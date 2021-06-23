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На месте оползня в Одесской области разобрали завалы, погибших и пострадавших не нашли, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Спасатели завершили работы по расчистке почвы на берегу моря вблизи с.Лебедевка в Одесской области, где накануне сошел оползень.

Погибшие и пострадавшие не обнаружены. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, информирует Цензор.НЕТ.

"В 14:35 работы по расчистке обвала грунта вблизи с.Лебедевка завершены. Под оползнем грунта погибших и пострадавших не обнаружено. Всего к поисковым работам было привлечено 1 единица техники, 41 человек, из них 23 спасателя, а также кинологическое отделение ГСЧС", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 22 июня возле базы отдыха в Лебедевке на Одесчине произошел оползень. Под завалами могли быть люди. Поисковые работы продолжались всю ночь

На месте оползня в Одесской области разобрали завалы, погибших и пострадавших не нашли, - ГСЧС 01
На месте оползня в Одесской области разобрали завалы, погибших и пострадавших не нашли, - ГСЧС 02
На месте оползня в Одесской области разобрали завалы, погибших и пострадавших не нашли, - ГСЧС 03
На месте оползня в Одесской области разобрали завалы, погибших и пострадавших не нашли, - ГСЧС 04
На месте оползня в Одесской области разобрали завалы, погибших и пострадавших не нашли, - ГСЧС 05

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Одесская область (3571) оползни (62) ГСЧС (4967)


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повезло ...
а говорили какие-то вещи там были?
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23.06.2021 15:50 Ответить
Слава Богу!
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23.06.2021 16:05 Ответить
Это радует.Плохо что люди не понимают опасности таких пляжей.
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23.06.2021 16:07 Ответить
Вот и хорошо что не нашли
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23.06.2021 16:54 Ответить
тем кто копал молодцы
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23.06.2021 16:56 Ответить
Щось по фото і не скажеш, що завершили....
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23.06.2021 17:05 Ответить
А вещи ,чьи?
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23.06.2021 19:05 Ответить
 
 