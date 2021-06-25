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Директор стройкомпании присвоил 2 млн грн бюджетных средств при ремонте дорог на Черкасщине, - СБУ. ФОТО

СБУ заблокировала схему присвоения бюджетных денег, выделенных на ремонт автомобильных трасс на территории Черкасской области. Махинация нанесла государству ущерб в размере почти 2 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным следствия, противоправную деятельность организовал директор местной строительной компании. В 2019 году он заключил несколько договоров с госпредприятием автодорожной отрасли региона. Все они - на проведение ремонта дорог в Звенигородском районе.

"Установлено, что часть бюджетных денег, выделенных на реализацию соответствующих инфраструктурных проектов, участники схемы вывели в тень. Для этого они вносили в бухгалтерскую документацию недостоверные сведения об объемах использованных строительных материалов и выполненных работ", - следует из сообщения.

В настоящее время руководитель коммерческой структуры уведомлен о подозрении по ч. 4, ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное в особо крупных размерах) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Директор стройкомпании присвоил 2 млн грн бюджетных средств при ремонте дорог на Черкасщине, - СБУ 01
Директор стройкомпании присвоил 2 млн грн бюджетных средств при ремонте дорог на Черкасщине, - СБУ 02
Директор стройкомпании присвоил 2 млн грн бюджетных средств при ремонте дорог на Черкасщине, - СБУ 03
Директор стройкомпании присвоил 2 млн грн бюджетных средств при ремонте дорог на Черкасщине, - СБУ 04
Директор стройкомпании присвоил 2 млн грн бюджетных средств при ремонте дорог на Черкасщине, - СБУ 05

Подчеркивается также, что по данному делу продолжаются следственные действия. Проверяется информация о причастности к схеме других лиц, в том числе должностных лиц госпредприятия.

Автор: 

дороги (2512) коррупция (8562) СБУ (19916) Черниговская область (1138)


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Топ комментарии
+2
Та це тільки видима частина цього "айсберга".
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25.06.2021 15:07
+1
И это только один директор, а таких директоров, гл.инженеров, прорабов итд. в Украине на строительстве дорог, да и не только дорог,тьма-тьмущая и каждый тянет!
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25.06.2021 15:12
+1
війна іде - мародерство ...- а якщо розстрілювати із повним конфіскатом .... можливо задумуються ...- рішенням РНБО наприклад...
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25.06.2021 15:16
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"Задние тоже хочут". Освободили место маладой каманде.
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25.06.2021 14:58 Ответить
Велике крадівництво. Скільки було відкату Ваві?
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25.06.2021 15:00 Ответить
вава налом не берёт.... там шефиры всё накатали - кино.... просто оооочень прибыльное
ки-но.....
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25.06.2021 15:07 Ответить
У тебя есть доказательства, что, Ваве были откаты, или просто ты пукнул, и сам вынюхал??????????????????????????
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25.06.2021 18:35 Ответить
ВИПкамера... однозначно.... и никакого помилования - ВИП и всё тут....
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25.06.2021 15:05 Ответить
Та це тільки видима частина цього "айсберга".
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25.06.2021 15:07 Ответить
И это только один директор одной стройкомпании на всё "больное строительство"
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25.06.2021 15:11 Ответить
И это только один директор, а таких директоров, гл.инженеров, прорабов итд. в Украине на строительстве дорог, да и не только дорог,тьма-тьмущая и каждый тянет!
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25.06.2021 15:12 Ответить
війна іде - мародерство ...- а якщо розстрілювати із повним конфіскатом .... можливо задумуються ...- рішенням РНБО наприклад...
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25.06.2021 15:16 Ответить
СБУ заблокировала схему присвоения бюджетных денег, выделенных на ремонт автомобильных трасс на территории Черкасской области. Махинация нанесла государству ущерб в размере почти 2 млн грн. -- какому государству ? Может обществу людям , народу Украины ? Перестаньте жить совдепинй .
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25.06.2021 15:18 Ответить
2 млн грн на 1 квадратном метре.
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25.06.2021 15:28 Ответить
Ну вот....опять что ли? Такое дело компрометируют !?Дороги для того и служат ,чтобы их строить и ремонтировать. Подозреваемый договора заключал в 2019 г ,а реализовал идеи в 2020-2021. и только потому ,что поверил новой власти. А они ни с того ни с чего прицепились....может мало отстегивал?
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25.06.2021 15:32 Ответить
Це ж надо, що удумав - поцупити гроші з великого крадівництва.! Цинічний нахаба!
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25.06.2021 16:31 Ответить
а прикинте что твориться на большой стройке
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25.06.2021 16:57 Ответить
 
 