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Криминальный авторитет из списка СНБО Вато Кипиани депортирован из Украины. ФОТО

Сегодня, 25 июня, сотрудники Департамента стратегических расследований Нацполиции совместно с Государственной миграционной службой принудительно вернули криминального авторитета из списка СНБО Вато Кипиани в страну его происхождения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины.

"Мужчина был включен в санкционный список Совета нацбезопасности и обороны как человек, который своими действиями может представлять угрозу для национальной безопасности государства и граждан", - сказано в сообщении.

В полиции также отметили, что 42-летний неоднократно судимый гражданин Грузии по прозвищу Вато Кипиани ранее уже задерживался правоохранителями других стран за совершение тяжких преступлений, в том числе и убийства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Криминальный авторитет "Дед" задержан в Киеве, - Нацполиция. ФОТО

В Украине он представлял интересы влиятельных в преступном мире российских и грузинских воров в законе, контролировал группировки, занимающиеся вымогательством и кражами средств, и непосредственно отвечал за организацию преступных собраний.

В рамках системной борьбы с распространением в Украине преступного влияния представителями криминалитета правоохранители принудительно вернули Вато Кипиани в страну его происхождения, запретив ему въезд на территорию государства.

Также читайте: СНБО ввел санкции еще против 12 "криминальных авторитетов", - Зеленский

Криминальный авторитет из списка СНБО Вато Кипиани депортирован из Украины 01
Криминальный авторитет из списка СНБО Вато Кипиани депортирован из Украины 02

депортация (681) криминалитет (602) Нацполиция (16485)


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Топ комментарии
+3
можно для сравнения циферки - интересует пропорция убытка относительно бэни
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25.06.2021 15:28
+3
Надо было Вато в АТО на разминирование. А то по 100 раз катаются за наш счет на самолетах...
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25.06.2021 15:55
+2
смешно, зебобики? если ты бандит и убийца, тебя отпустят. фопов будут фигачить як дурных(заслуженно, кстати). Но вот этих отправят домой(дома ведь приятней, чем на нарах) и не моргнут глазом. Вы на это рассчитывали?
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25.06.2021 15:28
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Как же так , это же лучший друг Саакашвили 😀?
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25.06.2021 15:27 Ответить
можно для сравнения циферки - интересует пропорция убытка относительно бэни
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25.06.2021 15:28 Ответить
думаю после дележа на 5.5лярда после запятой слишком много нулеков получится....
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25.06.2021 16:07 Ответить
смешно, зебобики? если ты бандит и убийца, тебя отпустят. фопов будут фигачить як дурных(заслуженно, кстати). Но вот этих отправят домой(дома ведь приятней, чем на нарах) и не моргнут глазом. Вы на это рассчитывали?
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25.06.2021 15:28 Ответить
А написать просто - вернули в Грузию, низзя 🙁?
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25.06.2021 15:30 Ответить
надолго?
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25.06.2021 15:34 Ответить
Правильно выкинули Вато из страны, у нас своей ваты хватает.
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25.06.2021 15:35 Ответить
Надо было Вато в АТО на разминирование. А то по 100 раз катаются за наш счет на самолетах...
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25.06.2021 15:55 Ответить
Сын Давида Кипиани?
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25.06.2021 16:08 Ответить
внебрачный сын александра чивадзе и нонны гаприндашвили
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25.06.2021 16:23 Ответить
Господи, сколько ж их? Такое чувство, что каждый второй грузин вор в законе...
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25.06.2021 16:30 Ответить
уехал и .... с ним. зачем тут черный осадок человечества?
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25.06.2021 18:54 Ответить
Он не уехал,он ушёл в отпуск, скоро вернёшься!
Семенченко на нары, а его в отпускная родину! Слава Авакяну!
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25.06.2021 19:34 Ответить
чому цих кримінальних авторитетів не арестовують і на довічне ?Якщо кримінальний авторитет злочинець, то його потрібно апріорі на нари!!!
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26.06.2021 13:14 Ответить
 
 