Воины ССО совместно с коллегами из Великобритании и США провели учения по взятию судна на абордаж. ФОТОрепортаж
Силы Специальных Операций Украины, Великобритании и США провели совместные учения на британском эсминце ее величества Королевы Великобритании "Defender" Королевского Военно-морского флота Великобритании.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
С украинской стороны в учениях приняла участие сводная абордажная группа специальных операций (73 морской центр СпН им. кошевого атамана Антина Головатого)
Военнослужащие отработали абордажные действия на британском эсминце "Defender".
"Абордажные действия заключаются в неожиданном для противника захвате судна. Также абордажные действия используются для освобождения кораблей от пиратов.
Это мероприятие в очередной раз доказало, что Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины способны выполнять задачи наравне с коллегами из НАТО.
Операторы 73 морского центра СпН им кошевого атамана Антина Головатого достойно вошли в международную семью SOF и показали, что в любой момент готовы к проведению совместных операций", - добавили в Минобороны.
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https://www.dsnews.ua/ukr/nedelya_v_ordlo/pravoslavnyy-shpionazh-kakie-novye-zadachi-kremlya-budet-vypolnyat-na-donbasse-upc-mp-20062021-428856 Православне шпигунство. Які нові завдання Кремля буде виконувати на Донбасі УПЦ МП
15 червня в будівлі Донецької ОДА зібралися на закриту нараду російські куратори з ватажками окупаційної адміністрації в ОРДО. На цій таємній нараді особисто були присутні митрополит Донецький і Маріупольський УПЦ Московського патріархату Іларіон і митрополит Святогірський, вікарій Донецької єпархії УПЦ МП Арсеній. Причому в такому ж складі всі вони збиралися вже вдруге - перша їх сходка відбулася 7 червня.
Отже, даним топ-священикам, які постійно роз'їжджають з "духовною місією" по обидві сторони від лінії фронту, було поставлене наступне завдання: досягти вільного відвідування священнослужителями УПЦ МП підрозділів ЗСУ на передовій під виглядом надання релігійних послуг українським армійцям, серед яких повинні бути (і, швидше за все, дійсно є) їх парафіяни. "Якщо якимсь католикам і невизнаної Москвою ПЦУ можна відвідувати підрозділи ЗСУ, то чому нам не можна? Ми ж одна з найчисленніших церков України. Ми не повинні втрачати таку можливість і такий серйозний інструмент впливу", - в такому ключі пояснив нову тактику "православного шпигунства" один з високопоставлених співробітників спецслужб РФ. А організувати цю "роботу" доручено, власне, владикам Іларіону і Арсенію, а російські куратори і спецслужби допоможуть в цьому.
І вже після наради 15 червня стало відомо, що благочинним та настоятелям храмів на підконтрольній Україні території було рекомендовано максимально використовувати всі свої мирські зв'язки для встановлення контактів з командирами ВСУ на передовій і в місцях дислокації військовослужбовців по всій Україні з метою отримання дозволу на доступ до військових підрозділів. Головним аргументом у дискусіях з українською владою повинна бути теза про "свободу віросповідання".
Ще одним невстановленим представником з Москви була висловлена пропозиція діяти "системно і легально, не порушуючи явно українське законодавство". Для цього необхідно офіційно звернутися від імені УПЦ МП з відповідним проханням до Офісу президента, чим нібито вже зайняті настоятель Києво-Печерської Лаври митрополит Павло і окремі депутати Верховної Ради. Так що, як тільки потягнуться до Володимира Зеленського відповідні "православні ходоки", відразу стане зрозуміло, що це - реалізація даної програми Кремля.