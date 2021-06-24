Мужчина, совершивший разбойное нападение с гранатой на обменник, задержан в Киеве, - Нацполиция. ВИДЕО

В Киеве полицейские задержали мужчину, который совершил разбойное нападение на пункт обмена валюты на улице Натальи Ужвий. Злоумышленник зашел в пункт обмена валют и пригрозил взорвать боеприпасом помещение, если женщина не отдаст деньги из кассы. Кассир нажала кнопку вызова охраны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

"Кассир рассказала нам, что неизвестный зашел в помещение обменника и поинтересовался, есть ли в наличии 2 тысячи долларов США для покупки. После правонарушитель достал предмет, похожий на гранату, и пригрозил ее взорвать, если женщина не отдаст ему деньги. Кассир быстро среагировала и нажала на кнопку вызова охраны, а мужчина, увидев это, убежал. В ходе оперативно-розыскных действий мы установили личность злоумышленника и задержали его в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины ", - рассказали в полиции.

Задержанным оказался 33-летний ранее несудимый киевлянин. Правоохранители провели неотложный обыск в его квартире и автомобиле, откуда изъяли вещественные доказательства, которые направили на экспертизу.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Следователи сообщили фигуранту по подозрению и готовят ходатайство в суд об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде 7 лет лишения свободы.