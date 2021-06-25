Квин посетила Мариуполь и отметила поддержку экономики региона со стороны Вашингтона. ФОТО
Временная поверенная в делах США Кристина Квин 25 июня посетила Мариуполь, где заявила о поддержке экономики региона со стороны Вашингтона.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на посольство США в Украине.
"Временная поверенная в делах США Кристина Квин встретилась с представителями городской власти в порту Мариуполя, морских воротах Донбасса, и отметила поддержку со стороны США экономики региона и суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях агрессии РФ и препятствия судоходству в Азовском море", - следует из сообщения.
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Денис Александров #481246
показать весь комментарий25.06.2021 19:31 Ответить Мне нравится 0
Evgen Sereda
показать весь комментарий26.06.2021 01:43 Ответить Мне нравится 1
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