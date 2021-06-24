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Новости Фото Силовики
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Мужчина, совершивший разбойное нападение с гранатой на обменник, задержан в Киеве, - Нацполиция. ВИДЕО

В Киеве полицейские задержали мужчину, который совершил разбойное нападение на пункт обмена валюты на улице Натальи Ужвий. Злоумышленник зашел в пункт обмена валют и пригрозил взорвать боеприпасом помещение, если женщина не отдаст деньги из кассы. Кассир нажала кнопку вызова охраны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

"Кассир рассказала нам, что неизвестный зашел в помещение обменника и поинтересовался, есть ли в наличии 2 тысячи долларов США для покупки. После правонарушитель достал предмет, похожий на гранату, и пригрозил ее взорвать, если женщина не отдаст ему деньги. Кассир быстро среагировала и нажала на кнопку вызова охраны, а мужчина, увидев это, убежал. В ходе оперативно-розыскных действий мы установили личность злоумышленника и задержали его в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины ", - рассказали в полиции.

Мужчина, совершивший разбойное нападение с гранатой на обменник, задержан в Киеве, - Нацполиция 01

Задержанным оказался 33-летний ранее несудимый киевлянин. Правоохранители провели неотложный обыск в его квартире и автомобиле, откуда изъяли вещественные доказательства, которые направили на экспертизу.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Следователи сообщили фигуранту по подозрению и готовят ходатайство в суд об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Автор: 

Киев (25524) Нацполиция (16468) правоохранительные органы (2970) разбой (287) силовики (2799) обмен валюты (54)


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Топ комментарии
+8
Пацан к успеху шел. Не фартануло, не свезло.....
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24.06.2021 16:52
+2
А, кстати, тряпка от осколков вполне бы и спасла. Кассир вообще правильно действовала (я с нее удивляюсь и всячески приветствую - вот женщина: и коня того, и в избу туда). Крайняя молодчага.
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24.06.2021 17:23
+2
Пацан к успеху шел ликуя. Не фартануло, не свезло.....
Гранату смело взял с собой, но позабыл зачем кольцо.
Несясь по улицам вслепую
Все повторял какого х...?
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24.06.2021 17:30
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Пацан к успеху шел. Не фартануло, не свезло.....
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24.06.2021 16:52 Ответить
Пацан к успеху шел ликуя. Не фартануло, не свезло.....
Гранату смело взял с собой, но позабыл зачем кольцо.
Несясь по улицам вслепую
Все повторял какого х...?
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24.06.2021 17:30 Ответить
Бачите, зловмисник не знав, що йому не повірять. І дійсно - кишка слабка виявилась кинути гранату.
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24.06.2021 16:54 Ответить
куди кидати, собі під ноги тільки, для касира контузія забезпечена звичайно, а так смисл з гарнати в закритому просторі, дебіл він якийсь.
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24.06.2021 20:05 Ответить
Идиот, граната наверняка не пролезает в ту щель!
Хотел подорвать себя?!
А кассир подумала, что тряпка спасет от взрыва...
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24.06.2021 17:19 Ответить
А, кстати, тряпка от осколков вполне бы и спасла. Кассир вообще правильно действовала (я с нее удивляюсь и всячески приветствую - вот женщина: и коня того, и в избу туда). Крайняя молодчага.
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24.06.2021 17:23 Ответить
Если бы тряпка спасала от осколков, то БТРы б обшивали не бронькой а тряпками. И легче и дешевле. Вы не находите?
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24.06.2021 17:51 Ответить
Если бы по полю боя летали исключительно осколки от наступательных гранат, то БТРы бы оплетали лозой вместо брони - и эстетично и летом прохладно.
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28.06.2021 15:09 Ответить
яка тряпка, там скло броньоване, міг в лоток для бабла покласти, якщо влізла б.
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24.06.2021 20:07 Ответить
ДЛЯ ІДІОТІВ СПЕЦІАЛЬНІВ ТАБІР ТРЕБА -- ((ДИБІЛ ***)
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24.06.2021 18:29 Ответить
Слишком загоревший для киевлянина , просто житель Киева , говорящий с акцентом ...
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24.06.2021 18:44 Ответить
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24.06.2021 19:31 Ответить
Граната черная- значит учебная
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24.06.2021 19:42 Ответить
 
 