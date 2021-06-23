Данилов и замминистра обороны Миронюк прилетели в Одессу на частных вертолетах: одним пользуется Герега, другой, возможно, связан с Коломойским, - СМИ. ФОТОрепортаж
Стало известно, на каких летательных аппаратах прибыли 21 июня в Одессу участники полусекретной встречи на британском эсминце HMS Defender D36, в ходе которой был подписан очередной меморандум о развитии украинского флота.
Министр по вопросам оборонных закупок Соединенного Королевства Джереми Квин и первый морской лорд Энтони Дэвид Радакин прилетели на правительственном самолете BAe 146 с номером ZE701 (его иногда еще называют "борт №2"), пишет Думская, передает Цензор.НЕТ.
Что касается украинской стороны, то замминистра обороны Александр Миронюк и секретарь СНБОУ Алексей Данилов, по данным издания, добрались на частных вертолетах Bell 407 с бортовыми номерами UR-CLM и UR-WAL. Эту информацию — правда неофициально — подтверждают в "Украерорухе".
Согласно данным Государственной авиационной службы Украины, UR-WAL принадлежит днепровскому частному предприятию "Турез" (директор Наталья Курипко, учредитель — ООО "Сангарія" с оффшорными корнями).
Эксплуатантом UR-CLM является киевское ООО "Авіакомпанія "Промінтерсервіс", собственником — еще одна оффшорная фирма Celvinio Trading Limited (Британские Виргинские Острова). На UR-CLM, по данным СМИ, частенько летает народный депутат от "За майбутнє", совладелец сети гипермаркетов "Эпицентр" Александр Герега.
В начале пандемии COVID-19 он попал в громкий скандал: чисто коммерческий груз бизнесмена под видом гуманитарного доставила в Украину знаменитая "Мрія" — самый большой самолет планеты, причем встречал борт лично президент Владимир Зеленский.
Что касается UR-WAL, то в 2016 году он привлек внимание военных и правоохранителей. 29 марта пограничники и радиотехническое подразделение Воздушных сил наблюдали несанкционированный пролет похожей машины возле государственной границы с Республикой Беларусь. На перехват с аэродрома "Васильков" подняли истребитель Миг-29, который, однако, вертушку не нашел. Через некоторое время был потерян и радиолокационный контакт с нарушителем: видимо, он приземлился. Пограничники тогда утверждали, что на борту был номер UR-VAL, хотя в Государственном реестре гражданских воздушных судов Украины таковой отсутствует.
Наземная поисковая группа военных обнаружила в районе потери контакта вертолет Bell-407 UR-WAL. Он стоял на территории ПАО "Дніпронафтопродукт" (входит в бизнес-империю Игоря Коломойского). Однако из-за несовпадения букв расследование застопорилось, или его застопорили сознательно.
Как бы то ни было, полет высокопоставленных чиновников на частных вертолетах должен был стоить недешево. И даже если был проведен соответствующий тендер (в системе Prozorro мы его найти не смогли) и государство заплатило владельцам за чартер, назвать это нормальным нельзя: никакой острой необходимости нанимать частную вертушку, чтобы посетить Одессу, которая находится в пяти часах езды от Киева, нет.
Чтобы прояснить ситуацию, издание готовит запросы в аппарат СНБОУ и Министерство обороны Украины.
Здесь видно, что летят военные
Украинские военные
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отже нашому президенту вдається виконувати передвиборчі обіцянки залучити олігархів до перемоги не лише на словах..
а могли б і на спецавіарейсах за бюджетні кошти...
і це не на французьких вертольотах з огляду на стосунки міноборони та мвс
слава Зеленсскому!
слава величайшему ****** планеты!
Слава, Слава, Слава!
отец ты наш родной, победитель коррупции, корновируса, борыг и олигархов!
пусть твое большое строительство растет и крепнет!
даешь 2 миллиарда деревьев за год!!!
ура ура ура!!!!!!!!
верещук не розуміє про що товкмачать Штати та Європа.
Саме найперше що потрібно зробити Україні, це повністю ліквідувати офшори, щоб ні одна компанія зареєстрована в офшорах або яка хоча б якимось чином пов'язана з офшорами навіть близько не могла мати бізнес в Україні.