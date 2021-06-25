Криминальный авторитет из списка СНБО Вато Кипиани депортирован из Украины. ФОТО

Сегодня, 25 июня, сотрудники Департамента стратегических расследований Нацполиции совместно с Государственной миграционной службой принудительно вернули криминального авторитета из списка СНБО Вато Кипиани в страну его происхождения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины.

"Мужчина был включен в санкционный список Совета нацбезопасности и обороны как человек, который своими действиями может представлять угрозу для национальной безопасности государства и граждан", - сказано в сообщении.

В полиции также отметили, что 42-летний неоднократно судимый гражданин Грузии по прозвищу Вато Кипиани ранее уже задерживался правоохранителями других стран за совершение тяжких преступлений, в том числе и убийства.

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В Украине он представлял интересы влиятельных в преступном мире российских и грузинских воров в законе, контролировал группировки, занимающиеся вымогательством и кражами средств, и непосредственно отвечал за организацию преступных собраний.

В рамках системной борьбы с распространением в Украине преступного влияния представителями криминалитета правоохранители принудительно вернули Вато Кипиани в страну его происхождения, запретив ему въезд на территорию государства.

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