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

С украинской стороны в учениях приняла участие сводная абордажная группа специальных операций (73 морской центр СпН им. кошевого атамана Антина Головатого)

Военнослужащие отработали абордажные действия на британском эсминце "Defender".

"Абордажные действия заключаются в неожиданном для противника захвате судна. Также абордажные действия используются для освобождения кораблей от пиратов.

Это мероприятие в очередной раз доказало, что Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины способны выполнять задачи наравне с коллегами из НАТО.

Операторы 73 морского центра СпН им кошевого атамана Антина Головатого достойно вошли в международную семью SOF и показали, что в любой момент готовы к проведению совместных операций", - добавили в Минобороны.

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