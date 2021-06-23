Последствия ливней в оккупированном Крыму: ялтинский поселок погребен под грудой камней и мусора. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Поселок Ай-Василь в Ялте оказался под грудами мусора и камней, принесённых потоками воды из-за сильных ливней.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает Crimean Tatars.

Как сообщается, несколько домов на улице Джафера Сейдаметова почти полностью ушли под воду.

Некоторые семьи оказались без крыши над головой, потеряли всё имущество и даже документы.

Спустя несколько дней после аномальных осадков вода продолжает нестись бурным потоком, подтапливая жилища.

"Со стороны речки нанесло очень много мусора, деревьев, веток. Разрушено все, абсолютно все", - рассказал один из местных жителей.

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Напомним, в ночь на 18 июня затопило Ялту. В городе приостановили работу общественного транспорта.

Ранее оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ об объявлении в Крыму режима чрезвычайной ситуации.

Как сообщили ранее в Гидрометцентре оккупированного Крыма, в восточных районах полуострова выпало почти две месячные нормы осадков.

Также из-за затопления Ялты российские власти города объявили об отключении водоснабжения в регионе.

По словам эколога Марины Литвиненко, несмотря на сильные ливни в оккупированном Крыму проблемы с питьевой водой никуда не денутся, но водохранилища немного заполнятся.







Фото REUTERS