Неизвестные пытались сорвать конкурс на определение перевозчиков на киевских маршрутах, - КГГА. ФОТОрепортаж
Сегодня, 25 июня, в помещение коммунального предприятия "Центр организации дорожного движения" ворвалась группа неизвестных лиц и пыталась сорвать конкурс на определение перевозчиков на киевских маршрутах.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе КГГА.
"Несколько десятков агрессивных молодых людей с колонками и видеокамерами пытались силой не допустить проведения конкурса. Благодаря полиции неизвестных вывели из помещения. Сейчас проведении конкурса восстановлено", - сказано в сообщении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Шабунин прислал.