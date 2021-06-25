До 2024 года Госпогранслужба получит 20 патрульных катеров FPB98, первый будет поставлен уже к концу текущего года, - Аваков. ФОТО
К концу 2021 года Береговая охрана Госпогранслужбы получит первый катер модели FPB98 совместного украинско-французского производства. До 2024 года Госпогранслужба получит 20 катеров этой серии. Три корпуса патрульных катеров французской компании ОСЕА уже приняты для установки оборудования и тестирования систем.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава МВД Арсен Аваков, информирует Цензор.НЕТ.
"Представляю Вам макет патрульного катера FPB98 Береговой охраны пограничной службы Украины. Это уже реальность! Катера уже в производстве. В октябре этого года первый катер будет спущен на воду для приемки и испытаний!", - отметил он.
По его словам, всего до 2024 года Госпогранслужба получит 20 катеров этой серии - совместного французко-украинского производства.
Он отметил, что катера FPB98 имеют 32 метра длины и скорость более 30 узлов, экипаж из 13 человек, дальность хода около 1200 морских миль, а также автономность от 7 до 10 суток.
"Рад сообщить, что корпуса трех катеров французской компании OCEA для Госпогранслужбы службы уже полностью готовы. На них устанавливают оборудование и начинают испытания на воде. Мы ожидаем, что в следующем году систему охраны и защиты морских границ усилят девять новых судов. Это легкие и маневренные катера из морского алюминия, который дает меньшую осадку и может работать на мелководье. Это экологические суда для длительной эксплуатации", - цитирует Авакова департамент коммуникаций МВД.
"Все катера оснащены быстроходной rib лодкой украинского производства (Харьков). 5 катеров будут полностью сделаны в Украине на заводе "Нибулон" в Николаеве. Общая сумма контракта 136,5 млн евро", - уточнил министр.
"Локализация производства была ключевым требованием этого контракта. Украина не только получит новые катера, но и получит современные технологии по строительству кораблей, что позволит в дальнейшем самостоятельно обслуживать суда и развивать собственное производство на материковой части страны", - отметил Аваков.
"Сегодня моряки-пограничники приняли 3 корпуса во Франции, в октябре 2021 года первый готовый корабль будет спущен на воду для испытаний и приемки. Поставка первого корабля в Украину ожидается в декабре 2021 года. Всего в 2022 году будет получено 9 кораблей. В рамках контракта также будут подготовлены 240 членов экипажей и 120 техников", - добавил Аваков.
"Контракт предусматривает также и создание баз обслуживания в Украине. В дальнейшем поддержка кораблей будет осуществляться на украинских предприятиях", - подытожил он.
В департаменте коммуникаций МВД также уточнили, что для реализации проекта на Судостроительном заводе "Нибулон" проведены изменения в соответствии с требованиями французской стороны. В частности:
- отремонтирован и подготовлен цех по обработке алюминия по изготовлению полнокомплектных судов из морского АМГ. Площадь цеха - 2562.6 м2.
- расширены и увеличены ворота для выхода полнокомплектного катера.
- установлен дополнительный внутренний кран.
- приобретен кран Liebherr LPS180 для спуска катеров и оборудования для машин ESAB Plasma для работы из алюминия.
- проведена сертификация завода по международным стандартам ISO Bureau Veritas.
- Проходит набор команды рабочих, которые поедут на судостроительные мощности компании OCEA, Франция для стажировки.
Первая группа конструкторов и технических специалистов поедут на стажировку и получение опыта уже в конце этого года.
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МВС ловить порушників та патрулює, ВМС проводить бойові операції.
Ракетне озброєння , як правило, несе військовий ударний потенціал і є прерогативою флоту.
в Швайцах где нибудь в яштичке банковском пылится до поры до времени.... а шо??? за-
работал жеж.... ну вот....
"Аваков молодцом в этих вопросах."
Чёта ржу
Власне які претензії до катерів Порошенко ? Щось не так ? Цікаво послухати аргументи.
А що до цін, Гюрза коштував приблизно 11 мільйонів доларів, патрульний неброньований купують за 8 мільйонів. Що, справді так невигідно ? )
Не говоря уже о том, что речь шла вообще о технике как таковой. Которая очень хороша.
Нептунами, и авианосцами?
А браконьеры у нас, что на авианосцах ходят ? Для их поимки хватит и резиновой лодки, тем более, что погранцы всё равно в доле и ловят только тех кто платить не хочет
в долг......
Непонятно что тут делает Сабаков, который развалил окончательно полицию Украины!