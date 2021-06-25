До 2024 года Госпогранслужба получит 20 патрульных катеров FPB98, первый будет поставлен уже к концу текущего года, - Аваков. ФОТО

К концу 2021 года Береговая охрана Госпогранслужбы получит первый катер модели FPB98 совместного украинско-французского производства. До 2024 года Госпогранслужба получит 20 катеров этой серии. Три корпуса патрульных катеров французской компании ОСЕА уже приняты для установки оборудования и тестирования систем.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава МВД Арсен Аваков, информирует Цензор.НЕТ.

"Представляю Вам макет патрульного катера FPB98 Береговой охраны пограничной службы Украины. Это уже реальность! Катера уже в производстве. В октябре этого года первый катер будет спущен на воду для приемки и испытаний!", - отметил он.

По его словам, всего до 2024 года Госпогранслужба получит 20 катеров этой серии - совместного французко-украинского производства.

Он отметил, что катера FPB98 имеют 32 метра длины и скорость более 30 узлов, экипаж из 13 человек, дальность хода около 1200 морских миль, а также автономность от 7 до 10 суток.

"Рад сообщить, что корпуса трех катеров французской компании OCEA для Госпогранслужбы службы уже полностью готовы. На них устанавливают оборудование и начинают испытания на воде. Мы ожидаем, что в следующем году систему охраны и защиты морских границ усилят девять новых судов. Это легкие и маневренные катера из морского алюминия, который дает меньшую осадку и может работать на мелководье. Это экологические суда для длительной эксплуатации", - цитирует Авакова департамент коммуникаций МВД.







"Все катера оснащены быстроходной rib лодкой украинского производства (Харьков). 5 катеров будут полностью сделаны в Украине на заводе "Нибулон" в Николаеве. Общая сумма контракта 136,5 млн евро", - уточнил министр.

"Локализация производства была ключевым требованием этого контракта. Украина не только получит новые катера, но и получит современные технологии по строительству кораблей, что позволит в дальнейшем самостоятельно обслуживать суда и развивать собственное производство на материковой части страны", - отметил Аваков.

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"Сегодня моряки-пограничники приняли 3 корпуса во Франции, в октябре 2021 года первый готовый корабль будет спущен на воду для испытаний и приемки. Поставка первого корабля в Украину ожидается в декабре 2021 года. Всего в 2022 году будет получено 9 кораблей. В рамках контракта также будут подготовлены 240 членов экипажей и 120 техников", - добавил Аваков.

"Контракт предусматривает также и создание баз обслуживания в Украине. В дальнейшем поддержка кораблей будет осуществляться на украинских предприятиях", - подытожил он.

В департаменте коммуникаций МВД также уточнили, что для реализации проекта на Судостроительном заводе "Нибулон" проведены изменения в соответствии с требованиями французской стороны. В частности:

- отремонтирован и подготовлен цех по обработке алюминия по изготовлению полнокомплектных судов из морского АМГ. Площадь цеха - 2562.6 м2.

- расширены и увеличены ворота для выхода полнокомплектного катера.

- установлен дополнительный внутренний кран.

- приобретен кран Liebherr LPS180 для спуска катеров и оборудования для машин ESAB Plasma для работы из алюминия.

- проведена сертификация завода по международным стандартам ISO Bureau Veritas.

- Проходит набор команды рабочих, которые поедут на судостроительные мощности компании OCEA, Франция для стажировки.

Первая группа конструкторов и технических специалистов поедут на стажировку и получение опыта уже в конце этого года.



