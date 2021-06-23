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Данилов и замминистра обороны Миронюк прилетели в Одессу на частных вертолетах: одним пользуется Герега, другой, возможно, связан с Коломойским, - СМИ. ФОТОрепортаж

Стало известно, на каких летательных аппаратах прибыли 21 июня в Одессу участники полусекретной встречи на британском эсминце HMS Defender D36, в ходе которой был подписан очередной меморандум о развитии украинского флота.

Министр по вопросам оборонных закупок Соединенного Королевства Джереми Квин и первый морской лорд Энтони Дэвид Радакин прилетели на правительственном самолете BAe 146 с номером ZE701 (его иногда еще называют "борт №2"), пишет Думская, передает Цензор.НЕТ.

Что касается украинской стороны, то замминистра обороны Александр Миронюк и секретарь СНБОУ Алексей Данилов, по данным издания, добрались на частных вертолетах Bell 407 с бортовыми номерами UR-CLM и UR-WAL. Эту информацию — правда неофициально — подтверждают в "Украерорухе".

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Согласно данным Государственной авиационной службы Украины, UR-WAL принадлежит днепровскому частному предприятию "Турез" (директор Наталья Курипко, учредитель — ООО "Сангарія" с оффшорными корнями).

Эксплуатантом UR-CLM является киевское ООО "Авіакомпанія "Промінтерсервіс", собственником — еще одна оффшорная фирма Celvinio Trading Limited (Британские Виргинские Острова). На UR-CLM, по данным СМИ, частенько летает народный депутат от "За майбутнє", совладелец сети гипермаркетов "Эпицентр" Александр Герега.

В начале пандемии COVID-19 он попал в громкий скандал: чисто коммерческий груз бизнесмена под видом гуманитарного доставила в Украину знаменитая "Мрія" — самый большой самолет планеты, причем встречал борт лично президент Владимир Зеленский.

Что касается UR-WAL, то в 2016 году он привлек внимание военных и правоохранителей. 29 марта пограничники и радиотехническое подразделение Воздушных сил наблюдали несанкционированный пролет похожей машины возле государственной границы с Республикой Беларусь. На перехват с аэродрома "Васильков" подняли истребитель Миг-29, который, однако, вертушку не нашел. Через некоторое время был потерян и радиолокационный контакт с нарушителем: видимо, он приземлился. Пограничники тогда утверждали, что на борту был номер UR-VAL, хотя в Государственном реестре гражданских воздушных судов Украины таковой отсутствует.

Наземная поисковая группа военных обнаружила в районе потери контакта вертолет Bell-407 UR-WAL. Он стоял на территории ПАО "Дніпронафтопродукт" (входит в бизнес-империю Игоря Коломойского). Однако из-за несовпадения букв расследование застопорилось, или его застопорили сознательно.

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Как бы то ни было, полет высокопоставленных чиновников на частных вертолетах должен был стоить недешево. И даже если был проведен соответствующий тендер (в системе Prozorro мы его найти не смогли) и государство заплатило владельцам за чартер, назвать это нормальным нельзя: никакой острой необходимости нанимать частную вертушку, чтобы посетить Одессу, которая находится в пяти часах езды от Киева, нет.

Чтобы прояснить ситуацию, издание готовит запросы в аппарат СНБОУ и Министерство обороны Украины.

Данилов и замминистра обороны Миронюк прилетели в Одессу на частных вертолетах: одним пользуется Герега, другой, возможно, связан с Коломойским, - СМИ 01

Здесь видно, что летят военные

Данилов и замминистра обороны Миронюк прилетели в Одессу на частных вертолетах: одним пользуется Герега, другой, возможно, связан с Коломойским, - СМИ 02
Данилов и замминистра обороны Миронюк прилетели в Одессу на частных вертолетах: одним пользуется Герега, другой, возможно, связан с Коломойским, - СМИ 03

Украинские военные

Автор: 

Данилов Алексей (1066) Коломойский Игорь (1791) Минобороны (9329) Одесса (7885) СНБО (4432) Украэрорух (40) Герега (155) Эпицентр (36)


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Топ комментарии
+15
олигархи уже повержены. зе отжал у борыг вертолеты в пользу государства!!!!
слава Зеленсскому!
слава величайшему ****** планеты!
Слава, Слава, Слава!
отец ты наш родной, победитель коррупции, корновируса, борыг и олигархов!
пусть твое большое строительство растет и крепнет!
даешь 2 миллиарда деревьев за год!!!
ура ура ура!!!!!!!!
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23.06.2021 11:54
+11
Це така боротьба з олігархами - вони намагаються їх виснажити витратами на своє утримання...
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23.06.2021 11:54
+8
абз. 7 ст. 1 ЗУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text "Про запобігання корупції" неправомірна вигода (яка є складовою корупції) - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав.


верещук не розуміє про що товкмачать Штати та Європа.
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23.06.2021 12:16
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щоб перемогти олігархів, треба жити як олігархи!
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23.06.2021 11:49 Ответить
Щоб перемогти олігархів змінити стрій на монархію на чолі з Гетьманом та ніціоналізувати все, що нажите ними злочинним шляхом. А ще щоб Гетьманом був не клоун цих же олігархів, а особа, що в першу чергу буде думати про Україну та Українців, а вже потім про все інше!
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23.06.2021 11:55 Ответить
Емм, гетьман - це не монарх, а виборна особа взагалі-то...
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23.06.2021 11:58 Ответить
В Україні ніколи не було монархії і не буде. Навіть князь, без підтримки людей не міг довго всидіти, не кажучи вже про гетьманів. В кого "цар в голові" - чемодан, вокзал, росія. Не треба тут ахінею нести під псевдопатріотичними лозунгами.
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23.06.2021 12:00 Ответить
козломойский это хорошо...
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23.06.2021 11:53 Ответить
Це така боротьба з олігархами - вони намагаються їх виснажити витратами на своє утримання...
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23.06.2021 11:54 Ответить
Я впевнений що Міноборони зарплати за оренду рази в чотири більше ніж на ринку
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23.06.2021 12:10 Ответить
як бачимо, не лише кіоск пофарбувати ладні, а й набагато більше...і це, ще ми не все знаємо...
отже нашому президенту вдається виконувати передвиборчі обіцянки залучити олігархів до перемоги не лише на словах..
а могли б і на спецавіарейсах за бюджетні кошти...
і це не на французьких вертольотах з огляду на стосунки міноборони та мвс
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23.06.2021 12:14 Ответить
олигархи уже повержены. зе отжал у борыг вертолеты в пользу государства!!!!
слава Зеленсскому!
слава величайшему ****** планеты!
Слава, Слава, Слава!
отец ты наш родной, победитель коррупции, корновируса, борыг и олигархов!
пусть твое большое строительство растет и крепнет!
даешь 2 миллиарда деревьев за год!!!
ура ура ура!!!!!!!!
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23.06.2021 11:54 Ответить
Данілов і заступник міністра оборони Миронюк прилетіли в Одесу на приватних гелікоптерах: одним користується Герега, інший, можливо, пов'язаний з Коломойським, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9127
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23.06.2021 13:07 Ответить
Так ось хто ОПу годує! Напевно вони ж ОПу і танцюють.
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23.06.2021 11:56 Ответить
эти пупы не могут доехать электричками приходиться кланяться олигархам, а в ответ помогать тем же олигархам.
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23.06.2021 11:56 Ответить
Скажи мне чей твой вертолет и я скажу чей ты
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23.06.2021 12:01 Ответить
вы не понимаете . пытались экономить ехать пришлось на попутках . так что кто остановился на том и добирались
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23.06.2021 12:03 Ответить
щоб перемогти олігархію в Україні треба її очолити
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23.06.2021 12:05 Ответить
Потому что олигархические проститутки. Обогащают олигархические банды - грабежом страны. Причина нищего населения - следствие правления гнилой организованной преступности во главе с олигархами и их шестерками во власти.
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23.06.2021 12:07 Ответить
Вся система гнилая и олигархи со своими шестерками чувствуют полную неуязвимость ибо вся система под ними и они сами себя не накажут. Мафиозные кланы почувствовали себя королями Украины.
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23.06.2021 12:10 Ответить
А как рекламировали, а как верили, а как голосовали...
Данілов і заступник міністра оборони Миронюк прилетіли в Одесу на приватних гелікоптерах: одним користується Герега, інший, можливо, пов'язаний з Коломойським, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2425
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23.06.2021 12:10 Ответить
Дайте ему ещё 100 дней, шо, не видно как он стараицца?!
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23.06.2021 12:44 Ответить
абз. 7 ст. 1 ЗУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text "Про запобігання корупції" неправомірна вигода (яка є складовою корупції) - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав.


верещук не розуміє про що товкмачать Штати та Європа.
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23.06.2021 12:16 Ответить
Вы не понимаете, это борьба с олигархами!!!
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23.06.2021 12:21 Ответить
не правда - у законоі нічого не сказано шо олігарх має гвинтокрил...
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23.06.2021 12:25 Ответить
дял модераторов - "ублюдки" это не мат ..и даже не оскорбление зеленой плесени.
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23.06.2021 12:27 Ответить
очередное подтверждение слов Байдена про коррупцию, расцвевшую при императрице Зеле буйным цветом, внаглую и не прикрываясь, непринуждённо стуча своему зебильному лохторату йенгом по лбу.. наголосувалы, дебилы-экспериментаторы, блин..
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23.06.2021 12:35 Ответить
Данілов і заступник міністра оборони Миронюк прилетіли в Одесу на приватних гелікоптерах: одним користується Герега, інший, можливо, пов'язаний з Коломойським, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4112
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23.06.2021 12:39 Ответить
Задорнов не про тех "ну тупые", видать, рассказывал
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23.06.2021 12:45 Ответить
А шо, Зе распродал уже все вертолеты? И в минобороны тоже вертолетов нет?
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23.06.2021 13:17 Ответить
Да лохі говорять,що їх кумир вже поборов корупцію. Тобто всі стали олігархами і корупціонерами.95 в усій своїй красі.
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23.06.2021 13:23 Ответить
Правильно сделали. В государстве секретность существует только от людей, а враги всё знают раньше чем случится. Тем более бизнес плотит и следит что бы выпивка на борту не кончалась. Я тоже имею отношение к этим людям - сегодня я начал эксплуатацию третьей по счёту маски от привезённых из Китая на огромном самолёте.
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23.06.2021 14:27 Ответить
"...учредитель - ООО "Сангарія" с оффшорными корнями)..."

Саме найперше що потрібно зробити Україні, це повністю ліквідувати офшори, щоб ні одна компанія зареєстрована в офшорах або яка хоча б якимось чином пов'язана з офшорами навіть близько не могла мати бізнес в Україні.
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23.06.2021 18:32 Ответить
 
 