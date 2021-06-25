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До 2024 года Госпогранслужба получит 20 патрульных катеров FPB98, первый будет поставлен уже к концу текущего года, - Аваков. ФОТО

К концу 2021 года Береговая охрана Госпогранслужбы получит первый катер модели FPB98 совместного украинско-французского производства. До 2024 года Госпогранслужба получит 20 катеров этой серии. Три корпуса патрульных катеров французской компании ОСЕА уже приняты для установки оборудования и тестирования систем.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава МВД Арсен Аваков, информирует Цензор.НЕТ.

"Представляю Вам макет патрульного катера FPB98 Береговой охраны пограничной службы Украины. Это уже реальность! Катера уже в производстве. В октябре этого года первый катер будет спущен на воду для приемки и испытаний!", - отметил он.

По его словам, всего до 2024 года Госпогранслужба получит 20 катеров этой серии - совместного французко-украинского производства.

Он отметил, что катера FPB98 имеют 32 метра длины и скорость более 30 узлов, экипаж из 13 человек, дальность хода около 1200 морских миль, а также автономность от 7 до 10 суток.

"Рад сообщить, что корпуса трех катеров французской компании OCEA для Госпогранслужбы службы уже полностью готовы. На них устанавливают оборудование и начинают испытания на воде. Мы ожидаем, что в следующем году систему охраны и защиты морских границ усилят девять новых судов. Это легкие и маневренные катера из морского алюминия, который дает меньшую осадку и может работать на мелководье. Это экологические суда для длительной эксплуатации", - цитирует Авакова департамент коммуникаций МВД.

До 2024 года Госпогранслужба получит 20 патрульных катеров FPB98, первый будет поставлен уже к концу текущего года, - Аваков 01
До 2024 года Госпогранслужба получит 20 патрульных катеров FPB98, первый будет поставлен уже к концу текущего года, - Аваков 02
До 2024 года Госпогранслужба получит 20 патрульных катеров FPB98, первый будет поставлен уже к концу текущего года, - Аваков 03До 2024 года Госпогранслужба получит 20 патрульных катеров FPB98, первый будет поставлен уже к концу текущего года, - Аваков 04

"Все катера оснащены быстроходной rib лодкой украинского производства (Харьков). 5 катеров будут полностью сделаны в Украине на заводе "Нибулон" в Николаеве. Общая сумма контракта 136,5 млн евро", - уточнил министр.

"Локализация производства была ключевым требованием этого контракта. Украина не только получит новые катера, но и получит современные технологии по строительству кораблей, что позволит в дальнейшем самостоятельно обслуживать суда и развивать собственное производство на материковой части страны", - отметил Аваков.

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"Сегодня моряки-пограничники приняли 3 корпуса во Франции, в октябре 2021 года первый готовый корабль будет спущен на воду для испытаний и приемки. Поставка первого корабля в Украину ожидается в декабре 2021 года. Всего в 2022 году будет получено 9 кораблей. В рамках контракта также будут подготовлены 240 членов экипажей и 120 техников", - добавил Аваков.

"Контракт предусматривает также и создание баз обслуживания в Украине. В дальнейшем поддержка кораблей будет осуществляться на украинских предприятиях", - подытожил он.

В департаменте коммуникаций МВД также уточнили, что для реализации проекта на Судостроительном заводе "Нибулон" проведены изменения в соответствии с требованиями французской стороны. В частности:

- отремонтирован и подготовлен цех по обработке алюминия по изготовлению полнокомплектных судов из морского АМГ. Площадь цеха - 2562.6 м2.

- расширены и увеличены ворота для выхода полнокомплектного катера.

- установлен дополнительный внутренний кран.

- приобретен кран Liebherr LPS180 для спуска катеров и оборудования для машин ESAB Plasma для работы из алюминия.

- проведена сертификация завода по международным стандартам ISO Bureau Veritas.

- Проходит набор команды рабочих, которые поедут на судостроительные мощности компании OCEA, Франция для стажировки.

Первая группа конструкторов и технических специалистов поедут на стажировку и получение опыта уже в конце этого года.

До 2024 года Госпогранслужба получит 20 патрульных катеров FPB98, первый будет поставлен уже к концу текущего года, - Аваков 05
До 2024 года Госпогранслужба получит 20 патрульных катеров FPB98, первый будет поставлен уже к концу текущего года, - Аваков 06

Автор: 

Аваков Арсен (3444) Госпогранслужба (6458) корабль (2041) Франция (3520)


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Топ комментарии
+16
Ракетные дивизионы береговой обороны когда будут? Эти катера годны только для ловли браконьеров.
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25.06.2021 16:14
+6
любим хранцию ой любим...........
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25.06.2021 16:19
+6
В Франції велика вірменська діаспора
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25.06.2021 16:25
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Люминий?
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25.06.2021 16:13 Ответить
люмінофорій
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25.06.2021 16:16 Ответить
Но это лучше чем то, что "Ленинская Кузня" за большие деньги для Мин.обороны строила. Те катера и на речке от сильной волны могут утонуть.
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25.06.2021 18:09 Ответить
а плавучие камеры БУИ для автофиксации превышения скорости плавучих средств Аваков поставил?
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25.06.2021 23:53 Ответить
Ракетные дивизионы береговой обороны когда будут? Эти катера годны только для ловли браконьеров.
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25.06.2021 16:14 Ответить
вы не туда спрашиваете это другой профиль....
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25.06.2021 16:19 Ответить
Может, не ловли, а непосредственно для браконьеров?
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25.06.2021 16:41 Ответить
Ну так, а чем погранцы занимаются? В том числе и ловлей браконьеров, разных мелких контрабасов, перебежчиков и демонстрируют флаг.
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25.06.2021 19:59 Ответить
не плутайте МВС з ВМС.
МВС ловить порушників та патрулює, ВМС проводить бойові операції.
Ракетне озброєння , як правило, несе військовий ударний потенціал і є прерогативою флоту.
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27.06.2021 00:05 Ответить
любим хранцию ой любим...........
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25.06.2021 16:19 Ответить
В Франції велика вірменська діаспора
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25.06.2021 16:25 Ответить
оооооооооооооооооооооооооооооооооооооооочень....
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25.06.2021 16:31 Ответить
И там они как и у нас считаются мастерами подкупа и обмана.
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25.06.2021 17:43 Ответить
не ну вы вапще... читать не умеете - катера оне делают..... ка те ра !!!
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25.06.2021 20:12 Ответить
и дажеб нет сомнений где пенсию коротать буить.... и паспортишку небось уже выправил
в Швайцах где нибудь в яштичке банковском пылится до поры до времени.... а шо??? за-
работал жеж.... ну вот....
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25.06.2021 20:05 Ответить
Потужный министр готовиться к Осени, когда выдут выкидывать на мороз осла=)
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25.06.2021 16:21 Ответить
а як ці катери завадять?
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25.06.2021 16:40 Ответить
ніяк... Від слова зовсім. А от ПКР"Нептун", ОТРК"Грім-2", САУ"Богдана" дійсно небезпечні для окупанта... а гроші підуть Авакову, на постріли до мт-12, пожежні машини та інше лайно, небезпечне для путіна.
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25.06.2021 16:49 Ответить
тьочненько.... вы наверно калдун в шарик хрустальный смотрите.....
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25.06.2021 20:07 Ответить
У 20-у році планувалось, що у березні 21-го цього року війська мали б отримати перші Нептуни, але зелені вирішили вкрасти більше грошей, ніж зазвичай і скоротили воєнний бюджет і Нептунів армія не отримала
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27.06.2021 00:03 Ответить
это не просто бильшэвкрасты это просрать войну
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27.06.2021 05:26 Ответить
В британських есмінців тепер буде надєжная защіта...
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25.06.2021 16:42 Ответить
українці немов здичавілі:не взмозі побудувати катери
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25.06.2021 16:43 Ответить
пласмас ?
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25.06.2021 16:44 Ответить
Нагадайте, скількох мільйонний кредит МИ на це взяли? Під які відсотки? Хто буде віддавати?
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25.06.2021 16:46 Ответить
Отличные корабли для пограничников. Как и французские вертолеты тоже хорошие. Аваков молодцом в этих вопросах.
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25.06.2021 16:48 Ответить
"порошенко сволочь, набивает свои карманы строя катера в Украине"
"Аваков молодцом в этих вопросах."
Чёта ржу
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25.06.2021 17:11 Ответить
Порівняй ті корита що він побудував і по якій ціні,з оцими нормас кораблями!!! Лиш би пи…ти!!!
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25.06.2021 17:31 Ответить
Можна почати із того що це різні класи катерів, то МБАК, а це патрульний неброньований.
Власне які претензії до катерів Порошенко ? Щось не так ? Цікаво послухати аргументи.
А що до цін, Гюрза коштував приблизно 11 мільйонів доларів, патрульний неброньований купують за 8 мільйонів. Що, справді так невигідно ? )
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27.06.2021 00:12 Ответить
Аваков создал свои ВВС, теперь строит свои флот, МВС становится государством в государстве, со своей армией, флотом, авиацией
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26.06.2021 13:33 Ответить
ну ты же понимаешь, что это бред, нет никаких своим ввс и вмс ) Аваков человек временный, как и всё мы, он уйдет, а техника останется и это хорошая техника.
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27.06.2021 10:51 Ответить
Был у нас Крым, мы там строили флот, военные базы, но во главе были предатели и Крыма нет и вложенные деньги пропали .Почему ? Потому, что спонсировали потенциальных предателей, Аваков один из таких, если его прижмут в Украине, он сольёт ВСЁ нашим врагам
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28.06.2021 21:47 Ответить
а вот тут путать не надо... от 70 до 80-ти процентов личного состава силовых подразделений в Крыму перешли на сторону россиян и только потому у них всё получилось... Так, что если Аваков что-то там и сольёт, но большинство будет сражаться - всё будет нормально.
Не говоря уже о том, что речь шла вообще о технике как таковой. Которая очень хороша.
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29.06.2021 00:38 Ответить
Купите установки Нептуна 100 штук и 300 ракет. Зачем тратить наши деньги на эти посудины!!!!!!! Кого Вы поймать не можете ????!!!! Себя за яйца?!
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25.06.2021 16:57 Ответить
А браконьеры, нелегалы, просто осуществлять контроль границ необходимо ведь на чем то?!
Нептунами, и авианосцами?
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26.06.2021 11:35 Ответить
Нелегалам надо давать попадать в Европу, тогда ЕС сами купят нам и катера и камеры, всё.
А браконьеры у нас, что на авианосцах ходят ? Для их поимки хватит и резиновой лодки, тем более, что погранцы всё равно в доле и ловят только тех кто платить не хочет
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26.06.2021 13:38 Ответить
это разные ведомства
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27.06.2021 10:52 Ответить
Хммм....а че нет международного обозначения, что это пограничник??? Должна быть надпись ........Coast Guard. И это вооружение не слабоватенько, для обкуренного войной, соседа????
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25.06.2021 17:23 Ответить
при чем тут этот черт? он что руководит пограничной службой Украины? или тот кто откаты получает, проводит пиар?
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25.06.2021 17:30 Ответить
Рюкзакяну осталось еще откаты за французские электровозы хапануть и все. А там можно и в отставку.
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25.06.2021 17:45 Ответить
А при чём тут Аваков?
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25.06.2021 18:06 Ответить
Где НЕПТУНЫ И ОЛЬХА, казнокрады???
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25.06.2021 18:26 Ответить
Навіщо нам їх стільки?
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25.06.2021 18:36 Ответить
тем более сейчас.... ну были бы бабосы - что б ими куры какали так тоже нет.... значит всё
в долг......
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25.06.2021 20:14 Ответить
Министр с ними Дунай от румынских контрабандистов охранять собирается
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26.06.2021 07:37 Ответить
Не охранять, а наложить свою лапу на контрабандные потоки, надо ещё пару вилл в Италии достроить
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26.06.2021 13:42 Ответить
Каждому свое ! Украине нужны всякие плавсредства начиная от надувных лодок. И не надо ерничать. Бороздить океан мы пока не планируем ,а восстановить контроль над своими водами обязаны. Современные ,быстроходные катера для Береговой охраны крайне необходимы и спасибо Франции за поддержку!
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26.06.2021 10:30 Ответить
для чого вони потрібні? це абсолюно не пристосовані до бойових дій корита, які топляться одним пострілом з ПТРК.
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26.06.2021 21:29 Ответить
Они и не предназначены для морских сражений....У них совершенно другая задача.
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26.06.2021 21:34 Ответить
Нас цікавить корупційний момент такої закупки. Вони коштують майже як Гюрза
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27.06.2021 00:16 Ответить
Деньги на ветер
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26.06.2021 10:40 Ответить
Именно такого плана катера необходимы как морской флот Украине, а не крейсера и авианосцы!
Непонятно что тут делает Сабаков, который развалил окончательно полицию Украины!
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26.06.2021 11:32 Ответить
Что решили по вооружению?
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26.06.2021 12:54 Ответить
Шокеры наверно приспособят, а то купили их для Авакова на 33 млн гривен, а девать некуда
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26.06.2021 13:45 Ответить
Судячи по їх призначенню калібр турелі не буде перевищувати 12,7
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27.06.2021 00:15 Ответить
не догонят они на 30 узлах катера браконьеров, у которых 50 узлов+..
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26.06.2021 21:29 Ответить
Щастливое лицо! Прошли рюкзаки, пройдут и катера!
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27.06.2021 08:54 Ответить
Аваков може вже й вертольотоносці, буде будувати !??.
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27.06.2021 09:34 Ответить
 
 