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СБУ разоблачила 10 "интернет-агентов", действовавших по заказу российских спецслужб. ФОТОрепортаж

СБУ разоблачила межрегиональную сеть агитаторов, которые осуществляли враждебные информационные операции по заказу иностранных спецслужб. Злоумышленники распространяли через интернет призывы к изменению государственных границ и свержение конституционного строя в Украине.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБ Украины. 

Во время следственных действий у пропагандистов обнаружена компьютерная техника, оборудование и электронные носители информации с доказательствами противоправной деятельности. Сейчас восьмерым злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступлений против основ национальной безопасности, еще двое - приговорены к лишению свободы.

В Киеве контрразведчики СБУ разоблачили уроженца Донецкой области, который публично призывал к захвату государственной власти и вступлению в ряды незаконных вооруженных формирований так называемых "ДНР" и "ЛНР". Для распространения враждебного контента он использовал собственные аккаунты в социальных сетях.

Инициированная СБУ судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила, что распространяемые тексты содержали призывы к насильственному изменению действующей власти в Украине.

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В Мариуполе киберспециалисты СБУ заблокировали деятельность местного жителя, который распространял через персональные страницы запрещенных соцсетей публикации по изменению государственных границ Украины. Также он призвал к ведению агрессивной войны.

Сейчас проверяется информация о сотрудничестве злоумышленника со спецслужбами РФ через одну из общественных организаций.

В Сумской области сообщено о подозрении жителю города Путивль,

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В Черкасской области разоблачен интернет-агитатор, призывавший к захвату государственной власти и физической расправы над чиновниками.

Также установлена жительница региона, агитировавшая за изменение границ нашей страны.

В Закарпатской области заблокирована деструктивная интернет-активность двух местных жителей. Злоумышленники распространяли в социальных сетях призывы к отделению отдельных территорий Украины, где компактно проживают национальные меньшинства.

В Винницкой области по материалам органов госбезопасности осужден злоумышленник, которого украинская спецслужба разоблачила на агитации к действиям против территориальной целостности нашего государства.

СБУ разоблачила 10 интернет-агентов, действовавших по заказу российских спецслужб 01
СБУ разоблачила 10 интернет-агентов, действовавших по заказу российских спецслужб 02
СБУ разоблачила 10 интернет-агентов, действовавших по заказу российских спецслужб 03
СБУ разоблачила 10 интернет-агентов, действовавших по заказу российских спецслужб 04
СБУ разоблачила 10 интернет-агентов, действовавших по заказу российских спецслужб 05
СБУ разоблачила 10 интернет-агентов, действовавших по заказу российских спецслужб 06

интернет (1706) СБУ (19916) сепаратизм (11311) спецслужбы (466)


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Топ комментарии
+13
Тут вчора ворожий агент признався з трибуни в державній зраді і…
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25.06.2021 11:57
+8
Потому что ловить настоящих агентов сложно, скучно и безденежно, а недалёких интернет-пропагандонов, не знакомых с элементарными мерами безопасности в Сети и кукарекающих из своих засранных квартирок в соцсетях - полная лафа
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25.06.2021 12:06
+4
СБУ разоблачила 10 "интернет-агентов", действовавших по заказу российских спецслужб - Цензор.НЕТ 3309
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25.06.2021 11:54
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25.06.2021 11:54 Ответить
СБУ разоблачила 10 "интернет-агентов", действовавших по заказу российских спецслужб - Цензор.НЕТ 3309
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25.06.2021 11:54 Ответить
Тут вчора ворожий агент признався з трибуни в державній зраді і…
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25.06.2021 11:57 Ответить
і я одразу за цього агентика згадав...
коли ж СБУ проявить інтерес до одкровень цієї гонорливої потвори у ролі преЗЕдента
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25.06.2021 12:37 Ответить
а его за что? он ведь не призывал к расправе над чиновниками!
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25.06.2021 12:45 Ответить
Всегда с неким скепсисом и недоумением относился к подобным материалам. Эти статьи написаны словно по лекалам середины прошлого века про подпольные газетамы и листовки, которые нужно физически где-то печатать и физически распространять из рук в руки.
Ну вот зачем агентам фсб нанимать каких-то местных колхозников для такой работы? 21 век на дворе, можно подделать айпишник и писать от чьего угодно имени в любой соцсети не выходя из своего фсбшного офиса. Это уже не говоря о неудобстве оплаты такой работы из-за границы.
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25.06.2021 11:57 Ответить
пару лет назад, одна работница ольгино слила в сеть всю техническую подноготную фабрики кремлеботов. рассказывала, что у них у каждого была программа, которая шифровала ip и они спокойно могли постить коменты в сша или Украине под местным флагом.
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25.06.2021 12:02 Ответить
Потому что ловить настоящих агентов сложно, скучно и безденежно, а недалёких интернет-пропагандонов, не знакомых с элементарными мерами безопасности в Сети и кукарекающих из своих засранных квартирок в соцсетях - полная лафа
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25.06.2021 12:06 Ответить
По пятнашке на душу населения ...меньше никак нельзя ...
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25.06.2021 12:05 Ответить
их не 10 даже на цензоре..их сотни, их стиль изменился, 40 на 60 работать стали, где в миксе этом 40% правды, 60% лжи...тут с неводом работать нужно, а не поплавковой удочкой...
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25.06.2021 13:01 Ответить
 
 