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Квин посетила Мариуполь и отметила поддержку экономики региона со стороны Вашингтона. ФОТО

Временная поверенная в делах США Кристина Квин 25 июня посетила Мариуполь, где заявила о поддержке экономики региона со стороны Вашингтона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на посольство США в Украине.

"Временная поверенная в делах США Кристина Квин встретилась с представителями городской власти в порту Мариуполя, морских воротах Донбасса, и отметила поддержку со стороны США экономики региона и суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях агрессии РФ и препятствия судоходству в Азовском море", - следует из сообщения.

Квин посетила Мариуполь и отметила поддержку экономики региона со стороны Вашингтона 01
Квин посетила Мариуполь и отметила поддержку экономики региона со стороны Вашингтона 02

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Автор: 

Мариуполь (5717) экономика (3880) Донбасс (26956) Квин Кристина (100)


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кто это ))каждая техничка или дворник посещает а толку то))
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25.06.2021 19:31 Ответить
Пока в Мариуполе мэр шестерка Новинского, сюда денег нельзя давать совсем, разворуют, как разворовали переселенчнские деньги. Тут мэр миллионы отмывает через свой фонд
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26.06.2021 01:43 Ответить
 
 