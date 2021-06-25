Директор стройкомпании присвоил 2 млн грн бюджетных средств при ремонте дорог на Черкасщине, - СБУ. ФОТО

СБУ заблокировала схему присвоения бюджетных денег, выделенных на ремонт автомобильных трасс на территории Черкасской области. Махинация нанесла государству ущерб в размере почти 2 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным следствия, противоправную деятельность организовал директор местной строительной компании. В 2019 году он заключил несколько договоров с госпредприятием автодорожной отрасли региона. Все они - на проведение ремонта дорог в Звенигородском районе.

"Установлено, что часть бюджетных денег, выделенных на реализацию соответствующих инфраструктурных проектов, участники схемы вывели в тень. Для этого они вносили в бухгалтерскую документацию недостоверные сведения об объемах использованных строительных материалов и выполненных работ", - следует из сообщения.

В настоящее время руководитель коммерческой структуры уведомлен о подозрении по ч. 4, ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное в особо крупных размерах) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Подчеркивается также, что по данному делу продолжаются следственные действия. Проверяется информация о причастности к схеме других лиц, в том числе должностных лиц госпредприятия.