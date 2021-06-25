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Войска РФ выпустили 52 мины по позициям ВСУ возле Новотошковского, повреждена машина наблюдательной группы, - СЦКК. ФОТОрепортаж

Утром 24 июня российские наемники прибегли к интенсивным обстрелам позиций ВС Украины с применением запрещенного вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС со ссылкой на данные СЦКК в Facebook.

Так, около 10:00 наемники РФ осуществили обстрел позиций украинских защитников вблизи Новотошковского из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия. Всего было выпущено 52 мины. Обстрел велся из района населенного пункта Донецкое, где в последнее время фиксировались инженерные работы со стороны российско-оккупационных войск.

"В результате обстрела осколками и пулями был поврежден автомобиль наблюдательного группы "Новотошковское" украинской стороны СЦКК, что является очередным свидетельством преступлений вооруженных формирований РФ. К счастью, никто из украинских воинов не пострадал.

Обстрел велся именно во время проведения гуманитарных мероприятий персоналом Международного Комитета Красного Креста, проходивших зеркально в указанных районах. Украинская сторона СЦКК совместно с СММ ОБСЕ обеспечивала предоставленные гарантии безопасности. С началом обстрела представители гуманитарной миссии были вынуждены покинуть опасный район", - сказано в сообщении.

Войска РФ выпустили 52 мины по позициям ВСУ возле Новотошковского, повреждена машина наблюдательной группы, - СЦКК 01

УС СЦКК отмечает, что несмотря на запрет применения минометов калибра 82 мм, в соответствии с п. 2 дополнения к Комплекса мер по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 года, российско-оккупационные войска продолжают применять запрещенное оружие, которое несет прямую угрозу жизни военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ применили на Донбассе 122-мм артиллерию и запрещенные минометы, - СЦКК

Развернутая Украинской стороной СЦКК сеть наблюдения позволяет обеспечить эффективный контроль и координацию режима прекращения огня и быстрое реагирование на любые попытки нарушений со стороны вооруженных формирований РФ.

Войска РФ выпустили 52 мины по позициям ВСУ возле Новотошковского, повреждена машина наблюдательной группы, - СЦКК 02

"Именно эффективный контроль ситуации со стороны УС СЦКК, своевременное выявление нарушений и информирование о них СММ ОБСЕ заставляют российско-оккупационные войска искать пути противодействия указанным мерам контроля.

Такие действия свидетельствуют о нежелании вооруженных формирований РФ соблюдать достигнутых соглашений и направлены на дальнейшую эскалацию по всей линии разграничения. Российско-оккупационные войска сознательно прибегают к провокационным обстрелам, увеличивая количество нарушений с применением запрещенного вооружения", - сообщили в СЦКК.

Войска РФ выпустили 52 мины по позициям ВСУ возле Новотошковского, повреждена машина наблюдательной группы, - СЦКК 03

Также в СЦКК добавили, что все указанные нарушения были зафиксированы и задокументированы украинской стороной.

По факту нарушений УС СЦКК направлены соответствующие ноты в адрес Председателя СММ ОБСЕ.

Войска РФ выпустили 52 мины по позициям ВСУ возле Новотошковского, повреждена машина наблюдательной группы, - СЦКК 04
Войска РФ выпустили 52 мины по позициям ВСУ возле Новотошковского, повреждена машина наблюдательной группы, - СЦКК 05
Фото: СЦКК

обстрел (27275) Донбасс (26956) СЦКК (725)


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Топ комментарии
+9
После признания ЗЕ в госизмене не удивлюсь, если данные о перемещениях ВСУ передаются в РФ напрямую из офиса ЗЕ.
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25.06.2021 11:38
+6
орки йдуть на свідоме загострення
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25.06.2021 11:30
+6
поцЗедент слил позиции наших воинов за 30 руб
после этого Войска РФ выпустили 52 мины по позициям ВСУ возле Новотошковского
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25.06.2021 11:32
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25.06.2021 11:29 Ответить
орки йдуть на свідоме загострення
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25.06.2021 11:30 Ответить
Помста за смерть їхнього найманця на їхньому ж мінному полі.
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25.06.2021 11:31 Ответить
****** *********
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25.06.2021 11:32 Ответить
поцЗедент слил позиции наших воинов за 30 руб
после этого Войска РФ выпустили 52 мины по позициям ВСУ возле Новотошковского
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25.06.2021 11:32 Ответить
После признания ЗЕ в госизмене не удивлюсь, если данные о перемещениях ВСУ передаются в РФ напрямую из офиса ЗЕ.
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25.06.2021 11:38 Ответить
пенсии россиян надежно вложены ... НАТО непрайдет
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25.06.2021 11:39 Ответить
Обстріляли то таке , головне режим "тиші" не порушили .......
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25.06.2021 11:41 Ответить
Зачем эту СЦКК Порох вообще создавал???, писать русским от русских жалобы???
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25.06.2021 11:47 Ответить
Зафіксували.Ну і шо ?
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25.06.2021 12:37 Ответить
Ни в коем случае не отвечайте на обстрелы, а то путин нападет.
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25.06.2021 13:10 Ответить
 
 