На месте оползня в Одесской области разобрали завалы, погибших и пострадавших не нашли, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Спасатели завершили работы по расчистке почвы на берегу моря вблизи с.Лебедевка в Одесской области, где накануне сошел оползень.

Погибшие и пострадавшие не обнаружены. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, информирует Цензор.НЕТ.

"В 14:35 работы по расчистке обвала грунта вблизи с.Лебедевка завершены. Под оползнем грунта погибших и пострадавших не обнаружено. Всего к поисковым работам было привлечено 1 единица техники, 41 человек, из них 23 спасателя, а также кинологическое отделение ГСЧС", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 22 июня возле базы отдыха в Лебедевке на Одесчине произошел оползень. Под завалами могли быть люди. Поисковые работы продолжались всю ночь.









