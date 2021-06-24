Полицейские накрыли ОПГ торговцев огнестрельным оружием на Виннитчине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохранители ликвидировали канал продажи оружия, в частности, и для криминалитета. Почти полгода полицейские документировали преступные действия группировки, которое насчитывало более десятка человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Винницкой области.

По словам начальника ГУНП в Винницкой области Ивана Ищенко, в ходе следствия были установлены многочисленные источники получения оружия членами группировки, как новых, так и устаревших образцов, которые перерабатывались и совершенствовались.

Переработка оружия осуществлялась в подсобных помещениях и гаражах фигурантов с помощью специализированного оборудования и специальных станков.

Члены группировки наладили сбыт огнестрельного боевого оружия через личные связи, в том числе и в криминальных кругах.

23 июня был задокументирован очередной факт продажи одним из злоумышленников автоматического оружия и пистолета, изъяты денежные средства.

Во время санкционированных обысков по месту жительства фигурантов и в подсобных помещениях, где развернулось нелегальное производство, полицейские обнаружили 33 единицы оружия, в том числе, 9 пистолетов, 5 единиц автоматического оружия, 4 карабина, 4 взрывчатых пакеты, больше 7000 патронов различного калибра, гранаты и другие боеприпасы, а также большое количество запчастей и элементов к стрелковому оружию. Полученные средства поражения направлены на экспертизу.

Двое подозреваемых задержаны в процессуальном порядке и помещены в изолятор временного содержания.

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Во время проведения спецоперации для блокировки членов группировки привлекалась спецтехника воинской части 3008 Национальной гвардии Украины.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, переработка или ремонт огнестрельного оружия или фальсификация, незаконное удаление или изменение ее маркировки, или незаконное изготовление боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств). За такие правонарушения предусмотрено до семи лет лишения свободы.



























Фото: сайт полиции