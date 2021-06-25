Неизвестные пытались сорвать конкурс на определение перевозчиков на киевских маршрутах, - КГГА. ФОТОрепортаж

Сегодня, 25 июня, в помещение коммунального предприятия "Центр организации дорожного движения" ворвалась группа неизвестных лиц и пыталась сорвать конкурс на определение перевозчиков на киевских маршрутах.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе КГГА.

"Несколько десятков агрессивных молодых людей с колонками и видеокамерами пытались силой не допустить проведения конкурса. Благодаря полиции неизвестных вывели из помещения. Сейчас проведении конкурса восстановлено", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перевозчики говорят, что вывели на маршруты в Киеве максимум транспорта, но в течение дня были вынуждены уменьшить его количество









