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Подозреваемых в создании более 300 порносайтов задержали на Одесчине, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Одесской области задержали группу подозреваемых в распространении порнографических материалов, в том числе фото и видео интимного характера с детьми.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Одесской области.

Установлено, что трое жителей Черноморска и двое одесситов в возрасте от 39-ти до 45-ти лет с целью незаконного обогащения создали более 300 сайтов, на которые загружали видео и фото порнографического характера, в том числе с участием детей. Кроме распространения порнографии, правонарушители зарабатывали рекламой веб-ресурсов теневой и мошеннической тематики, в том числе онлайн-казино.

По местам проживания фигурантов, откуда велась незаконная деятельность правоохранители провели ряд обысков, в ходе которых изъяли более 100 единиц компьютерной и мобильной техники, флэш-накопители, жесткие диски, черновые записи, свидетельствующие о противоправной деятельность мужчин, и денежные средства, полученные ими преступным путем.

Сейчас злоумышленникам сообщено о подозрении в распространении порнографических предметов. В дальнейшем будет назначен ряд экспертных исследований, по результатам которых планируется объявление им подозрений еще и по ст. 301-1 (Получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозка или другое перемещение, изготовление, сбыт и распространение) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас в Киевском районном суде города Одессы рассматриваются ходатайства следователей об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. За содеянное им грозит до 12 лет лишения свободы.

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Подозреваемых в создании более 300 порносайтов задержали на Одесчине, - Нацполиция 01
Подозреваемых в создании более 300 порносайтов задержали на Одесчине, - Нацполиция 02
Подозреваемых в создании более 300 порносайтов задержали на Одесчине, - Нацполиция 03
Подозреваемых в создании более 300 порносайтов задержали на Одесчине, - Нацполиция 04
Подозреваемых в создании более 300 порносайтов задержали на Одесчине, - Нацполиция 05
Подозреваемых в создании более 300 порносайтов задержали на Одесчине, - Нацполиция 06
Подозреваемых в создании более 300 порносайтов задержали на Одесчине, - Нацполиция 07

Автор: 

Одесская область (3580) Нацполиция (16484) порнография (209) сайт (322)


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Всё правильно, зачем заниматься одесскими контрабандистами и наркодиллерами, когда можно порносайтики чекать и вэб-моделей гонять?..
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25.06.2021 13:26 Ответить
И это все за деньги нищего бюджета делают ! Мусара как и всегда погрязли в коррупции и ничего не деланье, кроме отчетности перед начальством ! Мошенники, бандиты и прочая нечисть работают спокойно, эти только голые сиськи ловят !
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25.06.2021 13:46 Ответить
Копейки
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25.06.2021 13:56 Ответить
Здесь не экономический эффект важен, а сам факт.
Должен же Арсен Борисыч иметь возможность сказать нашим иностранным партнерам: вот! Боремся!
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25.06.2021 14:36 Ответить
Скажу так: если какой-нибудь чмырь пользует девушку до 21 года и хвалится этим где-нибудь, то его нужно подвешать за колокольчики один раз и потом пускай задается дальше достижениями. А кто рассчитывет на девочек до 16 - химия, зона и ****@лины... Это про мужчин старше 22 лет.
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25.06.2021 17:53 Ответить
А в Испании с 12 лет, а в других сттранах с 13 и 14 лет есть.
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25.06.2021 21:08 Ответить
 
 