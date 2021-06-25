Подозреваемых в создании более 300 порносайтов задержали на Одесчине, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Одесской области задержали группу подозреваемых в распространении порнографических материалов, в том числе фото и видео интимного характера с детьми.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Одесской области.

Установлено, что трое жителей Черноморска и двое одесситов в возрасте от 39-ти до 45-ти лет с целью незаконного обогащения создали более 300 сайтов, на которые загружали видео и фото порнографического характера, в том числе с участием детей. Кроме распространения порнографии, правонарушители зарабатывали рекламой веб-ресурсов теневой и мошеннической тематики, в том числе онлайн-казино.

По местам проживания фигурантов, откуда велась незаконная деятельность правоохранители провели ряд обысков, в ходе которых изъяли более 100 единиц компьютерной и мобильной техники, флэш-накопители, жесткие диски, черновые записи, свидетельствующие о противоправной деятельность мужчин, и денежные средства, полученные ими преступным путем.

Сейчас злоумышленникам сообщено о подозрении в распространении порнографических предметов. В дальнейшем будет назначен ряд экспертных исследований, по результатам которых планируется объявление им подозрений еще и по ст. 301-1 (Получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозка или другое перемещение, изготовление, сбыт и распространение) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас в Киевском районном суде города Одессы рассматриваются ходатайства следователей об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. За содеянное им грозит до 12 лет лишения свободы.

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