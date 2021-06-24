Главком ВСУ Хомчак принял участие в заседании руководителей ВС стран Вышеградской четверки. ФОТОрепортаж

24 июня главнокомандующий ВCУ Руслан Хомчак принял участие в заседании руководителей вооруженных сил стран Вышеградской группы (Венгрия, Словакия, Чехия и Польша), которое состоялось в Центре сухопутных операций Командование сухопутных Войска Польского в Кракове.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Генштаба ВСУ.

В ходе встречи Хомчак проинформировал коллег о текущих вызовах и возможных сценариях развития ситуации на украинском направлении.

"Россия поддерживает управляемую нестабильность на временно оккупированных территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, осуществляет непосредственный контроль и координацию деятельности террористических организаций, развернула вдоль государственной границы Украины, на временно оккупированных территориях ОРДЛО и Крыма наземную группировку общая численность которой приближается к 100 000 военнослужащих, препятствует свободному судоходству и фактически заблокировала Азовское и северо-восточную часть Черного моря" - рассказал Хомчак.

Стороны также обсудили военное сотрудничество Украины со странами Вышеградской группы, безопасность в регионе, влияние пандемии COVID-19 на войска, развитие обороноспособности и совместные учения войск НАТО в Центрально-Восточной Европе.

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Было отмечено, что подготовка и проведение учений "Запад-2021" - это очередная возможность не только увеличить российское военное присутствие в Беларуси и но и сделать его постоянным.

"Несколько факторов сегодня сдерживают Кремль от полномасштабной агрессии против Украины. Это наличие широкой международной коалиции в поддержку Украины и отсутствие таковой у России. Также - это консолидация украинского общества и потенциально высокие, фактически неприемлемые потери агрессора в случае полномасштабного наступления. Чрезвычайно важным фактором также является боевой опыт и способности Вооруженных Сил Украины, способны нанести агрессору существенные потери в случае наступательных действий РФ", - акцентировал внимание присутствующих главком ВСУ.





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По инициативе Украины, среди предложений, которые обсуждались на заседании руководителей вооруженных сил стран Вышеградской группы, был вопрос об организации ежегодных штабных консультаций на уровне специалистов - представителей генштабов по отдельным направлениям.