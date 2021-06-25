Ремонт 17 км дороги до въезда в Борисполь со стороны Киева завершат в августе. ФОТОрепортаж

Перед началом ремонтных работ на трассе М-03 Киев-Харьков-Довжанский дорожники впервые применили метод цифрового сканирования. С помощью полученной 3D модели рабочие смогли оценить степень повреждений дороги.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей официальной странице в Facebook сообщает "Большая стройка".

По обеим сторонам движения на трассе будут установлены пункты системы "взвешивание-в-движении".

Отмечается, что система для предотвращения преждевременного износа дорожного покрытия позволяет эффективно осуществлять весовой контроль транспортных средств без их остановки. А также фиксирует данные о весе, скорости, габаритах, а также номерные знаки транспортных средств, и всю полученную информацию передает в базу данных полиции.

Кроме того, дорога будет оснащена системой интеллектуального управления движением, которая, в частности, будет анализировать наличие заторов, выдавать рекомендации по скоростному режиму для каждой полосы, информировать о температуре дорожного покрытия.

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Эта информация будет выводиться на мониторы, размещенные через каждые несколько километров трассы.

В рамках президентской программы "Большая стройка" от метро "Бориспольская" до въезда в город Борисполь планируют отремонтировать 17 км, а завершить работы планируют уже в августе.

Дорожники приступили к фрезирования старого покрытия по всей правой части дороги. В работах будут задействованы шесть асфальтоукладчиков и перегружателей VÖGELE PowerFeeder MT 3000-2.

В ходе ремонта трассы будут также восстановлены два путепровода и подземные пешеходные переходы. На откосах насыпи и обочин для их укрепления проведут посев многолетних трав. Дорога получит новые барьерное ограждение, опоры освещения, светильники и метеостанции. На путепроводах будет установлена декоративная подсветка.

Напомним, до конца 2023 года в Украине планируется восстановить всю сеть дорог государственного значения. Об этом ранее заявил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.

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