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Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Последствия ливней в оккупированном Крыму: ялтинский поселок погребен под грудой камней и мусора. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Поселок Ай-Василь в Ялте оказался под грудами мусора и камней, принесённых потоками воды из-за сильных ливней.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает Crimean Tatars.

Как сообщается, несколько домов на улице Джафера Сейдаметова почти полностью ушли под воду.

Некоторые семьи оказались без крыши над головой, потеряли всё имущество и даже документы.

Спустя несколько дней после аномальных осадков вода продолжает нестись бурным потоком, подтапливая жилища.

Последствия ливней в оккупированном Крыму: ялтинский поселок погребен под грудой камней и мусора 01

"Со стороны речки нанесло очень много мусора, деревьев, веток. Разрушено все, абсолютно все", - рассказал один из местных жителей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Ни воды, ни света, демонтируют мосты", - оккупированная Ялта после масштабного наводнения. ВИДЕО

Напомним, в ночь на 18 июня затопило Ялту. В городе приостановили работу общественного транспорта.

Последствия ливней в оккупированном Крыму: ялтинский поселок погребен под грудой камней и мусора 02

Ранее оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ об объявлении в Крыму режима чрезвычайной ситуации.

Как сообщили ранее в Гидрометцентре оккупированного Крыма, в восточных районах полуострова выпало почти две месячные нормы осадков.

Последствия ливней в оккупированном Крыму: ялтинский поселок погребен под грудой камней и мусора 03

Также из-за затопления Ялты российские власти города объявили об отключении водоснабжения в регионе.

По словам эколога Марины Литвиненко, несмотря на сильные ливни в оккупированном Крыму проблемы с питьевой водой никуда не денутся, но водохранилища немного заполнятся.

Последствия ливней в оккупированном Крыму: ялтинский поселок погребен под грудой камней и мусора 04
Последствия ливней в оккупированном Крыму: ялтинский поселок погребен под грудой камней и мусора 05
Последствия ливней в оккупированном Крыму: ялтинский поселок погребен под грудой камней и мусора 06
Фото  REUTERS

потоп (336) Ялта (341)


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Топ комментарии
+77
ну вот !... бойся желаний своих !!!
Последствия ливней в оккупированном Крыму: ялтинский поселок погребен под грудой камней и мусора - Цензор.НЕТ 3645

..
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23.06.2021 12:14
+73
Ого прям как кто то заказывал: камни с неба.
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23.06.2021 12:13
+66
Ой не могу, сразу все и вода и камни и говно и расейские зольдаты освободители
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23.06.2021 12:13
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Последствия ливней в оккупированном Крыму: ялтинский поселок погребен под грудой камней и мусора - Цензор.НЕТ 3506
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23.06.2021 12:12 Ответить
Та да. Васильевке пришел трындец. Там выше по склону уже при оккупации начали строить элитные коттеджи и строительным мусором забили сухое русло реки. Ну вот ливень весь этот мусор и пригорнул в Васильевку.
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23.06.2021 12:28 Ответить
Наслідки злив в окупованому Криму: ялтинське селище поховане під купою каменів і сміття - Цензор.НЕТ 2365
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23.06.2021 13:26 Ответить
камни..много камней....
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23.06.2021 12:13 Ответить
Ого прям как кто то заказывал: камни с неба.
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23.06.2021 12:13 Ответить
Не, это не то! Эти камни водой принесло, а нужно именно с неба, так что-б головой почувствовалось!
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23.06.2021 13:01 Ответить
так річка тече зверху, камні зверху. )))
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23.06.2021 13:09 Ответить
Ой не могу, сразу все и вода и камни и говно и расейские зольдаты освободители
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23.06.2021 12:13 Ответить
... і крокодили.
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23.06.2021 14:38 Ответить
ну вот !... бойся желаний своих !!!
Последствия ливней в оккупированном Крыму: ялтинский поселок погребен под грудой камней и мусора - Цензор.НЕТ 3645

..
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23.06.2021 12:14 Ответить
дальше полный пи..
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23.06.2021 12:14 Ответить
не-не...нехай еще на коленях...да на камнях и в дерьме... долгожданное ***** поумоляют помочь......а вот потом уже и ..ото шо Вы написали...
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23.06.2021 12:16 Ответить
Наслідки злив в окупованому Криму: ялтинське селище поховане під купою каменів і сміття - Цензор.НЕТ 1170
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23.06.2021 13:31 Ответить
Какая она страшная.
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23.06.2021 15:54 Ответить
так вон оно как.. это и есть камни с неба... скрепные
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23.06.2021 12:14 Ответить
Так вот как выглядят просимые КАМНИ с неба.
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23.06.2021 12:14 Ответить
Голливуд, есть отличная натура!
Последствия ливней в оккупированном Крыму: ялтинский поселок погребен под грудой камней и мусора - Цензор.НЕТ 2527
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23.06.2021 12:14 Ответить
Для сериала "Принесённые ветром"
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23.06.2021 12:30 Ответить
Для сериала "Ходячие мертвецы". Тут и готовые декорации и местная пьянь по массовку, которую и гримировать под фильм не надо.
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23.06.2021 12:37 Ответить
камни с неба, в буквальном смысле слова
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23.06.2021 12:15 Ответить
Впереди идёт мокшанец и с улыбкой на харе потирает ручёнки,в предвкушении любимой забавы-мародёрства.
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23.06.2021 12:15 Ответить
Последствия ливней в оккупированном Крыму: ялтинский поселок погребен под грудой камней и мусора - Цензор.НЕТ 2670
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23.06.2021 12:15 Ответить
Крокодилам слава!
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24.06.2021 11:03 Ответить
Каміння з неба,все як ви просили))
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23.06.2021 12:16 Ответить
Оккупанты - есть оккупанты.
Это уже те камни, которые с неба, или еще нет?
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23.06.2021 12:17 Ответить
Да, не повезло некоторым жителям Ялты.
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23.06.2021 12:17 Ответить
в смысле не повезло . воду просили ? пожалуйста . камни хотели ? и это можно . так что у них как раз все отлично . мечты сбываются

это нам не везет . хотели нормального президента а какие то олени выбрали Зеленского
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23.06.2021 12:22 Ответить
"Нормального" уже никогда не выберут.
И не мечтай.
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23.06.2021 12:24 Ответить
хочешь сказать придурки избиратели будут всегда избирать придурков президентов ?
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23.06.2021 12:27 Ответить
Нет.
Я только одного "нормального" имел в виду.
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23.06.2021 12:44 Ответить
Господь, жги, не останавливайся!
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23.06.2021 12:19 Ответить
вот они камни
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23.06.2021 12:19 Ответить
КИРЗАЧИ!!!
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23.06.2021 12:20 Ответить
Хоть камни с неба? Не буди лихо, пока оно тихо. Слова имеют силу...
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23.06.2021 12:21 Ответить
А нам все шуточки!
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23.06.2021 12:26 Ответить
ага
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23.06.2021 12:29 Ответить
и главное хохлов (простите за это мерзкое слово) обвинить не в чем ))) сами напросили - сами получили - сами радуйтесь - сами разргебейте...
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23.06.2021 13:04 Ответить
с пріходам русскіх асвабадітєлєй в крим прішол камєнний вєк.
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23.06.2021 12:34 Ответить
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23.06.2021 12:38 Ответить
И воду получили, и камни с неба, всё, как оккупанты и планировали.
Знаю, что уже все об этом подумали и сказали, но ведь их же честно предупреждали !!
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23.06.2021 12:37 Ответить
Какие оккупанты? Это татарский поселок завалило
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23.06.2021 12:39 Ответить
Татарский посёлок очень жаль, но весь бардак всё-равно на совести у оккупантов, согласитесь
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23.06.2021 18:13 Ответить
вернулись в родную говень
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23.06.2021 12:41 Ответить
На последнем фото,не хватает галихфэ и пилоток)))
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23.06.2021 12:45 Ответить
Последствия ливней в оккупированном Крыму: ялтинский поселок погребен под грудой камней и мусора - Цензор.НЕТ 3241
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23.06.2021 12:47 Ответить
камни с неба, как заказывали, что не так?
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23.06.2021 12:50 Ответить
Наслідки злив в окупованому Криму: ялтинське селище поховане під купою каменів і сміття - Цензор.НЕТ 5415
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23.06.2021 13:04 Ответить
Нужно что бы природа смогла повторить бо автобусы только на половину камнями засыпало
Наслідки злив в окупованому Криму: ялтинське селище поховане під купою каменів і сміття - Цензор.НЕТ 2465
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23.06.2021 13:07 Ответить
Ну, они же хотели камней с неба...в родной хавани Бог услышал их)))
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23.06.2021 13:07 Ответить
Походу выпала семилетняя норма камней
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23.06.2021 13:07 Ответить
Нюанс в том, что именно этот удар пришелся на исторически татарский поселок.
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23.06.2021 13:08 Ответить
особенно на 3 минуте 37 секунде исконно татарские морды прямиком из Рязани
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23.06.2021 13:09 Ответить
До 03:20 виключно татари.
І їх шкода, бо це їх Батьківщина, і, на відміну від рязанви, їм дісталися наслідки окупації без їх бажання.
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23.06.2021 14:43 Ответить
Карма штука неотвратимая!!! Но ничего, вова путин их спасет 100%. И дома новые построит, и машины купит. В общем все будет у них ок.... до камней с неба )))
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23.06.2021 13:09 Ответить
Да, да, полные руки кукуруки...
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23.06.2021 13:13 Ответить
Татар жалко.
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23.06.2021 13:18 Ответить
Наслідки злив в окупованому Криму: ялтинське селище поховане під купою каменів і сміття - Цензор.НЕТ 6865
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23.06.2021 13:22 Ответить
Кто-нибудь, включите танцующего морячка.
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23.06.2021 13:28 Ответить
Наслідки злив в окупованому Криму: ялтинське селище поховане під купою каменів і сміття - Цензор.НЕТ 1461
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23.06.2021 13:34 Ответить
Наслідки злив в окупованому Криму: ялтинське селище поховане під купою каменів і сміття - Цензор.НЕТ 7919
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23.06.2021 13:36 Ответить
Цікаво, є якесь правове підґрунтя наявності протягом всього відео величезного лого "ЦЕНЗОР.НЕТ" у правій нижній частині?

"Як інформує https://censor.net/ua із посиланням на https://www.unian.ua/pogoda/news/v-okupovanomu-krimu-pislya-potopu-selishche-viyavilosya-pohovanim-pid-kupoyu-kaminnya-fotoreportazh-sinoptik-11461240.html?_gl=1*jalgd1*_ga*MjExMDk0NzkxNC4xNjAyNDgwOTYx*_ga_JLSK4Y8K67*MTYyNDQ0MTI0NS41Ni4wLjE2MjQ0NDEyNDUuNjA.*_ga_DENC12J6P3*MTYyNDQ0MTI0NS41Ni4wLjE2MjQ0NDEyNDUuNjA. УНІАН , про це повідомляє https://www.facebook.com/crimeantatars.club/videos/507358170598311 Crimean Tatars ". То чий це матеріал, Цензора, Уніан чи того "Crimean Tatars"?

Просто хотілося б розібратися, звідки тут беруться фото- і відеоматеріали.
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23.06.2021 13:45 Ответить
Что дальше?...
Камни с неба - есть !
Ждём - землетрясения !
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23.06.2021 13:46 Ответить
А вот и моря - ЧОК ипанутый:

...танец для всех ипанутых
Наслідки злив в окупованому Криму: ялтинське селище поховане під купою каменів і сміття - Цензор.НЕТ 8653
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23.06.2021 14:05 Ответить
Да уж.Кто за шо переживает.Татары за сад и дома,а семейству Дрогановым,не удалось спасти телевизор.Как теперь жить?Без телевизира то?
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23.06.2021 14:32 Ответить
зато не солдаты НАТО
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23.06.2021 14:37 Ответить
вот вам и камни с НЕБА ==== ТАК ЧТО НЕ СКУЛИТЕ
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23.06.2021 15:37 Ответить
это пока лишь камни с речки с неба должны быть побольше .... ждем
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23.06.2021 15:48 Ответить
40 років (по Моісею) отрібно водити цих утирків по пустелі, хочіа іпонутим і цього мало буде
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23.06.2021 15:57 Ответить
Похоже, что природа на стороне Украины. И не зря. Столько ресурсов и труда украинцев было туда вложено, а теперь пришли любители дармовщины. Ничего, из камней трудолюбиво будут выкладывать дорожки к морю. трудотерапия - их спасение, мозги прочищает.
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23.06.2021 15:58 Ответить
так это ж наши татары родные. какого хрена зубоскалите
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23.06.2021 16:02 Ответить
воды не было - хохлы проклятые отключили просто так ,..... люди начали молится - Бог пошли нам дождей ! Бог пошли нам воду ! Намолили егрегор ....Вот Вам Вода ..... Вот Вам Вода
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23.06.2021 16:13 Ответить
сльозы радости мешают мне гаваритЦь )))))))
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23.06.2021 16:31 Ответить
"Культурный слой." Как не поверить в "потоп," учитывая зарытые здания по первые этажи во многих городах. Наслідки злив в окупованому Криму: ялтинське селище поховане під купою каменів і сміття - Цензор.НЕТ 4945
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23.06.2021 19:57 Ответить
Просили одноклеточные, а татарское село страдает ....
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23.06.2021 23:49 Ответить
Не, погодите, фигня. Камни не с неба. Давайте по новой!
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24.06.2021 11:36 Ответить
 
 