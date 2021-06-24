СБУ разоблачила схему вымогательства денег по несуществующим онлайн-кредитам под 1500% "годовых": пострадали более 60 тыс. человек. ФОТОрепортаж

Киберспециалисты СБУ заблокировали в Киеве масштабный механизм вымогательства денег с граждан за незаконное оформление онлайн-кредитов. От деятельности псевдоколлекторов пострадали более 60 тыс. человек.

"Схему организовали владельцы двух столичных кредитно-финансовых учреждений. Используя базы данных своих клиентов, дельцы оформляли на граждан вымышленные онлайн-кредиты, затем создавали искусственную задолженность и требовали ее возвращения. Размер "годовых" составил более 1500%", - говорится в сообщении СБУ, передает Цензор.НЕТ.

В ведомстве отметили, что в случае неуплаты денег злоумышленники угрожали потерпевшим насилием и физической расправой.

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"Установлено, что организаторы сделки привлекли более 50 так называемых "телефонных коллекторов", которые звонили "должникам" и психологически давили на них. Для легализации противоправной деятельности участники схемы направляли в банковские учреждения и контролирующие органы заведомо ложную отчетность о сложившейся задолженности и пене", - пояснили в СБУ.

Во время обысков в офисных помещениях дельцов правоохранители обнаружили: оборудования и программное обеспечение, которое злоумышленники использовали для анонимизации телефонных номеров при звонках с угрозами; почти 50 единиц компьютерной техники, с которой участники схемы администрировали базы "клиентов" и осуществляли учет псевдодолгов; документальные материалы с доказательствами незаконной деятельности.









Сейчас решается вопрос о сообщение злоумышленникам о подозрениях и избрании меры пресечения.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 189 (вымогательство) и ч. 1 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к правонарушению.

Разоблачение и блокировку схемы проводили сотрудники Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области под процессуальным руководством Святошинской окружной прокуратуры г. Киев.



