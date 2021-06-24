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СБУ разоблачила схему вымогательства денег по несуществующим онлайн-кредитам под 1500% "годовых": пострадали более 60 тыс. человек. ФОТОрепортаж

Киберспециалисты СБУ заблокировали в Киеве масштабный механизм вымогательства денег с граждан за незаконное оформление онлайн-кредитов. От деятельности псевдоколлекторов пострадали более 60 тыс. человек.

"Схему организовали владельцы двух столичных кредитно-финансовых учреждений. Используя базы данных своих клиентов, дельцы оформляли на граждан вымышленные онлайн-кредиты, затем создавали искусственную задолженность и требовали ее возвращения. Размер "годовых" составил более 1500%", - говорится в сообщении СБУ, передает Цензор.НЕТ.

В ведомстве отметили, что в случае неуплаты денег злоумышленники угрожали потерпевшим насилием и физической расправой.

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"Установлено, что организаторы сделки привлекли более 50 так называемых "телефонных коллекторов", которые звонили "должникам" и психологически давили на них. Для легализации противоправной деятельности участники схемы направляли в банковские учреждения и контролирующие органы заведомо ложную отчетность о сложившейся задолженности и пене", - пояснили в СБУ.

Во время обысков в офисных помещениях дельцов правоохранители обнаружили: оборудования и программное обеспечение, которое злоумышленники использовали для анонимизации телефонных номеров при звонках с угрозами; почти 50 единиц компьютерной техники, с которой участники схемы администрировали базы "клиентов" и осуществляли учет псевдодолгов; документальные материалы с доказательствами незаконной деятельности.

СБУ разоблачила схему вымогательства денег по несуществующим онлайн-кредитам под 1500% годовых: пострадали более 60 тыс. человек 01
СБУ разоблачила схему вымогательства денег по несуществующим онлайн-кредитам под 1500% годовых: пострадали более 60 тыс. человек 02
СБУ разоблачила схему вымогательства денег по несуществующим онлайн-кредитам под 1500% годовых: пострадали более 60 тыс. человек 03
СБУ разоблачила схему вымогательства денег по несуществующим онлайн-кредитам под 1500% годовых: пострадали более 60 тыс. человек 04

Сейчас решается вопрос о сообщение злоумышленникам о подозрениях и избрании меры пресечения.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 189 (вымогательство) и ч. 1 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к правонарушению.

Разоблачение и блокировку схемы проводили сотрудники Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области под процессуальным руководством Святошинской окружной прокуратуры г. Киев.

СБУ разоблачила схему вымогательства денег по несуществующим онлайн-кредитам под 1500% годовых: пострадали более 60 тыс. человек 05
СБУ разоблачила схему вымогательства денег по несуществующим онлайн-кредитам под 1500% годовых: пострадали более 60 тыс. человек 06

Автор: 

коллектор (55) кредит (2378) СБУ (19898) махинации (582)


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Топ комментарии
+13
Какие еще вкладчики? Ты хоть новость читал?
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24.06.2021 16:37
+9
Когда в СБУ поняли что "кабанчик" созрел, решили ликвидировать
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24.06.2021 16:05
+6
А чого не називають фірму?
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24.06.2021 16:11
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Когда в СБУ поняли что "кабанчик" созрел, решили ликвидировать
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24.06.2021 16:05 Ответить
С жирным-то кабанчикам решать поинтереснее, чем с российскими шпионами-голодранцами
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24.06.2021 16:12 Ответить
Ещё Советская тема, дать преступнику хорошо обогатится а потом все отбирать а его за решетку. Иногда даже перспективным но невезучим преступным группировкам оказывали "содействие и помощь" часто даже без ведома самих бандитов что бы те все таки нагуляли хороший жирок и при этом намотали на себя побольше уголовных статей.
Времена меняются а методы остаются прежними.
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24.06.2021 17:07 Ответить
А чого не називають фірму?
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24.06.2021 16:11 Ответить
это "естественный отбор"... 60 тыс. недоумков всерьез решили, что где-то живет добрый волшебник, который по-настоящему заплатит им 1500% на вложенный капитал мошенникам даже не пришлось сильно напрягаться... за них все сделали сами "удачливые" вкладчики...
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24.06.2021 16:12 Ответить
Какие еще вкладчики? Ты хоть новость читал?
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24.06.2021 16:37 Ответить
А всем ему читать. Он пришел не читать а "выразить своё мнение"!
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24.06.2021 17:07 Ответить
Та стопудово правоохоронні органи цих бандитів давно буцімто "розробляли", а фактично щонайменше не перешкоджали їх злочинній діяльності. Тому і така фантастична кількість постраждалих.
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24.06.2021 16:13 Ответить
псевдоколлекторы? - как в фильме Робин Гуд - "и тогда эти разбойники прикрываясь именем честных разбойников....".

Я тридцать лет в строительстве. Коллектор - это труба с гамном. Крапка.
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24.06.2021 16:26 Ответить
Вчера и сегодня звонили и СМСки слали с телефонов Водафона и мужик в записи грозно так требовал вернуть несуществующий кредит, заблокировал штук десять номеров, затем надоело и пришлось заблокировать все входящие с неизвестных. Хфирма этих питаров Kredprominv.
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24.06.2021 16:41 Ответить
Гуглева спаморізка працює добре. Схоже, скоро цьому бізнесу гаплик.
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24.06.2021 16:46 Ответить
Увімкнений антиспам андроїд, але не спрацьовує на ці номери.
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24.06.2021 17:08 Ответить
Тоді це свіжачок. Додавайте як спам. Судячи зі всього швидко потраплять до бази.
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24.06.2021 17:16 Ответить
Манивео и Ко ?
Угадал ?
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24.06.2021 16:44 Ответить
Немного занесут и откроются
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24.06.2021 16:49 Ответить
Видимо забыли проплатить дань за этот месяц, вот и пришли напомнить, а заодно и другим забывчивым показать, что будет, если не отстегивать.
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24.06.2021 18:57 Ответить
Незнаю у кого що там вони можуть вимагати, мені також зателефонували, я їх декілька разів послав, вони стали писати листи та телефонувати знайомим, а потім написав заяву в поліцію та через тиждень цих пі.дарів як вітром здуло!
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24.06.2021 17:02 Ответить
Моя дочь решила со своим парнем снять совместно квартиру отдельно от родителей. Риелтору представились как семейная пара, сняли жильё, через месяц начали приходить парню СМС о задолженности, а ещё через неделю пошли моей дочке звонки "ваш муж должен по кредиту". Кто их смог двоих связать в семейную пару кроме риелтора? Никто, потому что даже некоторые родственники не знают что они проживают совместно, не говоря даже о том, кого как зовут и у кого какой номер телефона и кто с кем как связан. У них разные фамилии и места регистрации проживания в документах. Вот вам и связка компаний, имеющих большие базы данных по телефонам и именам, с мошенниками.
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24.06.2021 17:16 Ответить
Удивительное рядом...по такой же схеме было "сшито" дело Рифа, Кузьменко и Дугарь... Подобрали подходящих "клиентов" и требовали "признать вину"...
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24.06.2021 18:13 Ответить
шо ти чешеш?
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24.06.2021 20:13 Ответить
 
 