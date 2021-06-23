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На "Книжном Арсенале" самой красивой книгой назвали детское издание "Куда и откуда". Оно представит Украину в мировом конкурсе книжного дизайна. ФОТО

Х Международный фестиваль "Книжный арсенал" в сотрудничестве с Goethe-Institut в Украине и при поддержке Франкфуртской книжной ярмарки и фонда Buchkunst назвал победителя конкурса "Лучший книжный дизайн-2021".

Как сообщает Цензор.НЕТ, церемония награждения состоялась на открытии фестиваля в Киеве и транслировалась онлайн.

"Гран-при конкурса получила творческая мастерская "Аграфка" (Романа Романишин, Андрей Лесив) за книгу Куда и откуда" от "Издательства Старого Льва". Это же издание победило в номинации "Детская книга". 

На Книжном Арсенале самой красивой книгой назвали детское издание Куда и откуда. Оно представит Украину в мировом конкурсе книжного дизайна 01

"Во Вселенной ничего не находится в состоянии полного покоя. Движение является естественным: Земля, вода на ней, атмосфера, континенты, все живые организмы находятся в непрерывном движении. Мы ходим, бегаем, прыгаем, ползаем, плывем, летим. Мы путешествуем. Эта книга - о движении и о путешествиях: не только людей, но и животных, растений, ветра, воды нашей планеты. Она рассказывает о путешествиях ради торговли или завоевания, о путешествиях для удовольствия и отдыха или для выживания, о научных экспедициях и паломничестве. О миграции, картах, навигации и, наконец, о поиске своего собственного пути. Два слова, которые путешественник чаще всего слышит в поездке - это "куда" и "откуда". "Куда идешь?", "Откуда ты?". Эта книга - визуальное и интеллектуальное путешествие сквозь тысячи лет в поисках ответов на эти и еще многие другие вопросы", - сказано в аннотации к книге.

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По правилам конкурса, книги-победители смогут представлять Украину в мировом конкурсе книжного дизайна Фонда "Buchkunst" и войдут в коллекцию "Самые красивые книги мира".

На Книжном Арсенале самой красивой книгой назвали детское издание Куда и откуда. Оно представит Украину в мировом конкурсе книжного дизайна 02

В номинаций "Книга для чтения" победу одержало издание "Как строить на века. Архитектура вне времени" Кристофера Александера. Издательство "Основы". Артдиректорка Анна Копылова. Дизайн и верстка: Дмитрий Денищик, Екатерина Смолярова.

В номинации "Визуальная книга" победу одержало издание "НАРБУТ. Студии. Воспоминания. Письма. [Реконструкция уничтоженного в 1933 году "нарбутовской Сборника"] ". Издательство "Родовид". Дизайн: Numo Team (Саша Быченко, Алексей Сальников, Алина Белова, Олег Шедловский).

Фактически в ходе оценивания возникли две новые номинации. Жури присудило спецпремию "За фотокнигу" изданию "Лилии" Александра Чекменева, издательство MOKSOP, дизайн Калин Крузе/ФЛУУТ График-Дизайн. Вторая спецпремия - "За культурологическое исследование" - книге "Полеты во сне и наяву", изданного "Национальным центром Александра Довженко" (Довженко-Центр). Концепция издания, дизайн обложки, архитектоника книги, шрифтовой дизайн: Алена Соломадина. Подбор иллюстраций: Елена Гончарук, Марина Скирда. Верстка: Екатерина Большакова.

В то же время жюри не определило победителя в традиционных номинациях "Эксперимент" и "Утилитарная книга", 

На Книжном Арсенале самой красивой книгой назвали детское издание Куда и откуда. Оно представит Украину в мировом конкурсе книжного дизайна 03

Для обладателя гран-при Goethe-Institut в Украине дарит покрытие транспортных расходов для посещения Франкфуртской книжной ярмарки - для человека, который сделал наибольший вклад в художественное воплощение книжки-победителя, а также 6-дневной входной билет на Франкфуртская книжная ярмарка для издателя или дизайнера.

Напомним, в этом году в книжной ярмарке принимают участие более 200 издателей, иллюстраторов, культурных учреждений. В рамках "Арсенала" состоится более 300 событий - презентаций, дискуссий, концертов, перформансов, лекций, выставок.

На Книжном Арсенале самой красивой книгой назвали детское издание Куда и откуда. Оно представит Украину в мировом конкурсе книжного дизайна 04

Программа Х Книжного Арсенала на все дни.

На Книжном Арсенале самой красивой книгой назвали детское издание Куда и откуда. Оно представит Украину в мировом конкурсе книжного дизайна 05
На Книжном Арсенале самой красивой книгой назвали детское издание Куда и откуда. Оно представит Украину в мировом конкурсе книжного дизайна 06
На Книжном Арсенале самой красивой книгой назвали детское издание Куда и откуда. Оно представит Украину в мировом конкурсе книжного дизайна 07
На Книжном Арсенале самой красивой книгой назвали детское издание Куда и откуда. Оно представит Украину в мировом конкурсе книжного дизайна 08

На Книжном Арсенале самой красивой книгой назвали детское издание Куда и откуда. Оно представит Украину в мировом конкурсе книжного дизайна 09
На Книжном Арсенале самой красивой книгой назвали детское издание Куда и откуда. Оно представит Украину в мировом конкурсе книжного дизайна 10

Министр культуры Александр Ткаченко.

На Книжном Арсенале самой красивой книгой назвали детское издание Куда и откуда. Оно представит Украину в мировом конкурсе книжного дизайна 11
На Книжном Арсенале самой красивой книгой назвали детское издание Куда и откуда. Оно представит Украину в мировом конкурсе книжного дизайна 12
На Книжном Арсенале самой красивой книгой назвали детское издание Куда и откуда. Оно представит Украину в мировом конкурсе книжного дизайна 13
На Книжном Арсенале самой красивой книгой назвали детское издание Куда и откуда. Оно представит Украину в мировом конкурсе книжного дизайна 14


На Книжном Арсенале самой красивой книгой назвали детское издание Куда и откуда. Оно представит Украину в мировом конкурсе книжного дизайна 15

книги (630) Книжный Арсенал (9)


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"Куда и откуда": книжка про небезпеку вживання наркотиків, особливо якщо ти президент України...
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24.06.2021 00:29 Ответить
почему такая некрасивая? в детском возрасте обошла бы десятой дорогой
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24.06.2021 10:24 Ответить
Обкладинка негарна, на розвороті, який демонструється на фото, якась дибільна і дуже негарна картинка, тексту три речення. У цій книжонці розказано, хто, звідки і куди прямує, про шляхи міграції, навігацію і карти? Піднімаються глобальні питання як "звідки ти і куди ти ідеш"??? ОЦИМ будуть представляти Україну на якійсь міжнародній виставці ????? OMG
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25.06.2021 06:11 Ответить
 
 