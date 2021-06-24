Украина должна обеспечить достойную встречу Вселенскому патриарху Варфоломею: его визит имеет большое значение, - Порошенко. ВИДЕО

Пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко во время заседания Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций призвал обеспечить достойную встречу Вселенскому Патриарху Варфоломею, который в этом году планирует осуществить визит в Украину.

"Очень большое значение имеет его визит в Украину в этом году", - отметил Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Он также сообщил, что на днях провел встречу со Вселенским Патриархом Варфоломеем.

"Я только что вернулся из Константинополя и имел теплую встречу с Его Всесвятейшеством. Поблагодарил за предоставление Томоса и поблагодарил за большую любовь к Украине", - отметил пятый Президент.

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Порошенко отметил, что диалог Совета Церквей с обществом является чрезвычайно результативным, поэтому уровень авторитета церкви в государстве является безоговорочным.

"Хочу подчеркнуть, что этот результат не был заранее задан. Это результат вашей мудрости и вашей работы. И многим нужно поучиться у Совета церквей этому важному результату. 20 лет назад благодаря в том числе этому диалогу и совместной позиции Совета церквей Украина достойно приветствовала визит Папы Римского Иоанна Павла II. Надеюсь, что при вашей поддержке и участии так же достойно и вдохновенно Украина встретит Его Святейшество Вселенского Патриарха", - сказал Петр Порошенко.

Порошенко также поблагодарил Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций за гуманитарную деятельность.

"По собственному опыту я знаю твердую позицию Всеукраинского Совета Церквей по противодействию российской агрессии. Вспоминаю нашу с вами встречу в 2016 году в Краматорске, где мы обсуждали целый ряд вопросов повестки дня. Начиная от гуманитарных миссий церквей по помощи украинцам, оказавшимся на оккупированных территориях, и заканчивая совместными инициативами по вытягиванию из плена заложников", - говорит Петр Порошенко.

"Помощь, которую ощущают украинцы, в том числе в преодолении тяжелых гуманитарных последствий оккупации и преследований верующих, понесенных в 2014 году, является чрезвычайно важной", - отмечает лидер "Европейской Солидарности".

Он констатировал, что, реализуя важную миссию общественного мира, Совет Церквей превратился в один из самых авторитетных институтов.

"Я очень благодарен вам за эту огромную роль и миссию", - резюмирует пятый Президент.