Дорогу на подъездах к Ривному расширят почти вдвое, - ОГА. ФОТОрепортаж
На Ривненщине ремонтируют трассу национального значения Н-22 Устилуг - Луцк - Ривне. На подъездах к Ривному трассу расширят с 9 до 13-16 метров.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Ривненская областная государственная администрация.
В рамках президентской программы "Большая стройка" ведутся работы на 6-километровом участке (150-156 км трассы).
В ремонте задействованы более 100 дорожников и десятки единиц спецтехники. По левой стороне пути уже уложили основу и нижние слои асфальтобетонного покрытия. Сейчас завершается обустройство второго слоя асфальтобетона, а до 1 июля планируют завершить финишный слой покрытия.
Между селами Карпиловка и Городок на автодороге Н-22 проезжую часть расширят от 9 до 13-16 метров, что сделает передвижение более удобным, поскольку отремонтированный участок будет напрямую соединен с новым Северным обходом Ривного.
После завершения основных дорожных работ работники займутся обустройством тротуаров, нового освещения, дорожных знаков, а также нанесут разметку.
Напомним, в этом году в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" появится новая трасса М-30 Стрий - Изварино, которую назвали Дорогой Единства. Как пояснил координатор программы, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, этот маршрут протяженностью почти 1 400 км соединит всю страну от Львовской до Луганской области.
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хотя, носители этого варианта языка не всегда знают, что за слово такое "слитно"
благодаря армии остановили агрессора...а то бы щаз рязандорстрой уже строил рокады вдоль польской границы..типа будапешт-минск или секешфехервар-наеховичи