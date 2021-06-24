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Полицейские накрыли ОПГ торговцев огнестрельным оружием на Виннитчине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохранители ликвидировали канал продажи оружия, в частности, и для криминалитета. Почти полгода полицейские документировали преступные действия группировки, которое насчитывало более десятка человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Винницкой области.

По словам начальника ГУНП в Винницкой области Ивана Ищенко, в ходе следствия были установлены многочисленные источники получения оружия членами группировки, как новых, так и устаревших образцов, которые перерабатывались и совершенствовались.

Переработка оружия осуществлялась в подсобных помещениях и гаражах фигурантов с помощью специализированного оборудования и специальных станков.

Члены группировки наладили сбыт огнестрельного боевого оружия через личные связи, в том числе и в криминальных кругах.

23 июня был задокументирован очередной факт продажи одним из злоумышленников автоматического оружия и пистолета, изъяты денежные средства.

Полицейские накрыли ОПГ торговцев огнестрельным оружием на Виннитчине 01

Во время санкционированных обысков по месту жительства фигурантов и в подсобных помещениях, где развернулось нелегальное производство, полицейские обнаружили 33 единицы оружия, в том числе, 9 пистолетов, 5 единиц автоматического оружия, 4 карабина, 4 взрывчатых пакеты, больше 7000 патронов различного калибра, гранаты и другие боеприпасы, а также большое количество запчастей и элементов к стрелковому оружию. Полученные средства поражения направлены на экспертизу.

Полицейские накрыли ОПГ торговцев огнестрельным оружием на Виннитчине 02

Двое подозреваемых задержаны в процессуальном порядке и помещены в изолятор временного содержания.

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Во время проведения спецоперации для блокировки членов группировки привлекалась спецтехника воинской части 3008 Национальной гвардии Украины.

Полицейские накрыли ОПГ торговцев огнестрельным оружием на Виннитчине 03

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, переработка или ремонт огнестрельного оружия или фальсификация, незаконное удаление или изменение ее маркировки, или незаконное изготовление боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств). За такие правонарушения предусмотрено до семи лет лишения свободы.

Полицейские накрыли ОПГ торговцев огнестрельным оружием на Виннитчине 04
Полицейские накрыли ОПГ торговцев огнестрельным оружием на Виннитчине 05
Полицейские накрыли ОПГ торговцев огнестрельным оружием на Виннитчине 06
Полицейские накрыли ОПГ торговцев огнестрельным оружием на Виннитчине 07
Полицейские накрыли ОПГ торговцев огнестрельным оружием на Виннитчине 08
Полицейские накрыли ОПГ торговцев огнестрельным оружием на Виннитчине 09
Полицейские накрыли ОПГ торговцев огнестрельным оружием на Виннитчине 10
Полицейские накрыли ОПГ торговцев огнестрельным оружием на Виннитчине 11
Полицейские накрыли ОПГ торговцев огнестрельным оружием на Виннитчине 12
Полицейские накрыли ОПГ торговцев огнестрельным оружием на Виннитчине 13
Полицейские накрыли ОПГ торговцев огнестрельным оружием на Виннитчине 14
Полицейские накрыли ОПГ торговцев огнестрельным оружием на Виннитчине 15
Полицейские накрыли ОПГ торговцев огнестрельным оружием на Виннитчине 16
Фото: сайт полиции

оружие (10217) Нацполиция (16463) правоохранительные органы (2970) силовики (2799)


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Топ комментарии
+1
продажи оружия, в частности, и для криминалитета / Легализация наркоты -пожалуйста. Легализация игрального бизнеса-пожалуйста. Легализация проституции-пожалуйста. А легализация оружия , да ещё накануне продажи земли и превращения Украины в страну латифундий с владельцами гражданами Израиля и РФ и батраками -украинцами, низзя . МВД и Нацполиция категорически против обращения револьверов и пистолетов, Геращенко
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24.06.2021 12:22
+1
похоже, очередного коллекционера раскулачили. А модельки танков на полках - это продажу военной техники пришьют?
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24.06.2021 12:42
+1
Хех! Навіть Люгер є. Правда, покоцаний.
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24.06.2021 12:43
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Мабуть в ВінниТці цим заправляє Грося. Нє?
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24.06.2021 12:18 Ответить
продажи оружия, в частности, и для криминалитета / Легализация наркоты -пожалуйста. Легализация игрального бизнеса-пожалуйста. Легализация проституции-пожалуйста. А легализация оружия , да ещё накануне продажи земли и превращения Украины в страну латифундий с владельцами гражданами Израиля и РФ и батраками -украинцами, низзя . МВД и Нацполиция категорически против обращения револьверов и пистолетов, Геращенко
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24.06.2021 12:22 Ответить
Влада сцить,бо легалізувавши зброю в країні дійсно може запанувати ДЕМОКРАТІЯ. Кожен"мусор" трійчі подумає над тим розганяти людей чи можуть рогі повідбивати
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24.06.2021 14:25 Ответить
похоже, очередного коллекционера раскулачили. А модельки танков на полках - это продажу военной техники пришьют?
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24.06.2021 12:42 Ответить
А бімби?
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24.06.2021 12:44 Ответить
Уверен, что это не Макет Массо Габаритный? Эсли макет, то так же законен как сковородка.
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24.06.2021 12:48 Ответить
Хех! Навіть Люгер є. Правда, покоцаний.
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24.06.2021 12:43 Ответить
норм штука как у штирлица...баклажку на дуло нацепить и тому кто кабель инета порезал два раза у дупу стрельнуть шоб аж запищал как резаный гибон))
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24.06.2021 14:01 Ответить
Без заключения эксперта всё это неубедительно. При таком качестве фотки вполне законного ММГ можно предъявлять как фотки боевого.
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24.06.2021 12:47 Ответить
классные пестики..страна рабов прям не техасс не разрушительное ранчо..
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24.06.2021 13:59 Ответить
" Полицейские накрыли ОПГ торговцев огнестрельным оружием на Виннитчине."
чем накрыли? одеялом?
пс. в заголовке просматривается человек без специального образования.
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24.06.2021 20:38 Ответить
 
 