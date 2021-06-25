Дорогу на подъездах к Ривному расширят почти вдвое, - ОГА. ФОТОрепортаж

На Ривненщине ремонтируют трассу национального значения Н-22 Устилуг - Луцк - Ривне. На подъездах к Ривному трассу расширят с 9 до 13-16 метров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Ривненская областная государственная администрация.

В рамках президентской программы "Большая стройка" ведутся работы на 6-километровом участке (150-156 км трассы).

В ремонте задействованы более 100 дорожников и десятки единиц спецтехники. По левой стороне пути уже уложили основу и нижние слои асфальтобетонного покрытия. Сейчас завершается обустройство второго слоя асфальтобетона, а до 1 июля планируют завершить финишный слой покрытия.

Между селами Карпиловка и Городок на автодороге Н-22 проезжую часть расширят от 9 до 13-16 метров, что сделает передвижение более удобным, поскольку отремонтированный участок будет напрямую соединен с новым Северным обходом Ривного.

После завершения основных дорожных работ работники займутся обустройством тротуаров, нового освещения, дорожных знаков, а также нанесут разметку.

Напомним, в этом году в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" появится новая трасса М-30 Стрий - Изварино, которую назвали Дорогой Единства. Как пояснил координатор программы, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, этот маршрут протяженностью почти 1 400 км соединит всю страну от Львовской до Луганской области.

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