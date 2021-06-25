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Неизвестные пытались сорвать конкурс на определение перевозчиков на киевских маршрутах, - КГГА. ФОТОрепортаж

Сегодня, 25 июня, в помещение коммунального предприятия "Центр организации дорожного движения" ворвалась группа неизвестных лиц и пыталась сорвать конкурс на определение перевозчиков на киевских маршрутах.

 Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе КГГА.

"Несколько десятков агрессивных молодых людей с колонками и видеокамерами пытались силой не допустить проведения конкурса. Благодаря полиции неизвестных вывели из помещения. Сейчас проведении конкурса восстановлено", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перевозчики говорят, что вывели на маршруты в Киеве максимум транспорта, но в течение дня были вынуждены уменьшить его количество

Неизвестные пытались сорвать конкурс на определение перевозчиков на киевских маршрутах, - КГГА 01
Неизвестные пытались сорвать конкурс на определение перевозчиков на киевских маршрутах, - КГГА 02
Неизвестные пытались сорвать конкурс на определение перевозчиков на киевских маршрутах, - КГГА 03
Неизвестные пытались сорвать конкурс на определение перевозчиков на киевских маршрутах, - КГГА 04
Неизвестные пытались сорвать конкурс на определение перевозчиков на киевских маршрутах, - КГГА 05

Киев (25565) конкурс (1142) маршрутки (546) перевозки (519)


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Кто ж это был?)
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25.06.2021 12:08 Ответить
Это не те случайно, которые в прошлом году в Броварах перестрелку средь бела дня на улице устроили?.. Тоже перевозчики и тоже Киевская область? Аваков, что вообще, БЛД, происходит с этими загадочными "перевозчиками" и толпами очередных титушек в Киеве?...
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25.06.2021 12:09 Ответить
Авакян на правопорядок в стране давно плюнул. У него другие заботы. Схемы,потоки,отжимы.
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25.06.2021 12:11 Ответить
Кива хочет маршрутным бизнесом заняться?
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25.06.2021 12:09 Ответить
Ну и рожи...
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25.06.2021 12:10 Ответить
Кто такие?Сколько лет?Почему не в армии?
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25.06.2021 13:43 Ответить
Хлопцы на подработку приехали... аж тыща грывень абещали заплатить...
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25.06.2021 12:11 Ответить
Наблюдательный совет.
Неизвестные пытались сорвать конкурс на определение перевозчиков на киевских маршрутах, - КГГА - Цензор.НЕТ 9640
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25.06.2021 12:11 Ответить
Члены центра противодействия коррупции.
Шабунин прислал.
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25.06.2021 12:13 Ответить
 
 